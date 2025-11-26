สรุปข่าวเช้า

ดัชนีเอเชีย–แปซิฟิกปรับตัวขึ้น โดยดัชนีจีนบวก 0.15–0.40% ขณะที่ JP225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.10% และ SG20cash ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.30%
สกุลเงินแข็งค่าที่สุดวันนี้คือดอลลาร์นิวซีแลนด์ หลังการประชุม RBNZ ขณะที่ เงินเยนอ่อนค่าที่สุด แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนแรง โดย USDJPY เพิ่มขึ้น 0.10% และ NZDUSD กระโดดขึ้น 1.15%
🇳🇿 RBNZ ลดดอกเบี้ย 25 bps แต่ส่งสัญญาณ “โทนเหยี่ยว”
RBNZ ลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ 2.25% แต่ส่งสารที่มีโทนเข้มงวดมากขึ้น บ่งชี้ว่า นี่อาจเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของรอบนี้
-
OCR คาดว่าจะทรงตัวใกล้ 2.25% จนถึงต้นปี 2026
-
และปรับขึ้นสู่ 2.65% ภายในสิ้นปี 2027
-
ปิดประตูต่อความหวังการผ่อนคลายเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ Hawkseby ระบุว่า “ความเสี่ยงอยู่ในภาวะสมดุล” และเส้นทาง OCR จะทรงตัวจนถึงปี 2026 ย้ำชัดว่าการลดดอกเบี้ยเมื่อวานน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของไซเคิลนี้
🇦🇺 เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าหลัง CPI เร่งตัว
เงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.8% YoY (คาด 3.6%) ทำสถูติเร่งตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน
→ โอกาสที่ RBA จะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม “แทบเป็นศูนย์”
🇯🇵 สัญญาณขึ้นดอกเบี้ยจาก BOJ เพิ่มขึ้น
กรรมการหลายคนของ BOJ — Masu, Koeda และแม้แต่ Noguchi ซึ่งมีท่าทีผ่อนคลาย — ส่งสัญญาณว่า เวลาในการขึ้นดอกเบี้ยกำลังมาถึง อาจเกิดขึ้นใน ธ.ค. หรือ ม.ค.
-
Services PPI ของญี่ปุ่นเพิ่ม 2.7% (ก่อนหน้า 3.0%)
-
ภาคบริการที่ใช้แรงงานสูง เช่น โรงแรมและก่อสร้าง ยังคงมีแรงกดดันด้านราคา
→ สนับสนุนมุมมอง BOJ ว่า “ค่าจ้าง–เงินเฟ้อ” เริ่มยั่งยืน
🇨🇳 PBOC หนุนค่าเงินหยวน
PBOC กำหนดค่าเงินหยวนอ้างอิงแข็งสุดตั้งแต่ 14 ต.ค. 2024 ส่งผลให้เงินหยวนแข็งค่าขึ้น
🪙 ทองคำดีดขึ้น
ทองคำฟื้นตัว +0.54% สู่ 4,150 ดอลลาร์/ออนซ์
ความตึงเครียดรอบไต้หวันยังเพิ่มขึ้น จีนกล่าวหาญี่ปุ่นและพรรค DPP ของไต้หวันว่ากำลังก่อ “การยั่วยุ” และเตือนห้ามมหาอำนาจภายนอกแทรกแซง
ไต้หวันกำลังเตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงของความขัดแย้งทางทหารภายในปี 2027
💼 ผลประกอบการ HP: ดีกว่าคาดแต่แนวโน้มกำไรอ่อนแรง
-
รายได้ Q4: 14.64 พันล้านดอลลาร์ (คาด ~14.53 พันล้าน)
-
EPS: 0.93 ดอลลาร์ (คาด 0.92)
-
แต่คาดการณ์ EPS ปี FY26 อยู่ที่ 2.90–3.20 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์
HP เตรียม ปลดพนักงาน 4,000–6,000 คน และลดต้นทุน 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 พร้อมเร่งผนวก AI และปรับโครงสร้างทั่วโลก
🤖 จีนเร่งอัตโนมัติภาคการผลิตระดับมหาศาล
ปีที่ผ่านมา จีนติดตั้ง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 295,000 ตัว (มากกว่าสหรัฐฯ ถึง 9 เท่า)
-
“โรงงานมืด” (Dark factories) ใช้งานเพิ่มขึ้น
-
การผลิตอัตโนมัติ 24/7 ขยายตัว
-
AI ถูกใช้เพื่อรักษาความสามารถแข่งขันด้านการส่งออก ท่ามกลางแรงกดดันจากภาษีและปัญหาขาดแคลนแรงงาน
🌍 Trump: ไม่มีเส้นตายคงที่สำหรับข้อตกลงรัสเซีย–ยูเครน
แม้ไม่มีเส้นตายใหม่ แต่ทรัมป์ระบุว่า การเจรจากำลังคืบหน้า
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น