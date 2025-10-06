สรุปข่าวเช้า

- ช่วงต้นวัน ความสนใจของนักลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมุ่งไปที่การเลือกตั้งในญี่ปุ่น ซึ่งซานาเอะ ทากาอิชิ ชนะการแข่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ดัชนี JP225 ปรับขึ้น 4.60% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 48,100 จุด
- ทากาอิชิถือว่ามีนโยบายการคลังและการเงินแบบขยายตัวมากที่สุดในบรรดาผู้สมัคร 5 คนของ LDP ที่แข่งขันเพื่อแทนที่นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ซึ่งมีแนวนโยบายเข้มงวด
- รายงานระบุว่าทากาอิชิอาจแต่งตั้งมิโนรุ คิฮาระ เป็นเลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งโทชิมิทสึ โมเทกิ กลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังว่างอยู่ ทำให้ตลาดมีความไวต่อข่าวมากขึ้น
- ค่าเงินเยนอ่อนตัวลงประมาณ 0.9–1.2% โดย USDJPY ปรับขึ้น 0.90% อยู่ที่ 150.400 ตลาดเริ่มสะท้อนความคาดหวังนโยบายการคลังแบบขยายตัวและอัตราการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ที่ช้าลง
- ราคาทองคำปรับขึ้น 1.20% ทะลุระดับสูงสุดใหม่ที่ 3,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ราคาน้ำมันเปิดตลาดสูงขึ้นหลังการตัดสินใจของ OPEC+ เพิ่มกำลังการผลิตเล็กน้อยในเดือนหน้า ซึ่งน้อยกว่าที่กังวลกันก่อนหน้านี้ การวิเคราะห์ช่วงสุดสัปดาห์ระบุว่าการปรับเพิ่มต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของที่เคยหารือกัน
- ดัชนีเงินเฟ้อของ Melbourne Institute ปรับขึ้น +0.4% ต่อเดือน (ก่อนหน้า −0.3%) ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อรายปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.0% จาก 2.8% ข้อมูลนี้ทำให้ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ RBA ในระยะสั้นซับซ้อนขึ้น
- การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ยาวนานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจบางส่วนล่าช้าและเพิ่มเสียงรบกวนทางการเมือง ทำเนียบขาวเตือนถึงความเป็นไปได้ของการเลิกจ้างหากการเจรจายังติดขัด แต่ตลาดยังสะท้อนความน่าจะเป็นสูงของการลดดอกเบี้ย 25 จุดฐานของ Fed ในเดือนนี้ หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจสร้างความวิตก แต่ผลกระทบระยะสั้นส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องการปฏิบัติการ
- ธนาคารเตือนถึงความเสี่ยงจาก “คลัง Bitcoin ของบริษัท” โดยมีบริษัทจดทะเบียนราว 190 แห่งถือ Bitcoin รวมประมาณ 1.01 ล้าน BTC ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาเงินผ่านหนี้สินหรือการออกหุ้น ธนาคารกังวลว่าการลดลงของราคาจะทำให้เกิดการขายบังคับหรือการเข้าครอบครองบริษัท
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪
ทองคำทะลุ $4,000 /ออนซ์ 💰
RBNZ ประกาศอัตราดอกเบี้ย: ตลาดจับตาการผ่อนคลายเพิ่มเติม หลัง GDP ช็อก
FOMC ชี้ AI เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ