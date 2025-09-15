สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม

ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเคลื่อนไหวแบบผสม นักลงทุนมีความระมัดระวังหลังตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาอ่อนกว่าคาด ความกดดันต่อความเชื่อมั่นส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและบริการที่น่าผิดหวัง นักลงทุนรอการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของ Fed ในวันพุธ

ตัวเลขเศรษฐกิจจีน (ส.ค.)

  • การผลิตอุตสาหกรรม +5.2% YoY (คาด 5.8%, ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน)

  • ยอดขายปลีก +3.4% (คาด 3.8%, ต่ำสุดตั้งแต่ พ.ย. 2024)

  • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร +0.5% YTD (คาด 1.4%, ต่ำสุดในรอบ 5 ปี)

  • การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -12.9%

  • อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.3% (สูงสุดในรอบ 6 เดือน)

ข่าวเศรษฐกิจและการเมือง

  • Financial Times รายงานว่า การเจรจาเรื่องการค้าและฟีนทานิลระหว่างสหรัฐฯ–จีนยังไม่มีความคืบหน้า ทำให้โอกาสจัดประชุมสุดยอดที่ปักกิ่งยังไม่เกิดเร็วๆ นี้

  • Fitch ปรับลดอันดับเครดิตฝรั่งเศสจาก AA- เป็น A+ พร้อมเปลี่ยนแนวโน้มจาก “ลบ” เป็น “คงที่” ราคาพันธบัตร OAT ของฝรั่งเศสตอบสนองด้วยการปรับตัวลดลงในตลาดรอง

  • ดัชนี PMI ภาคบริการนิวซีแลนด์ ส.ค. ลดลงสู่ 47.5 จาก 48.9 ในก.ค. แสดงถึงการหดตัวลึกในภาคบริการต่อเนื่องเดือนที่ 18 ต่ำกว่า 50 จุด ค่าเฉลี่ยในอดีต 52.9 โดยกิจกรรมธุรกิจถูกกดดันจากเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยสูง ความต้องการอ่อน และความไม่แน่นอนด้านการเมืองและต้นทุน

ตลาดยุโรปและค่าเงิน

  • ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปชี้ถึงการเปิดตลาดเช้าที่ค่อนข้างเป็นบวก Euro Stoxx 50 Futures +0.3% หลังดัชนีปิดตลาดวันศุกร์ +0.1%

  • ดัชนี DXY ดอลลาร์ทรงตัว ความผันผวนจำกัด นักลงทุนคาดการซื้อขายค่อนข้างสงบก่อนสัปดาห์สำคัญที่มีการตัดสินใจของธนาคารกลางและถ้อยคำสำคัญ

ประเด็นอื่นๆ

  • ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump กล่าวว่า พร้อมประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย แต่จะทำเฉพาะหลังจากทุกชาติสมาชิก NATO ดำเนินการเช่นเดียวกัน และพันธมิตรต้องยุติการนำเข้าน้ำมันรัสเซียทั้งหมด

  • ตลาดพลังงาน ราคาน้ำมัน WTI +0.85% และ NATGAS ปรับตัวขึ้นเช่นกัน

  • ทองคำ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อยู่ใกล้ระดับสูงสุดทางประวัติศาสตร์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

  • ข้อมูลราคาส่งออกเยอรมนี ส.ค.

  • ดัชนีภาคการผลิตนิวยอร์ก ก.ย.

  • ฟังถ้อยคำสำคัญจาก ECB: Schnabel, Rehn และผู้ว่าการ Christine Lagarde

