สรุปข่าวเช้า

14:49 26 กันยายน 2025

ดัชนี Wall Street ปิดลดลงเมื่อคืนนี้ โดย S&P 500 ร่วง 0.50% และ Nasdaq ลดลง 0.5%
การปรับตัวลงเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง และถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากธนาคารกลาง ซึ่งทำให้ความเป็นไปได้ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยลดลง

ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐประกอบด้วย การปรับประมาณการ GDP ไตรมาส 2 ขึ้นมาอยู่ที่ 3.8% (จากเดิม 3.3%) ประกอบกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่อยู่ในระดับต่ำ และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่แข็งแกร่ง

ทองคำ แสดงความแข็งแกร่งแม้เผชิญกับการแข็งค่าของดอลลาร์และความคาดหวังลดดอกเบี้ยที่ลดลง โดยสามารถปรับขึ้นได้ 0.3% ในระหว่างการซื้อขาย

EUR/USD ร่วงลงต่ำกว่าแนวสำคัญที่ 1.17 มีแนวโน้มบันทึกการปรับตัวลงรายสัปดาห์ครั้งแรก หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์

ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศเก็บภาษี 100% สำหรับยาที่มีแบรนด์และสิทธิบัตร ทำให้หุ้นกลุ่มยาร่วงแรง และสร้างความกังวลต่อภาคสาธารณสุขทั่วโลก นอกจากนี้ยังเพิ่มภาษีรถบรรทุกและเฟอร์นิเจอร์

ความไม่แน่นอนของตลาดถูกซ้ำเติมจาก

  • การกลับมาของความตึงเครียดทางการค้า

  • ความเสี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ (สภาคองเกรสมีเวลาถึง 30 กันยายนในการผ่านงบประมาณ)

  • การเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ

  • และความไม่ชัดเจนในทิศทางนโยบายของ Fed

ทำเนียบขาวได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐเตรียมพร้อมสำหรับการพักงานชั่วคราว เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภาวะ government shutdown

มุมมองที่แตกต่างกันของ Fed:

  • Stephen Miran เรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น

  • Michelle Bowman สนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดแรงงานอ่อนแอ

  • ขณะที่ Austan Goolsbee เตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อจากภาษี และไม่เห็นด้วยกับการปรับลดอย่างรวดเร็วหลายครั้ง

น้ำมันดิบ ปรับตัวขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และข้อจำกัดในตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศรัสเซีย โดยราคาน้ำมันดิบ WTI หลังจากร่วงลงช่วงแรก ได้ดีดขึ้นมายืนเหนือ 65 ดอลลาร์/บาร์เรล แม้จะมีการอ่อนตัวเล็กน้อยในวันนี้

ความสนใจของตลาดวันนี้มุ่งไปที่การเปิดเผย ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ เวลา 14:30 CET

หุ้น:
26.09.2025
16:34

