สรุปข่าวเช้า

- ช่วงการซื้อขายเอเชีย-แปซิฟิกเป็นไปอย่างสงบ นักลงทุนกำลังรอคอยการประชุม FOMC วันพุธนี้และการแถลงข่าวของประธานเจอโรม พาวเวลล์
- ความผันผวนในตลาดฟอเร็กซ์ยังต่ำ อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของวัน เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่า (USDJPY −0.27%) ในขณะที่ ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนตัว (AUDUSD −0.05%)
- ศาลสหรัฐฯ ปฏิเสธคำร้องของ ทรัมป์ ที่ยื่นฟ้องต่อผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก ทำให้เธอยังคงสามารถเข้าร่วมการประชุม FOMC ได้ (แม้อาจมีการอุทธรณ์)
- สตีเฟน มิแรน ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากทรัมป์ ได้รับการรับรองจากวุฒิสภา และจะเข้าร่วมการประชุมเช่นกัน
- ฮายาชิ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระบุว่าโตเกียวพอใจกับการบังคับใช้ข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ โดยมองว่าข้อตกลงนี้เป็นหลักฐานของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้น ซึ่งสอดคล้องกับแรงหนุนของเงินเยน
- เจเน็ต เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าสหรัฐฯ จะไม่เก็บภาษีนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียกับจีน เว้นแต่ยุโรปจะทำเช่นเดียวกัน ขณะที่ทรัมป์กดดันให้สหภาพยุโรปเก็บภาษี 50–100% กับจีนและอินเดียเพื่อตัดรายได้ของมอสโก
- สหรัฐฯ กำลังพิจารณาคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นต่อบริษัทน้ำมันรัสเซีย และอาจใช้เงิน 300 พันล้านดอลลาร์ ในทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดเพื่อสนับสนุนยูเครน
- ซาร่าห์ ฮันเตอร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียกล่าวว่าเงินเฟ้อใกล้กลับสู่เป้าหมายและความเสี่ยงค่อนข้างสมดุล การบริโภคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ตลาดแรงงานยังคงใกล้เต็มการจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นไปตามคาดการณ์โดยรวม
- ในวันที่ 18 กันยายน ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย หนึ่งวันหลังการประชุมเฟด โดยคาดการณ์พื้นฐานว่าจะคงดอกเบี้ยที่ 4.00% นักเศรษฐศาสตร์ 42 คนคาดว่าจะลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4, 3 คนมองว่าจะลด 50 จุด และ 22 คนไม่คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในปี 2025
