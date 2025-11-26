อ่านเพิ่มเติม
สรุปข่าวเช้า

ดัชนีเอเชีย–แปซิฟิกปรับตัวขึ้น โดยดัชนีจีนบวก 0.15–0.40% ขณะที่ JP225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.10% และ SG20cash ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.30%

สกุลเงินแข็งค่าที่สุดวันนี้คือดอลลาร์นิวซีแลนด์ หลังการประชุม RBNZ ขณะที่ เงินเยนอ่อนค่าที่สุด แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนแรง โดย USDJPY เพิ่มขึ้น 0.10% และ NZDUSD กระโดดขึ้น 1.15%

🇳🇿 RBNZ ลดดอกเบี้ย 25 bps แต่ส่งสัญญาณ “โทนเหยี่ยว”

RBNZ ลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ 2.25% แต่ส่งสารที่มีโทนเข้มงวดมากขึ้น บ่งชี้ว่า นี่อาจเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของรอบนี้

  • OCR คาดว่าจะทรงตัวใกล้ 2.25% จนถึงต้นปี 2026

  • และปรับขึ้นสู่ 2.65% ภายในสิ้นปี 2027

  • ปิดประตูต่อความหวังการผ่อนคลายเพิ่มเติม

ผู้ว่าฯ Hawkseby ระบุว่า “ความเสี่ยงอยู่ในภาวะสมดุล” และเส้นทาง OCR จะทรงตัวจนถึงปี 2026 ย้ำชัดว่าการลดดอกเบี้ยเมื่อวานน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของไซเคิลนี้

🇦🇺 เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าหลัง CPI เร่งตัว

เงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.8% YoY (คาด 3.6%) ทำสถูติเร่งตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน
→ โอกาสที่ RBA จะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม “แทบเป็นศูนย์”

🇯🇵 สัญญาณขึ้นดอกเบี้ยจาก BOJ เพิ่มขึ้น

กรรมการหลายคนของ BOJ — Masu, Koeda และแม้แต่ Noguchi ซึ่งมีท่าทีผ่อนคลาย — ส่งสัญญาณว่า เวลาในการขึ้นดอกเบี้ยกำลังมาถึง อาจเกิดขึ้นใน ธ.ค. หรือ ม.ค.

  • Services PPI ของญี่ปุ่นเพิ่ม 2.7% (ก่อนหน้า 3.0%)

  • ภาคบริการที่ใช้แรงงานสูง เช่น โรงแรมและก่อสร้าง ยังคงมีแรงกดดันด้านราคา
    → สนับสนุนมุมมอง BOJ ว่า “ค่าจ้าง–เงินเฟ้อ” เริ่มยั่งยืน

🇨🇳 PBOC หนุนค่าเงินหยวน

PBOC กำหนดค่าเงินหยวนอ้างอิงแข็งสุดตั้งแต่ 14 ต.ค. 2024 ส่งผลให้เงินหยวนแข็งค่าขึ้น

🪙 ทองคำดีดขึ้น

ทองคำฟื้นตัว +0.54% สู่ 4,150 ดอลลาร์/ออนซ์

ความตึงเครียดรอบไต้หวันยังเพิ่มขึ้น จีนกล่าวหาญี่ปุ่นและพรรค DPP ของไต้หวันว่ากำลังก่อ “การยั่วยุ” และเตือนห้ามมหาอำนาจภายนอกแทรกแซง
ไต้หวันกำลังเตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงของความขัดแย้งทางทหารภายในปี 2027

💼 ผลประกอบการ HP: ดีกว่าคาดแต่แนวโน้มกำไรอ่อนแรง

  • รายได้ Q4: 14.64 พันล้านดอลลาร์ (คาด ~14.53 พันล้าน)

  • EPS: 0.93 ดอลลาร์ (คาด 0.92)

  • แต่คาดการณ์ EPS ปี FY26 อยู่ที่ 2.90–3.20 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์

HP เตรียม ปลดพนักงาน 4,000–6,000 คน และลดต้นทุน 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 พร้อมเร่งผนวก AI และปรับโครงสร้างทั่วโลก

🤖 จีนเร่งอัตโนมัติภาคการผลิตระดับมหาศาล

ปีที่ผ่านมา จีนติดตั้ง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 295,000 ตัว (มากกว่าสหรัฐฯ ถึง 9 เท่า)

  • “โรงงานมืด” (Dark factories) ใช้งานเพิ่มขึ้น

  • การผลิตอัตโนมัติ 24/7 ขยายตัว

  • AI ถูกใช้เพื่อรักษาความสามารถแข่งขันด้านการส่งออก ท่ามกลางแรงกดดันจากภาษีและปัญหาขาดแคลนแรงงาน

🌍 Trump: ไม่มีเส้นตายคงที่สำหรับข้อตกลงรัสเซีย–ยูเครน

แม้ไม่มีเส้นตายใหม่ แต่ทรัมป์ระบุว่า การเจรจากำลังคืบหน้า

