สรุปข่าวเช้า

- ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วง 0.15–0.70% โดยดัชนีหุ้นจีนเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.50–0.70% ดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลียบวก 0.45% ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.17% และดัชนี SG20cash ของสิงคโปร์สูงขึ้น 0.15%
- แมรี่ เดลี่ จากเฟด สนับสนุนการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ปฏิเสธที่จะระบุกรอบเวลา โดยเน้นย้ำว่าทางเฟดจะดำเนินนโยบายตามข้อมูล เธอชี้ว่าการเติบโตและการจ้างงานเริ่มชะลอลง ขณะที่เงินเฟ้อส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาษี การปรับลดดอกเบี้ยสัปดาห์ที่แล้วถูกมองว่าเป็น “การประกันความเสี่ยง” โดยที่ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยยังอยู่ในระดับต่ำ
- วันนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดจากรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สมาชิกเห็นพ้องว่าควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ หากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคาเป็นไปตามคาดการณ์
- ผู้กำหนดนโยบายบางรายเรียกร้องให้ขึ้นดอกเบี้ยอย่างทันท่วงที และปรับพอร์ตไปสู่สินทรัพย์ที่ “เป็นกลาง” มากขึ้น บริษัทต่าง ๆ เริ่มสามารถผลักต้นทุนไปยังผู้บริโภคได้ดีขึ้น แต่เงินเฟ้อด้านบริการที่ขับเคลื่อนด้วยค่าแรงยังคงซบเซา ผลกระทบจากภาษีต่อญี่ปุ่นถูกประเมินว่ายังจำกัด
- อดีตกรรมการ BoJ มาคโตะ ซากุไร ระบุว่า BoJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคม ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของผลกระทบจากภาษี โดยเขามองว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินอาจสูงสุดถึง 100 จุดเบสในระยะเวลา 2.5 ปี และอัตราดอกเบี้ยอาจแตะระดับ 1.5% ภายในปี 2028
- ดัชนี PPI ภาคบริการของ BoJ เดือนสิงหาคม ชะลอลงเหลือ +2.7% y/y (เทียบกับที่คาดการณ์และครั้งก่อน 2.9%)
- นอกจากนี้ วันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เฟดมากถึง 7 คนที่จะกล่าวสุนทรพจน์ รวมถึง วิลเลียมส์, กูลส์บี, โบว์แมน, บาร์, โลแกน, เดลี่ และชมิด ตลาดจะจับตาคำพูดของพวกเขาเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคม
- รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการทำให้พันธบัตรสกุลหยวนมีบทบาทในระดับสากล ตลาดพันธบัตรในประเทศจีนซึ่งมีมูลค่า 192 ล้านล้านหยวน (ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก) มีสัดส่วนผู้ลงทุนต่างชาติอยู่เพียง 2% เป้าหมายคือการขยายส่วนนี้ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น อนุญาตให้ใช้พันธบัตรหยวนเป็นหลักประกันในตลาดฮ่องกงและตลาดโลก การเพิ่มเพดาน Swap Connect เปิดให้เข้าถึงตลาดรีโป และเตรียมออกสัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลจีนในฮ่องกง
