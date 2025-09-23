สรุปข่าวเช้า

ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกปิดผสมผสานวันนี้ – โตเกียวปิดทำการ (วันหยุด), ฮั่งเส็ง -0.9%, เซี่ยงไฮ้คอมโพสิต +0.5%, S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย -1%
ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีท ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากบวกเมื่อวันจันทร์
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Euro Stoxx 50 Futures +0.1% ก่อนเปิดตลาด หลังจากปิดลดลง -0.3% เมื่อวานนี้
แรงหนุนในวอลล์สตรีทมาจากข่าวความร่วมมือระหว่าง OpenAI และ NVIDIA โดย NVIDIA เตรียมทุ่มงบสูงสุด 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาระบบ AI ของ OpenAI
Piper Sandler ปรับราคาเป้าหมายหุ้น Tesla ขึ้นสู่ 500 ดอลลาร์ เน้นย้ำจุดแข็งด้าน AI ของบริษัท
เหตุการณ์สำคัญวันนี้:
-
งบการเงิน: Micron, Kingfisher
-
ข้อมูลเศรษฐกิจ: PMI เบื้องต้น (ยูโรโซน/สหราชอาณาจักร/สหรัฐ)
-
การตัดสินใจนโยบายการเงิน: Riksbank, NBH
-
คำปราศรัย: BoE, Fed (Powell), ECB, BoC และประธานาธิบดีทรัมป์ที่สหประชาชาติ (09:50 ET / 14:50 BST)
ค่าเงิน: ดอลลาร์สหรัฐทรงตัว, EUR/USD ใกล้ 1.1800, USD/JPY ถอยจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (147.8); ฟรังก์สวิสและยูโรแข็งแกร่ง ขณะที่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อ่อนค่า; PBOC กำหนดค่า USD/CNY ที่ 7.1057
สินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำ +0.18%, น้ำมันดิบ WTI -0.53%, ก๊าซธรรมชาติ -0.82%
คริปโต: Bitcoin -0.15%, Ethereum -0.14%