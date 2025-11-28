สรุปข่าวเช้า

อ่านเพิ่มเติม
ตลาดเอเชีย: ผสมผสาน จีนอ่อนตัว – ญี่ปุ่นแข็งแกร่ง

  • ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวแบบ mixed
    • ดัชนีจีนปรับลงเล็กน้อย
    • ญี่ปุ่นขยับบวก
    • เกาหลีใต้ KOSPI ปิดเดือนพฤศจิกายนที่ -4% อ่อนแอที่สุดตั้งแต่ ต.ค. 2024

🇯🇵 ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นออกมาดีกว่าคาดแทบทั้งหมด

  • Housing Starts: +3.2% YoY (คาด -4.9%, ก่อนหน้า -7.3%)

  • Large-scale Retail Sales: +5% YoY (ก่อนหน้า 3%)

  • Industrial Production (เบื้องต้น): +1.4% MoM SA (คาด -0.6%, ก่อนหน้า 2.6%)

  • Retail Sales: +1.7% YoY (คาด 0.8%, ก่อนหน้า 0.5%)

ความเคลื่อนไหวเงินทุนต่างชาติ

  • การลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น: -348.7B (ก่อนหน้า 1,020.9B)

  • การลงทุนในพันธบัตร: +576.5B (ก่อนหน้า 348.4B)

เงินเฟ้อโตเกียว

  • Core CPI: +2.8% YoY (คาด 2.7%)

  • Headline CPI: +2.7% (ตรงคาด แต่ลดลงจาก 2.8%)

🇪🇺 ยุโรป: บรรยากาศผสม ดา็กซ์ขยับลงเล็กน้อย

  • ฟิวเจอร์ส DAX อ่อนตัวเล็กน้อย

  • การจ้างงานเยอรมนี (SA): -1K (คาด +4.5K, ก่อนหน้า +13K)

  • ราคานำเข้า (Import Prices): +0.2% MoM (ดีกว่าคาด 0%, ก่อนหน้า -0.5%)

สัญญาณจากตลาดโลก

  • MSCI World ใกล้ปิดสัปดาห์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ด้วยการบวก 3.1%

  • แม้จะรีบาวด์ แต่อาจเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีนาคมที่หุ้นเอเชียจบเดือนในแดนลบ

  • Fitch Ratings คาดว่า เทคเอเชียปี 2025 จะเจอความต้องการผู้บริโภคที่อ่อนลง แม้ได้แรงหนุนจากกระแส AI

ทองคำ: เดินหน้าบวก 4 เดือนติด

ทองกำลังมุ่งสู่การปิดบวก เดือนที่ 4 ติดต่อกัน ตามความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟด
ปีนี้ทองปรับขึ้นเกือบทั้งปี และกำลังจะเป็น ปีที่ดีที่สุดตั้งแต่ 1979

น้ำมัน Brent: ทรงตัวเหนือ $63 แต่กำลังจบเดือนแย่ที่สุดรอบกว่า 1 ปี

Brent ยังยืนเหนือ $63 แต่กำลังจะปิด ติดลบ 4 เดือนติด ยาวที่สุดตั้งแต่ พ.ค. 2023
นักลงทุนจับตาประชุม OPEC+ วันอาทิตย์นี้ ที่คาดว่าจะคงนโยบายจำกัดการเพิ่มกำลังการผลิตในต้นปี 2026

เหตุขัดข้องครั้งใหญ่: CME หยุดเทรดชั่วคราว

ตลาดอนุพันธ์สหรัฐ CME เกิดปัญหาทางเทคนิค ทำให้ต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราว
กระทบทั้ง

  • ฟิวเจอร์สพันธบัตรสหรัฐ

  • ฟิวเจอร์ส S&P 500

  • ระบบเทรด FX ของ EBS ที่เชื่อมกับ CME

