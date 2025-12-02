สรุปข่าวเช้า

- ดัชนีชั้นนำของสหรัฐฯ ปิดลดลง 0.5% ในช่วงการซื้อขายเมื่อคืนนี้ ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลงมากกว่า 0.3% และดัชนีหุ้นขนาดเล็ก Russell 2000 ร่วงลงกว่า 1.2%
- ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง
- หุ้นของ MongoDB บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันฐานข้อมูล พุ่งขึ้นมากกว่า 21% ในช่วงซื้อขายนอกเวลาหลังรายงานผลประกอบการที่โดดเด่นเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์อย่างมาก หลังการปิดตลาดวันนี้จะมีการประกาศผลประกอบการจาก CrowdStrike, Marvell Technologies และ GitLab
- คำกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไม่ได้สร้างความเคลื่อนไหวต่อตลาด เนื่องจากประธานเฟดหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจ หรือแนวโน้มในอนาคต
- บรรยากาศการซื้อขายในฝั่งเอเชียเป็นแบบผสมผสาน โดย Nikkei ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง
- ในออสเตรเลีย ตัวเลข ใบอนุญาตก่อสร้าง ลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.5% และตัวเลขก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 12% ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับขึ้นมาที่ 37.5 สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 36.2 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 35.8
- ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มโลหะมีค่าปรับลดลง โดย ราคาเงินร่วงมากกว่า 1.8% และ ราคาทองคำลดลงกว่า 0.5% ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย คู่เงิน EURUSD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.16 หลังจากที่บวกติดต่อกัน 7 วัน อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ราคาถูกกดกลับจากระดับ 1.165 ซึ่งเป็นโซนแนวต้านสำคัญที่กำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และการตอบสนองของราคาก่อนหน้า
- Bitcoin ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากการปรับลงเมื่อวานนี้ และเคลื่อนไหวใกล้ 87,500 ดอลลาร์ จากระดับต่ำกว่า 85,000 ดอลลาร์ เมื่อวานนี้ แต่บรรยากาศตลาดคริปโตยังคงอ่อนแอ ขณะที่ Ethereum แทบจะไม่สามารถดีดตัวจากการปรับลงได้ โดยราคา ETH ยังคงเคลื่อนไหวแถวระดับ 2,800 ดอลลาร์
