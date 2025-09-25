อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

13:27 25 กันยายน 2025
  • ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วง 0.15–0.70% โดยดัชนีหุ้นจีนเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.50–0.70% ดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลียบวก 0.45% ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.17% และดัชนี SG20cash ของสิงคโปร์สูงขึ้น 0.15%
  • แมรี่ เดลี่ จากเฟด สนับสนุนการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ปฏิเสธที่จะระบุกรอบเวลา โดยเน้นย้ำว่าทางเฟดจะดำเนินนโยบายตามข้อมูล เธอชี้ว่าการเติบโตและการจ้างงานเริ่มชะลอลง ขณะที่เงินเฟ้อส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาษี การปรับลดดอกเบี้ยสัปดาห์ที่แล้วถูกมองว่าเป็น “การประกันความเสี่ยง” โดยที่ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยยังอยู่ในระดับต่ำ
  • วันนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดจากรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สมาชิกเห็นพ้องว่าควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ หากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคาเป็นไปตามคาดการณ์
  • ผู้กำหนดนโยบายบางรายเรียกร้องให้ขึ้นดอกเบี้ยอย่างทันท่วงที และปรับพอร์ตไปสู่สินทรัพย์ที่ “เป็นกลาง” มากขึ้น บริษัทต่าง ๆ เริ่มสามารถผลักต้นทุนไปยังผู้บริโภคได้ดีขึ้น แต่เงินเฟ้อด้านบริการที่ขับเคลื่อนด้วยค่าแรงยังคงซบเซา ผลกระทบจากภาษีต่อญี่ปุ่นถูกประเมินว่ายังจำกัด
  • อดีตกรรมการ BoJ มาคโตะ ซากุไร ระบุว่า BoJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคม ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของผลกระทบจากภาษี โดยเขามองว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินอาจสูงสุดถึง 100 จุดเบสในระยะเวลา 2.5 ปี และอัตราดอกเบี้ยอาจแตะระดับ 1.5% ภายในปี 2028
  • ดัชนี PPI ภาคบริการของ BoJ เดือนสิงหาคม ชะลอลงเหลือ +2.7% y/y (เทียบกับที่คาดการณ์และครั้งก่อน 2.9%)
  • นอกจากนี้ วันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เฟดมากถึง 7 คนที่จะกล่าวสุนทรพจน์ รวมถึง วิลเลียมส์, กูลส์บี, โบว์แมน, บาร์, โลแกน, เดลี่ และชมิด ตลาดจะจับตาคำพูดของพวกเขาเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคม
  • รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการทำให้พันธบัตรสกุลหยวนมีบทบาทในระดับสากล ตลาดพันธบัตรในประเทศจีนซึ่งมีมูลค่า 192 ล้านล้านหยวน (ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก) มีสัดส่วนผู้ลงทุนต่างชาติอยู่เพียง 2% เป้าหมายคือการขยายส่วนนี้ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น อนุญาตให้ใช้พันธบัตรหยวนเป็นหลักประกันในตลาดฮ่องกงและตลาดโลก การเพิ่มเพดาน Swap Connect เปิดให้เข้าถึงตลาดรีโป และเตรียมออกสัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลจีนในฮ่องกง
หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:34

ข่าวเพิ่มเติม

