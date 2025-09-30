อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

13:44 30 กันยายน 2025

  • Wall Street ปิดบวก แต่แรงซื้ออ่อนปลายตลาด
    ฟิวเจอร์สเช้านี้ขยับเล็กน้อย (US500 +0.02%, US100 +0.05%)

  • ตลาดเอเชีย ส่วนใหญ่ติดลบก่อนวันหยุดยาวจีน
    CHN.cash -0.05%, Nikkei 225 อ่อนตัวเล็กน้อย

  • ทองคำ เดินหน้าต่อ แตะ 3,866 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มเกือบ 11% ในเดือนนี้

  • ค่าเงิน EUR/USD ยังขยับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ USD/JPY อ่อนค่าตามบันทึกประชุม BoJ ที่สะท้อนความเห็นต่างระหว่างสายเข้มงวดและสายผ่อนคลาย

  • การเมืองสหรัฐ เจรจางบประมาณระหว่างประธานาธิบดี Trump และสภาคองเกรสไม่คืบหน้า ความเสี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลหลังเที่ยงคืนสูง

  • RBA คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.6% ตามคาด พร้อมมุมมองเข้มงวดต่อเงินเฟ้อและตลาดแรงงานตึงตัว

  • จีน PMI ภาคการผลิตทางการออกมาที่ 49.8 ดีกว่าคาดแต่ยังต่ำกว่า 50 ส่วน PMI เอกชน (RatingDog) แข็งแกร่งที่ 51.2 สะท้อนธุรกิจขนาดเล็กฟื้นตัว

  • น้ำมัน ราคาดิ่งต่อเนื่อง WTI ร่วงเกือบ 3% เมื่อวาน รุนแรงที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน Citi หั่นคาดการณ์ Brent ปี 2026 เหลือ 63 ดอลลาร์ ขณะที่ Goldman Sachs มองต่ำสุด 55 ดอลลาร์ หาก OPEC+ เพิ่มกำลังการผลิต

  • นโยบายและบริษัท Trump เตรียมจัดเก็บภาษีไม้: เฟอร์นิเจอร์ 25%, ไม้ดิบ 10%, EU และญี่ปุ่นถูกจำกัดภาษีสูงสุด 15% ธนาคารกลางจีน (PBOC) จ่อปรับลดดอกเบี้ยไตรมาส 4 เพื่อรักษาสภาพคล่อง Boeing เริ่มพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ทดแทน 737 MAX

  • ยุโรป ติดตามข้อมูลสำคัญวันนี้ ทั้งยอดค้าปลีกเยอรมนี ข้อมูลแรงงานเยอรมนี เงินเฟ้อฝรั่งเศส และ CPI เยอรมนีช่วงบ่าย

