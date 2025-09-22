อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

13:30 22 กันยายน 2025

อัพเดตตลาดเอเชียเช้าวันนี้
ดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวตามตลาดสหรัฐเมื่อวันศุกร์

  • Nikkei 225 +1.2%

  • China A50 +0.66%

  • KOSPI +0.52%

การเมืองสหรัฐฯ
สภาคองเกรสมีเวลาถึง 30 กันยายนในการผ่านร่างงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยง government shutdown

ภูมิรัฐศาสตร์
เอสโตเนียอ้างมาตรา 4 ของ NATO หลังเครื่องบินรบรัสเซีย MiG-31 รุกล้ำน่านฟ้า เยอรมนีส่งเครื่องบินรบติดตามเครื่องบินรัสเซียเหนือทะเลบอลติก

ค่าเงิน
เงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดเช้านี้ USD/JPY ทะลุ 148.35
ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินฝั่ง Antipodean (AUD, NZD) แข็งค่ามากที่สุด
AUD ได้แรงหนุนจากท่าทีเชิงเข้มงวดของผู้ว่าการ Bullock ที่เตือนว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งและเศรษฐกิจอาจมีอุปสงค์เกิน

โปแลนด์
Moody’s คงอันดับเครดิตที่ A2/P-1 แต่ปรับแนวโน้มจาก Stable เป็น Negative
สาเหตุจากตัวชี้วัดการคลังและหนี้สาธารณะอ่อนแอกว่าคาด พร้อมความเสี่ยงขาดดุลงบที่สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งปี 2027

จีน
ธนาคารกลางจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน

  • 1 ปี = 3.0%

  • 5 ปี = 3.5%

สินค้าโภคภัณฑ์

  • Silver +1.5%

  • WTI Oil +0.77%

  • Gold +0.35%

  • NatGas แกว่งตัวไม่ชัดเจน

หุ้น:
24.09.2025
08:45

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทเผชิญแรงกดดันจากการขายหุ้นเทคโนโลยี 📉 ราคากาแฟลดลงกว่า 4%

  ยุโรป: ตัวเลข PMI เดือนกันยายนสร้างความประหลาดใจ ตลาดฝรั่งเศสชะลอตัว ขณะที่เยอรมนีดัชนี Composite และ Services เพิ่มขึ้นเหนือ 52 แต่ภาคการผลิตลดลงจาก...

 08:44

สุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ โดยระบุว่าไม่มีเส้นทางนโยบายที่ปราศจากความเสี่ยง แม้ตลาดแรงงานอ่อนตัว แต่ราคาสินค้ายังคงปรับตัวขึ้น...

 08:43

หุ้น United States Antimony Corporation พุ่งแรง หลังบริษัทได้สัญญาจากภาครัฐ

United States Antimony Corporation (UAMY.US) ประกาศเซ็นสัญญาสำคัญกับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ มูลค่าสูงสุดถึง 245 ล้านดอลลาร์ โดยสัญญากับ Defense Logistics Agency...
