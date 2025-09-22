สรุปข่าวเช้า

อัพเดตตลาดเอเชียเช้าวันนี้
ดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวตามตลาดสหรัฐเมื่อวันศุกร์
-
Nikkei 225 +1.2%
-
China A50 +0.66%
-
KOSPI +0.52%
การเมืองสหรัฐฯ
สภาคองเกรสมีเวลาถึง 30 กันยายนในการผ่านร่างงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยง government shutdown
ภูมิรัฐศาสตร์
เอสโตเนียอ้างมาตรา 4 ของ NATO หลังเครื่องบินรบรัสเซีย MiG-31 รุกล้ำน่านฟ้า เยอรมนีส่งเครื่องบินรบติดตามเครื่องบินรัสเซียเหนือทะเลบอลติก
ค่าเงิน
เงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดเช้านี้ USD/JPY ทะลุ 148.35
ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินฝั่ง Antipodean (AUD, NZD) แข็งค่ามากที่สุด
AUD ได้แรงหนุนจากท่าทีเชิงเข้มงวดของผู้ว่าการ Bullock ที่เตือนว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งและเศรษฐกิจอาจมีอุปสงค์เกิน
โปแลนด์
Moody’s คงอันดับเครดิตที่ A2/P-1 แต่ปรับแนวโน้มจาก Stable เป็น Negative
สาเหตุจากตัวชี้วัดการคลังและหนี้สาธารณะอ่อนแอกว่าคาด พร้อมความเสี่ยงขาดดุลงบที่สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งปี 2027
จีน
ธนาคารกลางจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
-
1 ปี = 3.0%
-
5 ปี = 3.5%
สินค้าโภคภัณฑ์
-
Silver +1.5%
-
WTI Oil +0.77%
-
Gold +0.35%
-
NatGas แกว่งตัวไม่ชัดเจน