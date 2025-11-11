ปฏิทินเศรษฐกิจ: โฟกัสดัชนี ZEW ของเยอรมนีและดัชนี NFIB ของสหรัฐ

แม้ว่าการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐจะมีแนวโน้มคลี่คลายลง แต่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเป็นปกติ ข้อมูลเศรษฐกิจหลักที่ประกาศในวันนี้จะมาจากดัชนีความเชื่อมั่นลำดับรอง ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนี และรายงานความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐ ซึ่งสะท้อนมุมมองของธุรกิจขนาดเล็กที่จ้างแรงงานเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทำงานในประเทศ
ผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ วันนี้จะมาจากบริษัทขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยรายใหญ่ที่สุดคือ Sea Ltd กลุ่มธุรกิจการเงินและอีคอมเมิร์ซจากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสนใจยังมุ่งไปที่ AngloGold Ashanti บริษัทเหมืองแร่โลหะมีค่า และ Oklo บริษัทเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่หุ้นพุ่งขึ้นกว่า 400% ตั้งแต่ต้นปี แม้ล่าสุดจะร่วงลงประมาณ 40% จากจุดสูงสุดก็ตาม
ปฏิทินเศรษฐกิจ
🕙 10.00 น. GMT – เยอรมนี: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW (คาด 41 เทียบกับ 39.3 ในเดือนตุลาคม)
🕚 11.00 น. GMT – สหรัฐ: ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB (ตุลาคม) (คาด 93.3 เทียบกับ 98.8 ในเดือนกันยายน)
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางที่มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์
08:30 น. GMT – ECB: Vujcic, Sleijpen
08:30 น. GMT – BoE: Greene
13:30 น. GMT – ECB: Kocher
16:45 น. GMT – ECB: Escriva
ประกาศผลประกอบการ
ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเปิด: Sea Ltd, AngloGold Ashanti, Nebius Group, Fermi
หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิด: Alcon, Korea Electric Power, Oklo Inc, Amdocs Limited
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: GDP ยูโรโซน และถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC เพิ่มเติม 🎙️
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่น: คู่เงิน USDCHF แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูล PPI ของสวิตเซอร์แลนด์