สรุปข่าวเช้า

- ฟิวเจอร์สบนดัชนีหลักในสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวลดลงแรง หลังความเชื่อมั่นนักลงทุนถดถอยจากการที่หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ปิดทำการ (US500, US100, EU50: -0.3%)
- การปิดหน่วยงานรัฐบาลครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018 เริ่มต้นขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธร่างงบประมาณของเดโมแครต ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สนับสนุนข้อเสนอของรีพับลิกันในสภาคองเกรส เนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันเรื่องงบประมาณด้านสาธารณสุข ขณะที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูล NFP ในวันศุกร์ระหว่างช่วงปิดหน่วยงาน
- Austan Goolsbee ระบุว่าไม่ต้องการรีบตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ย โดยหวังว่าภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันจะเป็นเพียงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ประธานเฟดชิคาโกยังคงแสดงความหวังว่าสถานการณ์เงินเฟ้อล่าสุดจะไม่กลายเป็นแรงกดดันยาวนาน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
- ความเชื่อมั่นผสมผสาน กิจกรรมชะลอตัวจากวันหยุดตลาดในจีน (เนื่องในวันชาติ) ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 (JP225: -0.6%) หลังผลสำรวจ BOJ ชี้ความเชื่อมั่นผู้ผลิตดีขึ้น → เพิ่มความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ดัชนี AU200.cash และ SG20.cash เพิ่มขึ้น 0.1% และ 0.3% ตามลำดับ Nifty 50 ของอินเดียฟื้นตัว 0.3% หลังจากร่วงเมื่อวาน ขณะที่ Kospi ของเกาหลีใต้ (+0.8%) ได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี
ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น
- PMI ภาคการผลิตเดือนกันยายนอยู่ที่ 48.5 (สูงกว่าคาด 48.4 แต่ต่ำกว่าครั้งก่อน 49.7) สะท้อนการหดตัวของการผลิตเร็วที่สุดในรอบ 6 เดือน กิจกรรมทางธุรกิจลดลงชัดเจนที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูป บริษัทต่าง ๆ รายงานยอดสั่งซื้อลดลงเนื่องจากลูกค้าปรับลดสต็อก ท่ามกลางดีมานด์จากจีนและสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ
ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลีย
- PMI ภาคการผลิตลดลงไม่คาดคิด จาก 51.6 เหลือ 51.4 บ่งชี้การเติบโตชะลอตัว หลังคำสั่งซื้อใหม่ลดลงครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน เนื่องจากความต้องการอ่อนแรง ส่วนหนึ่งมาจากแรงกดดันด้านราคา ต้นทุนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
ตลาดเงิน
- ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าติดต่อกันเป็นวันที่ 4 (USDIDX: -0.15%) โดยอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเยน (USDJPY: -0.2%) และยูโร (EURUSD: +0.2% แตะ 1.1757) สกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 คือดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD: -0.2%) หลังการฟื้นตัวก่อนหน้านี้จากความคาดหวังว่า RBA จะมีท่าทีเข้มงวด
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ & คริปโต
- ทองคำยังคงปรับขึ้นต่อ (+0.1% แตะ $3,863/oz) จากความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ เงินตามขึ้นมา (+0.7% แตะ $47.01/oz) ขณะที่แพลทินัม (-0.3%) และพัลลาเดียม (-1.4%) ปรับฐานลง
- ราคาน้ำมันทรงตัว (+0.1%) หลังร่วง 2 วันติดต่อกัน ความกดดันจากการผลิต OPEC เพิ่มขึ้น ถูกหักล้างด้วยการคาดการณ์สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ จะลดลง NATGAS เพิ่มขึ้น 0.75%
คริปโต
- บิตคอยน์ปรับขึ้น +0.4% แตะ $114,780 ส่วนอีเธอเรียมลดลง -0.1% อยู่ที่ $4,154