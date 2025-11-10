สรุปข่าวเช้า

- หลังจากเริ่มต้นวันศุกร์ด้วยความอ่อนแอ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ร่วงลงแรงจนทำให้ดัชนี Nasdaq ลดลงเกือบ 2% ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในภายหลัง สุดท้ายดัชนี S&P 500 ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่ Nasdaq 100 ฟื้นคืนเกือบหมดจากการปรับฐานก่อนหน้า
- ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกเปิดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศเชิงบวกอย่างชัดเจน โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ จะสิ้นสุดลงในไม่ช้า วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับแรกเพื่อเปิดการทำงานของรัฐบาลอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียง 60 ต่อ 40 และรายงานจากสื่อระบุว่าขณะนี้มีคะแนนเสียงเพียงพอที่จะยุติภาวะชะงักงันแล้ว
- ความหวังต่อการประนีประนอมในวอชิงตันช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก กดดันค่าเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่า และหนุนค่าเงินในเอเชียให้แข็งค่าขึ้น ดัชนีหุ้นในภูมิภาคปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง: Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.15%, Hang Seng ของฮ่องกงบวก 0.51%, S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.66% ขณะที่ Shanghai Composite ทรงตัว
- ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ทะลุระดับ 4,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ในตลาดฟอเร็กซ์ สกุลเงินอย่างดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์แคนาดาได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อความสัมพันธ์จีน–สหรัฐฯ ที่เริ่มคลี่คลาย ส่วนยูโรและฟรังก์สวิสเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แสดงถึงภาวะตลาดที่มีเสถียรภาพ เยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง โดยคู่เงิน USD/JPY ขยับขึ้นสู่ระดับใกล้ 154.00 หลังจากนายกรัฐมนตรีทาคาอิชิประกาศนโยบายการคลังแบบขยายตัวมากขึ้น
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กำลังเข้าใกล้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สะท้อนความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นต่อการเติบโตของค่าจ้าง
- ในออสเตรเลีย นายแอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลาง (RBA) ระบุว่า การคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดจะยังคงจำเป็นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ แม้ในอนาคตอาจมีการลดดอกเบี้ยได้ก็ตาม
- ธนาคารกลางจีน (PBOC) กำหนดอัตราอ้างอิง USD/CNY ที่ 7.0856 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 7.1175 ส่งผลให้เงินหยวนแข็งค่าขึ้น
- ข้อมูลเดือนตุลาคม 2025 ของจีนแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 0% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 2.1% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ -2.2% บ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินฝืดที่เริ่มผ่อนคลาย
- ปักกิ่งประกาศมาตรการหลายรายการเพื่อบรรเทาความตึงเครียดทางการค้า โดยระงับค่าธรรมเนียมท่าเรือพิเศษสำหรับเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ เป็นเวลา 1 ปี และยกเลิกการห้ามส่งออกชั่วคราวสำหรับโลหะสำคัญ เช่น แกลเลียมและเจอร์เมเนียม
- ราคาทองคำในจีนปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากกองทุน ETF และธนาคารกลางจีนเพิ่มการถือครองทองคำ แม้อุปสงค์ภายในประเทศจะชะลอตัวก็ตาม
- ตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นยังมาพร้อมกับการแข็งค่าของบิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งฟื้นตัวหลังจากช่วงความผันผวน สะท้อนความหวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
- วอเรน บัฟเฟตต์ ประกาศว่าเขาจะเผยแพร่จดหมายอำลา ในขณะที่เตรียมก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอของบริษัท Berkshire Hathaway
