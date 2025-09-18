สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม

13:24 18 กันยายน 2025
  • เมื่อวานนี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้ตลาด โดยตัดลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานตามคาดการณ์ แนวโน้มเศรษฐกิจยังคงใกล้เคียงเดิม โดย Fed ยังคาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่ราว 3% ในปีนี้และต่อ ๆ ไป ขณะที่คาดการณ์ GDP สหรัฐถูกปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • พาวเวลล์เน้นย้ำว่าตลาดแรงงานอ่อนแอลงอย่างชัดเจน และ Fed จะไม่ยืนดูเฉย ๆ อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่าธนาคารกลางยังไม่มีเจตนาจะเร่งใช้นโยบายผ่อนคลายอย่างก้าวร้าว ปัจจุบันตลาดกำลังประเมินว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 50 จุดพื้นฐานภายในปีนี้ และอีก 25 จุดพื้นฐานในปีหน้า
  • สัญญาล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นหลังการโรลโอเวอร์ และเมื่อวานตอบรับในเชิงบวกเล็กน้อยต่อทั้งถ้อยแถลงของพาวเวลล์และการตัดสินใจของ Fed ค่าเงิน EUR/USD อ่อนค่าลงจากบริเวณ 1.19 มาที่ 1.178 หลังการกล่าวสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ขณะที่บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นทะลุ 117,000 ดอลลาร์
  • สำหรับวันนี้ เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (11.00 GMT) และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ (ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน) รวมถึงดัชนี Philly Fed (12.30 GMT) นอกจากนี้ หลังปิดตลาดสหรัฐ FedEx ยักษ์ใหญ่ด้านโลจิสติกส์จะรายงานผลประกอบการ ซึ่งหุ้นของบริษัทมีผลงานที่ย่ำแย่มาหลายไตรมาสติดต่อกัน
  • เช้านี้ ความผันผวนในตลาดสินค้าเกษตรและพลังงานค่อนข้างจำกัด ขณะที่โลหะมีค่าถูกกดดันจากแรงขายทำกำไร เงินถูกกดลงเกือบ 1%
  • ในตลาดเงินตรา ค่าเงิน AUD/USD เคลื่อนไหวอ่อนแอ ร่วงลงกว่า 0.4% หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานออสเตรเลียเผยว่า อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.2% ตามคาด แต่การจ้างงานลดลง 5.4 พันตำแหน่งในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 21,000 ตำแหน่ง และก่อนหน้านี้เคยเพิ่มขึ้นถึง 24,500 ตำแหน่ง
หุ้น:
