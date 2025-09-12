สรุปข่าวเช้า

หลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในวันก่อน ตลาดหุ้นในช่วงเช้ากำลังทรงตัว โดยฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐและยุโรปเคลื่อนไหวอย่างจำกัด อยู่ในกรอบแคบระหว่าง -0.05% ถึง +0.05%
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่รอการเปิดเผยวันนี้ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อจากเยอรมนี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจักร รวมถึงการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความคาดหวังเงินเฟ้อเบื้องต้นของสหรัฐจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์:
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าประมาณ 0.3%
ราคาทองคำปรับขึ้นกว่า 0.5%
ราคาซิลเวอร์ปรับขึ้นเกือบ 1.4%
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 จุดพื้นฐาน อยู่เหนือ 4.03%
ค่าเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวทรงตัวที่ประมาณ 1.173
พลังงานและสินค้าอื่น ๆ:
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สปรับลงประมาณ 0.5%
ความผันผวนของสินค้าเกษตรยังจำกัด
คริปโตเคอร์เรนซี:
Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ 115,700 ดอลลาร์ (+1%)
Ethereum ปรับขึ้นกว่า 2.5% ผ่านระดับ 4,500 ดอลลาร์
ตลาดเอเชีย:
หุ้น Alibaba ในจีนปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังเชิงบวกต่อโครงการ AI ใหม่ของบริษัท
หุ้น TSMC, SK Hynix และ Samsung ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน