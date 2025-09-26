สรุปข่าวเช้า

ดัชนี Wall Street ปิดลดลงเมื่อคืนนี้ โดย S&P 500 ร่วง 0.50% และ Nasdaq ลดลง 0.5%
การปรับตัวลงเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง และถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากธนาคารกลาง ซึ่งทำให้ความเป็นไปได้ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยลดลง
ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐประกอบด้วย การปรับประมาณการ GDP ไตรมาส 2 ขึ้นมาอยู่ที่ 3.8% (จากเดิม 3.3%) ประกอบกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่อยู่ในระดับต่ำ และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่แข็งแกร่ง
ทองคำ แสดงความแข็งแกร่งแม้เผชิญกับการแข็งค่าของดอลลาร์และความคาดหวังลดดอกเบี้ยที่ลดลง โดยสามารถปรับขึ้นได้ 0.3% ในระหว่างการซื้อขาย
EUR/USD ร่วงลงต่ำกว่าแนวสำคัญที่ 1.17 มีแนวโน้มบันทึกการปรับตัวลงรายสัปดาห์ครั้งแรก หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์
ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศเก็บภาษี 100% สำหรับยาที่มีแบรนด์และสิทธิบัตร ทำให้หุ้นกลุ่มยาร่วงแรง และสร้างความกังวลต่อภาคสาธารณสุขทั่วโลก นอกจากนี้ยังเพิ่มภาษีรถบรรทุกและเฟอร์นิเจอร์
ความไม่แน่นอนของตลาดถูกซ้ำเติมจาก
-
การกลับมาของความตึงเครียดทางการค้า
-
ความเสี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ (สภาคองเกรสมีเวลาถึง 30 กันยายนในการผ่านงบประมาณ)
-
การเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
-
และความไม่ชัดเจนในทิศทางนโยบายของ Fed
ทำเนียบขาวได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐเตรียมพร้อมสำหรับการพักงานชั่วคราว เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภาวะ government shutdown
มุมมองที่แตกต่างกันของ Fed:
-
Stephen Miran เรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น
-
Michelle Bowman สนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดแรงงานอ่อนแอ
-
ขณะที่ Austan Goolsbee เตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อจากภาษี และไม่เห็นด้วยกับการปรับลดอย่างรวดเร็วหลายครั้ง
น้ำมันดิบ ปรับตัวขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และข้อจำกัดในตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศรัสเซีย โดยราคาน้ำมันดิบ WTI หลังจากร่วงลงช่วงแรก ได้ดีดขึ้นมายืนเหนือ 65 ดอลลาร์/บาร์เรล แม้จะมีการอ่อนตัวเล็กน้อยในวันนี้
ความสนใจของตลาดวันนี้มุ่งไปที่การเปิดเผย ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ เวลา 14:30 CET