สรุปข่าวเช้า

ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเคลื่อนไหวแบบผสม นักลงทุนมีความระมัดระวังหลังตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาอ่อนกว่าคาด ความกดดันต่อความเชื่อมั่นส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและบริการที่น่าผิดหวัง นักลงทุนรอการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของ Fed ในวันพุธ
ตัวเลขเศรษฐกิจจีน (ส.ค.)
-
การผลิตอุตสาหกรรม +5.2% YoY (คาด 5.8%, ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน)
-
ยอดขายปลีก +3.4% (คาด 3.8%, ต่ำสุดตั้งแต่ พ.ย. 2024)
-
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร +0.5% YTD (คาด 1.4%, ต่ำสุดในรอบ 5 ปี)
-
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -12.9%
-
อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.3% (สูงสุดในรอบ 6 เดือน)
ข่าวเศรษฐกิจและการเมือง
-
Financial Times รายงานว่า การเจรจาเรื่องการค้าและฟีนทานิลระหว่างสหรัฐฯ–จีนยังไม่มีความคืบหน้า ทำให้โอกาสจัดประชุมสุดยอดที่ปักกิ่งยังไม่เกิดเร็วๆ นี้
-
Fitch ปรับลดอันดับเครดิตฝรั่งเศสจาก AA- เป็น A+ พร้อมเปลี่ยนแนวโน้มจาก “ลบ” เป็น “คงที่” ราคาพันธบัตร OAT ของฝรั่งเศสตอบสนองด้วยการปรับตัวลดลงในตลาดรอง
-
ดัชนี PMI ภาคบริการนิวซีแลนด์ ส.ค. ลดลงสู่ 47.5 จาก 48.9 ในก.ค. แสดงถึงการหดตัวลึกในภาคบริการต่อเนื่องเดือนที่ 18 ต่ำกว่า 50 จุด ค่าเฉลี่ยในอดีต 52.9 โดยกิจกรรมธุรกิจถูกกดดันจากเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยสูง ความต้องการอ่อน และความไม่แน่นอนด้านการเมืองและต้นทุน
ตลาดยุโรปและค่าเงิน
-
ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปชี้ถึงการเปิดตลาดเช้าที่ค่อนข้างเป็นบวก Euro Stoxx 50 Futures +0.3% หลังดัชนีปิดตลาดวันศุกร์ +0.1%
-
ดัชนี DXY ดอลลาร์ทรงตัว ความผันผวนจำกัด นักลงทุนคาดการซื้อขายค่อนข้างสงบก่อนสัปดาห์สำคัญที่มีการตัดสินใจของธนาคารกลางและถ้อยคำสำคัญ
ประเด็นอื่นๆ
-
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump กล่าวว่า พร้อมประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย แต่จะทำเฉพาะหลังจากทุกชาติสมาชิก NATO ดำเนินการเช่นเดียวกัน และพันธมิตรต้องยุติการนำเข้าน้ำมันรัสเซียทั้งหมด
-
ตลาดพลังงาน ราคาน้ำมัน WTI +0.85% และ NATGAS ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
-
ทองคำ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อยู่ใกล้ระดับสูงสุดทางประวัติศาสตร์
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
-
ข้อมูลราคาส่งออกเยอรมนี ส.ค.
-
ดัชนีภาคการผลิตนิวยอร์ก ก.ย.
-
ฟังถ้อยคำสำคัญจาก ECB: Schnabel, Rehn และผู้ว่าการ Christine Lagarde