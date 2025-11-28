สรุปข่าวเช้า

ตลาดเอเชีย: ผสมผสาน จีนอ่อนตัว – ญี่ปุ่นแข็งแกร่ง
ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวแบบ mixed
• ดัชนีจีนปรับลงเล็กน้อย
• ญี่ปุ่นขยับบวก
• เกาหลีใต้ KOSPI ปิดเดือนพฤศจิกายนที่ -4% อ่อนแอที่สุดตั้งแต่ ต.ค. 2024
🇯🇵 ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นออกมาดีกว่าคาดแทบทั้งหมด
Housing Starts: +3.2% YoY (คาด -4.9%, ก่อนหน้า -7.3%)
Large-scale Retail Sales: +5% YoY (ก่อนหน้า 3%)
Industrial Production (เบื้องต้น): +1.4% MoM SA (คาด -0.6%, ก่อนหน้า 2.6%)
Retail Sales: +1.7% YoY (คาด 0.8%, ก่อนหน้า 0.5%)
ความเคลื่อนไหวเงินทุนต่างชาติ
การลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น: -348.7B (ก่อนหน้า 1,020.9B)
การลงทุนในพันธบัตร: +576.5B (ก่อนหน้า 348.4B)
เงินเฟ้อโตเกียว
Core CPI: +2.8% YoY (คาด 2.7%)
Headline CPI: +2.7% (ตรงคาด แต่ลดลงจาก 2.8%)
🇪🇺 ยุโรป: บรรยากาศผสม ดา็กซ์ขยับลงเล็กน้อย
ฟิวเจอร์ส DAX อ่อนตัวเล็กน้อย
การจ้างงานเยอรมนี (SA): -1K (คาด +4.5K, ก่อนหน้า +13K)
ราคานำเข้า (Import Prices): +0.2% MoM (ดีกว่าคาด 0%, ก่อนหน้า -0.5%)
สัญญาณจากตลาดโลก
MSCI World ใกล้ปิดสัปดาห์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ด้วยการบวก 3.1%
แม้จะรีบาวด์ แต่อาจเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีนาคมที่หุ้นเอเชียจบเดือนในแดนลบ
Fitch Ratings คาดว่า เทคเอเชียปี 2025 จะเจอความต้องการผู้บริโภคที่อ่อนลง แม้ได้แรงหนุนจากกระแส AI
ทองคำ: เดินหน้าบวก 4 เดือนติด
ทองกำลังมุ่งสู่การปิดบวก เดือนที่ 4 ติดต่อกัน ตามความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟด
ปีนี้ทองปรับขึ้นเกือบทั้งปี และกำลังจะเป็น ปีที่ดีที่สุดตั้งแต่ 1979
น้ำมัน Brent: ทรงตัวเหนือ $63 แต่กำลังจบเดือนแย่ที่สุดรอบกว่า 1 ปี
Brent ยังยืนเหนือ $63 แต่กำลังจะปิด ติดลบ 4 เดือนติด ยาวที่สุดตั้งแต่ พ.ค. 2023
นักลงทุนจับตาประชุม OPEC+ วันอาทิตย์นี้ ที่คาดว่าจะคงนโยบายจำกัดการเพิ่มกำลังการผลิตในต้นปี 2026
เหตุขัดข้องครั้งใหญ่: CME หยุดเทรดชั่วคราว
ตลาดอนุพันธ์สหรัฐ CME เกิดปัญหาทางเทคนิค ทำให้ต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราว
กระทบทั้ง
ฟิวเจอร์สพันธบัตรสหรัฐ
ฟิวเจอร์ส S&P 500
ระบบเทรด FX ของ EBS ที่เชื่อมกับ CME
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น