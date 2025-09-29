สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม

13:54 29 กันยายน 2025
  • ดัชนีเอเชีย-แปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้า ดัชนีหุ้นจีนเพิ่มขึ้นในกรอบ 0.80–1.10% ขณะที่ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.30% ส่วน AU200.cash ของออสเตรเลียบวก 0.66%
  • ดอลลาร์อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในช่วงเช้า ดัชนี USIDX ลดลง 0.20–0.30% เมื่อเทียบกับกลุ่มสกุลเงิน G10 ค่าเงิน EURUSD ขยับขึ้น 0.20% ขณะที่ USDJPY ลดลง 0.41%
  • ราคาทองคำทะลุ 3,800 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 1% ในวันเดียว และกว่า 10% ในรอบเดือน จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและโมเมนตัม ส่งผลให้ทองคำมีแนวโน้มทำผลงานรายเดือนดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020
  • ตลาดยังคงให้น้ำหนักความเสี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาล แม้จะต่ำกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา งบประมาณระยะสั้นจะหมดอายุวันที่ 1 ตุลาคม ขณะที่พรรครีพับลิกันยืนยันว่าจะไม่ยอมประนีประนอมในการผ่านร่างกฎหมายงบชั่วคราว
  • ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นหลังจากสำนักงานงบประมาณและการจัดการของทำเนียบขาวสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมแผนเลิกจ้างบุคลากรจำนวนมาก หากเกิดการชัตดาวน์
  • ราคาน้ำมันเปิดตลาดลดลงแต่ภายหลังฟื้นตัว โดยตลาดชั่งน้ำหนักรายงานว่า OPEC+ วางแผนเพิ่มโควตาการผลิตเดือนตุลาคมอย่างน้อย ~137 พันบาร์เรล/วัน อิรักกลับมาเดินหน้าส่งออกน้ำมันดิบผ่านท่อ Kirkuk–Ceyhan ไปยังตุรกีที่ ~180–190 พันบาร์เรล/วัน ทำให้อุปทานเพิ่มขึ้น นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการประชุม OPEC+
  • UBS ประเมินความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้สูงถึง 93% โดยอิงจากตัวชี้วัดรายได้ การใช้จ่าย การผลิตอุตสาหกรรม และการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังไม่ประกาศว่าเกิดภาวะถดถอยเต็มรูปแบบ โดยมองว่าเศรษฐกิจ “อ่อนแอแต่ยังไม่ล่มสลาย”
  • Tesla เตรียมเผยยอดขายในสัปดาห์นี้ คาดการณ์ส่งมอบอยู่ที่ 448–456k คัน (เทียบกับ 463k คันในปีก่อน) โดยได้แรงหนุนจากการซื้อเร่งด่วนช่วงปลายไตรมาสจากเครดิตภาษีของสหรัฐ
  • มีรายงานว่า สี จิ้นผิง กำลังกดดันให้สหรัฐเปลี่ยนท่าทีต่อประเด็นเอกราชไต้หวัน โดยหนึ่งในจุดกดดันคือความสนใจของทรัมป์ในการทำข้อตกลงการค้า
หุ้น:
01.10.2025
16:34

ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY

เยนเป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าติดต่อกันเป็นวันที่สาม เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และ 0.35% เทียบกับยูโร สกุลเงินญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนทั้งจากสัญญาณเชิงแข็งกร้าวของ...

 16:30

ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัวหลังเงินเฟ้อยูโรโซนออกมาตรงตามคาดการณ์ 🇪🇺

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน CPI: สูงขึ้น 2.2% YoY; คาดการณ์ 2.2% YoY; ก่อนหน้า 2.0% YoY Core CPI: สูงขึ้น...

 15:04

ข่าวเด่น: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศสและเยอรมนีร่วงเข้าสู่ภาวะหดตัว 🇫🇷🇩🇪

อัปเดตข้อมูล PMI ภาคการผลิต 🇩🇪 เยอรมนี (กันยายน) HCOB Manufacturing PMI: 49.5 (คาดการณ์ 48.5; ก่อนหน้า 49.8) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (กันยายน) HCOB...
