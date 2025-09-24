สรุปข่าวเช้า

- วอลล์สตรีทปิดการซื้อขายด้วยแรงขายทำกำไรครั้งแรกที่มีนัยสำคัญของเดือนนี้ โดย Nasdaq ปรับลงมากที่สุด (-0.95%) ตามด้วย S&P 500 (-0.55%), Russell 2000 (-0.25%) และ DJIA (-0.2%) ขณะที่ฟิวเจอร์สของดัชนีหลักในสหรัฐฯ และยุโรปเคลื่อนไหวบวกเล็กน้อย (EU50: +0.03%, US30: +0.1%)
- ปัจจัยกดดันตลาด มาจากคำกล่าวของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ที่ระบุว่ายังไม่มีเส้นทางนโยบายที่ปราศจากความเสี่ยง ภาวะเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง และตลาดแรงงานชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยจึงยังอยู่ในระดับจำกัดเพื่อป้องกันการเร่งตัวของราคา การปรับลดดอกเบี้ยในอนาคตจะทำอย่างระมัดระวังตามข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา พาวเวลล์ยังกล่าวว่าตลาดหุ้นมีมูลค่าสูง ซึ่งเมื่อรวมกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ได้กระตุ้นแรงขายทำกำไร
Lithium Americas
- รัฐบาลทรัมป์กำลังเจรจาปรับโครงสร้างเงินกู้ 2.26 พันล้านดอลลาร์ของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ สำหรับโครงการ Thacker Pass แลกกับการถือหุ้น 10% เหมืองในรัฐเนวาดามีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานลิเทียมและการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าในปี 2028 จะสามารถผลิตวัตถุดิบได้ 40,000 ตันต่อปี หุ้นของบริษัทปรับขึ้นเกือบ 80% หลังประกาศข่าว
การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์
- ทรัมป์ระบุว่ายูเครนสามารถกลับคืนพรมแดนดั้งเดิมได้ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและนาโต้ พร้อมย้ำการส่งมอบอาวุธเพิ่มเติม
เอเชีย-แปซิฟิก
- บรรยากาศการลงทุนยังคงระมัดระวังหลังแรงขายจากสหรัฐฯ ดัชนีในจีนเคลื่อนไหวบวก (CHN.cash: +1.1%; HK.cash: +1%) ขณะที่ออสเตรเลียปรับลง (-0.65%), อินเดียยังอยู่ในขาลง (-0.35%) และญี่ปุ่นเคลื่อนไหวอ่อนเล็กน้อย (JP225: -0.05%)
- เงินเฟ้อออสเตรเลีย เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 3% เมื่อเทียบรายปี สูงสุดตั้งแต่กรกฎาคม 2024 ปัจจัยหลักคือ ที่อยู่อาศัย (+4.5%), อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (+3%) และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ (+6%) แรงกดดันด้านราคาที่ยังต่อเนื่องสนับสนุนให้ RBA มีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น และลดดอกเบี้ยในจังหวะที่ช้าลง
- PMI ญี่ปุ่น เดือนกันยายนเบื้องต้นแสดงการขยายตัวอ่อนแอที่สุดในรอบ 4 เดือน (PMI Composite: 51.1 เทียบกับ 52 ก่อนหน้า) ภาคการผลิตหดตัวแรงกว่าคาด (48.4 คาด 49.5 เทียบกับ 49.7 ก่อนหน้า) ต่ำสุดตั้งแต่มีนาคม จากการลดลงของคำสั่งซื้อและการส่งออก ภาคบริการยังคงช่วยพยุงด้วยดีมานด์ในประเทศ แต่การจ้างงานเติบโตอ่อนแอที่สุดในรอบ 2 ปี
ตลาดเงิน
-
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 (AUDUSD: +0.35%)
-
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ปรับบวกเล็กน้อย (NZDUSD: +0.1%)
-
ดอลลาร์สหรัฐรีบาวด์หลังร่วง 2 วัน (USDIDX: +0.15%) แข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับโครนนอร์เวย์ (+0.3%) และโครนสวีเดน (+0.2%)
-
เงินเยนอ่อนค่าต่อทุกสกุลใน G10 (USDJPY: +0.15%, EURJPY: +0.1%)
-
EURUSD ลดลง -0.1% ที่ระดับ 1.1803 ยุติสถิติปรับขึ้น 3 วันติด
สินค้าโภคภัณฑ์
- ทองคำบวกเพิ่ม 0.2% ที่ 3,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เงินบวก 0.3% ที่ 44,195 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สัญญาแพลทินัมบวก 1% และพัลลาเดียมบวก 0.15%
คริปโตเคอร์เรนซี
- บิตคอยน์รีบาวด์เล็กน้อย +0.1% แตะ 112,490 ดอลลาร์ ขณะที่อีเธอเรียมร่วงต่อ -0.7% แตะ 4,151 ดอลลาร์