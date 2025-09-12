สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม

13:12 12 กันยายน 2025

หลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในวันก่อน ตลาดหุ้นในช่วงเช้ากำลังทรงตัว โดยฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐและยุโรปเคลื่อนไหวอย่างจำกัด อยู่ในกรอบแคบระหว่าง -0.05% ถึง +0.05%

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่รอการเปิดเผยวันนี้ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อจากเยอรมนี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจักร รวมถึงการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความคาดหวังเงินเฟ้อเบื้องต้นของสหรัฐจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์:

  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าประมาณ 0.3%

  • ราคาทองคำปรับขึ้นกว่า 0.5%

  • ราคาซิลเวอร์ปรับขึ้นเกือบ 1.4%

  • ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 จุดพื้นฐาน อยู่เหนือ 4.03%

  • ค่าเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวทรงตัวที่ประมาณ 1.173

พลังงานและสินค้าอื่น ๆ:

  • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติฟิวเจอร์สปรับลงประมาณ 0.5%

  • ความผันผวนของสินค้าเกษตรยังจำกัด

คริปโตเคอร์เรนซี:

  • Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ 115,700 ดอลลาร์ (+1%)

  • Ethereum ปรับขึ้นกว่า 2.5% ผ่านระดับ 4,500 ดอลลาร์

ตลาดเอเชีย:

  • หุ้น Alibaba ในจีนปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังเชิงบวกต่อโครงการ AI ใหม่ของบริษัท

  • หุ้น TSMC, SK Hynix และ Samsung ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน

12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
