สรุปข่าวเช้า

- ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ เคลื่อนไหวทรงตัวก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC
- ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่ามากที่สุดในกลุ่มสกุลเงิน G10 หลัง RBNZ ประกาศลดดอกเบี้ยลง 0.50%
- ราคาทองคำทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ เคลื่อนไหวทรงตัว สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนหลังการปรับขึ้นต่อเนื่องจากกระแสเชิงบวกของหุ้นกลุ่ม AI และผลประกอบการที่ผสมผสานของ Oracle โดยนักลงทุนรอการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC รอบล่าสุดในวันนี้ ขณะที่ดัชนี EU50 ขยับขึ้นเล็กน้อย +0.15%
- การซื้อขายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกซบเซา เนื่องจากวันหยุดของจีนและเกาหลีใต้ บวกกับแรงกดดันจากหุ้นเทคโนโลยีที่อ่อนตัวลง หลัง Oracle รายงานอัตรากำไรต่ำกว่าคาด (เช่น Baidu ร่วง -4% ในช่วงพรีมาร์เก็ตของ Wall Street) ขณะที่แรงหนุนจากชัยชนะของ Sanae Takaichi ในตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP ของญี่ปุ่นเริ่มจางลง ดัชนีหลักในภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดลบ (HK.cash และ CHN.cash -1.4%, JP225 -0.45%, AU200.cash -0.2%)
- ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.50% สู่ระดับ 2.5% (ขณะที่ตลาดคาด -0.25%) โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์และส่งสัญญาณเปิดรับการปรับลดเพิ่มเติม เหตุผลหลักมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความระมัดระวังของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อให้อยู่ใกล้กรอบเป้าหมาย 1–3% ส่งผลให้ NZD อ่อนค่ามากที่สุดในกลุ่ม G10
- บัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นเดือนล่าสุดเกินคาดที่ 3.776 ล้านล้านเยน (คาดการณ์จาก Bloomberg: 3.55 ล้านล้านเยน, เดิม: 2.684 ล้านล้านเยน)
- ในตลาดฟอเร็กซ์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์เผชิญแรงขายหนักต่อเนื่องหลังการตัดสินใจเชิงผ่อนคลายของ RBNZ (NZDUSD -1%, EURNZD +0.65%)
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน (+0.3% สู่ระดับ 98.63) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม โดยเงินปอนด์ ฟรังก์ และเยน (อ่อนสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์) ต่างอ่อนค่าประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ส่วน EURUSD ลดลง -0.34% สู่ระดับ 1.1616
- ราคาทองคำทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ (+1.3%) ท่ามกลางภาวะ รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน (shutdown) กระแสการปรับขึ้นขยายไปยังโลหะมีค่าอื่นด้วยเช่นกัน — เงินเพิ่มขึ้นเกือบ +2.3% สู่ 48.90 ดอลลาร์, แพลทินัมและพัลลาเดียมบวกประมาณ +2.2%
- ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ยังคงขยายตัวเพิ่มอีก +0.3% ขณะที่ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วง -0.9%
- ในตลาดคริปโตฯ แนวโน้มขาลงยังดำเนินต่อไป Bitcoin ลดลง -0.5% สู่ 121,620 ดอลลาร์, Ethereum ร่วง -1.3% สู่ 4,432 ดอลลาร์, ขณะที่เหรียญอื่น ๆ เช่น Solana (-1.9%), Dogecoin (-1.8%) และ Polygon (-1.6%) ต่างอยู่ในแดนลบ
