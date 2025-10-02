สรุปข่าวเช้า

- เซสชั่นเอเชียส่งผลให้ดัชนีหุ้นหลักปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง โดย Nikkei เพิ่มขึ้นกว่า 1.2% ขณะที่ Hang Seng ของฮ่องกง บวก 1.6%
- ตลาดให้ความสนใจกับดีลของ Samsung และ SK Hynix กับ OpenAI โดยหุ้น SK Hynix พุ่งขึ้น 9% ทำจุดสูงสุดในรอบ 25 ปี ส่วน Samsung ปรับขึ้นมากกว่า 4%
- ด้านเศรษฐกิจมหภาค ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 34.9 และ 35.2 มาอยู่ที่ 35.3
- แรงบวกจากเอเชียยังส่งต่อไปถึงตลาดฟิวเจอร์สยุโรปและสหรัฐ โดย US100 ขยับขึ้น 0.25% แตะระดับ 25,100 จุด
- เวลา 9.00 GMT จะมีการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานยูโรโซน ต่อด้วยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐ (12:30 GMT) และการปรับข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (14:00 GMT)
- เมื่อวานนี้ ตัวเลขการจ้างงาน ADP ออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งตลาดมองว่าเป็นสัญญาณบวก หนุนความคาดหวังว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในปีนี้ รายงาน NFP ที่จะออกพรุ่งนี้คาดว่าจะเลื่อน ส่งผลให้ Fed เผชิญกับข้อมูลตลาดแรงงานเชิงผ่อนคลาย อาจเปิดโอกาสให้ลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2 ครั้ง
- Goldman Sachs ประเมินว่าความเป็นไปได้ในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มขึ้น ขณะที่ S&P Global เตือนว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกำลังเพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวม
- ทางด้าน Fitch Ratings ระบุว่า: “หากการปิดดำเนินต่อเนื่อง อาจกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐเล็กน้อย (...) แต่ผลกระทบมหภาคในระยะสั้นยังจำกัด” ตลาดมองว่าการปิดรัฐบาลนี้อาจเป็นสัญญาณเชิงผ่อนคลาย สนับสนุนราคาทองคำ แต่กดดันค่าเงินดอลลาร์
- หุ้น Intel ปรับขึ้นหลังมีรายงานจาก Semafor ว่าบริษัทกำลังเจรจาเบื้องต้นเพื่อเพิ่ม AMD เป็นลูกค้าโรงงานผลิตชิป
- หุ้น Pfizer พุ่งกว่า 6% หลังนักวิเคราะห์ BMO ปรับเพิ่มเรตติ้ง และจากรายงานของ Politico ว่า Trump ชะลอการเก็บภาษียา เพื่อเจรจาลดราคายากับบริษัทยักษ์ใหญ่
- ก่อนหน้านี้ Trump ขู่จะเก็บภาษีสินค้านำเข้ายาสามหลักเริ่มวันพุธ แต่ล่าสุดทำเนียบขาวระบุว่าอาจไม่ต้องดำเนินการ โดยฝ่ายบริหารของ Trump ชะลอแผนเก็บภาษีเพื่อเจรจาข้อตกลงกับบริษัทยาใหญ่ หลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีกับสินค้าชื่อแบรนด์ เช่น ข้อตกลงที่ประกาศกับ Pfizer
