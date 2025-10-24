🚨 ด่วน! ยอดขายค้าปลีกหลักของแคนาดาต่ำกว่าคาด 🚩 USDCAD ปรับตัวตอบสนอง

- รายงานยอดขายค้าปลีกของแคนาดาเดือนสิงหาคม เป็นไปตามคาดที่ 1% MoM
- ยอดขายค้าปลีกหลัก (Core Retail Sales) ปรับตัว ช้ากว่าและต่ำกว่าคาด
ยอดค้าปลีกของแคนาดาขยายตัว 1% MoM ตามคาด (หลังจากลดลง -0.8% ในเดือนกรกฎาคม) แต่ยอดขายค้าปลีกหลักอยู่ที่ 0.7% MoM ต่ำกว่าคาดที่ 1.3% แต่สูงกว่าระดับ -1.2% ในเดือนกรกฎาคม คู่สกุลเงิน USDCAD ร่วงต่ำกว่า 1.40 หลังรายงาน
รายงานยอดค้าปลีกประจำเดือนสิงหาคม 2568 แสดงให้เห็นว่า ยอดขายเพิ่มขึ้น 1.0% MoM แตะ 70.4 พันล้านดอลลาร์แคนาดา ถือเป็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากลดลงในเดือนกรกฎาคม
การเติบโตเกิดขึ้นใน 6 จาก 9 ภาคส่วน นำโดยตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และอะไหล่ ขณะที่สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายงานว่าลดลง
รายงานเดือนสิงหาคมบ่งชี้ว่า อุปสงค์ผู้บริโภคฟื้นตัวค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากอ่อนแอลงก่อนหน้านี้ ซึ่งสื่อถึงว่า ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ไม่น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในทันที
อย่างไรก็ตาม ประมาณการเบื้องต้นเดือนกันยายน ชี้ถึงแนวโน้มการชะลอตัวของยอดขายอีกครั้ง หากได้รับการยืนยัน อาจเพิ่มแรงกดดันให้ BoC พิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ข้อมูลเดือนกันยายนที่ปรับปรุงใหม่และตัวเลขรายเดือนที่จะตามมามีความสำคัญต่อการประเมิน จุดยืนของธนาคารกลางเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ อัตราเงินเฟ้อแคนาดาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สู่ 2.4% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับ 1.9% ในเดือนสิงหาคม ปัจจุบัน ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ BoC (กำหนดในวันเดียวกับ Fed) อยู่ที่ประมาณ 80% ค่าเงิน USDCAD ยังคงต่ำกว่า 1.40 และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยหลังรายงาน ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่แข็งค่า บ่งชี้ว่า USDCAD อาจปรับตัวลดลงในระยะสั้นไปยัง 1.3900 -1.3950
