สรุปข่าวเช้า

- โดนัลด์ ทรัมป์ และวลาดีมีร์ ปูติน ได้พูดคุยทางโทรศัพท์ โดยหารือกันในหลายประเด็น รวมถึงสถานการณ์ในยูเครน และข้อเสนอให้ บูดาเปสต์ เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดในอนาคต ซึ่งปูตินแสดงท่าทีตอบรับในเชิงบวก
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดภาคเช้าในภาวะกดดัน โดยดัชนี Nikkei, Hang Seng และ Shanghai Composite ต่างอยู่ในแดนลบ ขณะที่ เงินยูโรและฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่วน เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่า ท่ามกลางความคาดหวังว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจเข้ามาแทรกแซงค่าเงินในไม่ช้า
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้สนทนาทางโทรศัพท์อีกครั้งในปีนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม ระหว่างการพูดคุย ทรัมป์ได้เสนอให้กรุง บูดาเปสต์ เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดในอนาคต ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างเป็นบวกจากปูติน ทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน โดยปูตินเน้นย้ำถึง ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซีย และเตือนถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาหากสหรัฐฯ เดินหน้าส่งมอบ ขีปนาวุธ Tomahawk ให้กับยูเครน
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดเมื่อวานนี้ด้วยแนวโน้มบวก แต่แรงซื้อส่วนใหญ่ได้ถูกลบหายไปในช่วงครึ่งหลังของวัน เนื่องจากสถานการณ์ “ชัตดาวน์รัฐบาล” ที่อาจทำให้รายงาน PPI เดือนกันยายน ไม่สามารถเผยแพร่ได้ตามกำหนด
- วันนี้ นาย Alberto Musalem ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ และนาย Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดการซื้อขายวันศุกร์ภายใต้แรงกดดันที่ชัดเจน โดยสืบเนื่องจากความอ่อนแอของวอลล์สตรีท ดัชนี Nikkei 225 ลดลง 1.28% ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.59% และ Shanghai Composite ร่วง 1.00% ส่วนดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปิดลดลง 0.75% จากวันก่อนหน้า
- ในตลาดเงินตรา เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเหนือระดับ 1.1710 EUR/USD สะท้อนถึงความแข็งแกร่งเชิงเปรียบเทียบของยูโรและความคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ ฟรังก์สวิส ก็แข็งค่าขึ้นเช่นกัน โดยอัตราแลกเปลี่ยน USD/CHF ลดลงใกล้ระดับ 0.7900 แสดงถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
- เงินเยนญี่ปุ่น ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโร เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจเข้ามาแทรกแซงค่าเงินในไม่ช้า
- ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางจีน (PBOC) กำหนดอัตราอ้างอิงของเงินหยวนไว้ที่ 7.0949 ต่อดอลลาร์ ซึ่งแข็งค่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย สะท้อนถึงความพยายามของทางการจีนในการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินท่ามกลางความผันผวนทางการค้าและตลาดโลก
- Neel Kashkari จากเฟดสาขามินนีแอโพลิส ยืนยันความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งก่อนสิ้นปี โดยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ “แข็งแกร่งกว่าที่เห็น” คำกล่าวของเขาช่วยลดความคาดหวังการผ่อนคลายเชิงรุกเกินไปของตลาด
- ธนาคาร Westpac ของออสเตรเลียระบุว่าการประชุม RBA เดือนพฤศจิกายน ยังคง “เปิดกว้างทุกทางเลือก” หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุด
- ด้านการเมืองญี่ปุ่น พรรค LDP และพรรคฝ่ายค้าน CDP ได้ตกลงจัดการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่ 21 ตุลาคม
- ราคาทองคำ ยังคงพุ่งแรงต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ดอลลาร์ต่อวัน และทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ความต้องการทองคำยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีการย่อตัวเป็นระยะ สะท้อนว่านักลงทุนยังมองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงหลักในภาวะปัจจุบัน
- วันนี้บริษัทใหญ่หลายแห่ง เช่น American Express และ State Street Corporation จะประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!