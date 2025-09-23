สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม

13:45 23 กันยายน 2025

ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกปิดผสมผสานวันนี้ – โตเกียวปิดทำการ (วันหยุด), ฮั่งเส็ง -0.9%, เซี่ยงไฮ้คอมโพสิต +0.5%, S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย -1%

ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีท ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากบวกเมื่อวันจันทร์

Euro Stoxx 50 Futures +0.1% ก่อนเปิดตลาด หลังจากปิดลดลง -0.3% เมื่อวานนี้

แรงหนุนในวอลล์สตรีทมาจากข่าวความร่วมมือระหว่าง OpenAI และ NVIDIA โดย NVIDIA เตรียมทุ่มงบสูงสุด 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาระบบ AI ของ OpenAI

Piper Sandler ปรับราคาเป้าหมายหุ้น Tesla ขึ้นสู่ 500 ดอลลาร์ เน้นย้ำจุดแข็งด้าน AI ของบริษัท

เหตุการณ์สำคัญวันนี้:

  • งบการเงิน: Micron, Kingfisher

  • ข้อมูลเศรษฐกิจ: PMI เบื้องต้น (ยูโรโซน/สหราชอาณาจักร/สหรัฐ)

  • การตัดสินใจนโยบายการเงิน: Riksbank, NBH

  • คำปราศรัย: BoE, Fed (Powell), ECB, BoC และประธานาธิบดีทรัมป์ที่สหประชาชาติ (09:50 ET / 14:50 BST)

ค่าเงิน: ดอลลาร์สหรัฐทรงตัว, EUR/USD ใกล้ 1.1800, USD/JPY ถอยจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (147.8); ฟรังก์สวิสและยูโรแข็งแกร่ง ขณะที่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อ่อนค่า; PBOC กำหนดค่า USD/CNY ที่ 7.1057

สินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำ +0.18%, น้ำมันดิบ WTI -0.53%, ก๊าซธรรมชาติ -0.82%

คริปโต: Bitcoin -0.15%, Ethereum -0.14%

หุ้น:
26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
