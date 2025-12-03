สรุปข่าวเช้า

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อยในคืนวันอังคาร ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหลักยังขยับขึ้นต่อเนื่อง ก่อนการประกาศตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐฯ วันนี้
(US2000, US100, US500, US30: ~+0.2%; EU50: ~+0.05%)
แรงหนุนส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลค้าปลีกของสหรัฐฯ เมื่อสหพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติ (NRF) รายงานว่ามีผู้ซื้อในช่วง Black Friday สูงเป็นประวัติการณ์ — 202.9 ล้านคนในรอบ 5 วัน, สูงกว่าคาดการณ์ สะท้อนกำลังซื้อและอุปสงค์ผู้บริโภคที่ยังแข็งแกร่ง แม้ตลาดแรงงานยังตึงตัว.
โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า Kevin Hassett ที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาว อาจเป็น “ว่าที่ประธานเฟด” โดยทรัมป์เคยระบุว่าจะประกาศตัวผู้สืบตำแหน่ง Powell ช่วงต้นปี 2026 Hassett เป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดท่ามกลางผู้ถูกคาดหมาย ซึ่งเมื่อรวมกับแรงกดดันจากทำเนียบขาวที่ต้องการให้เฟดผ่อนคลายนโยบาย ยิ่งกดดันค่าเงินดอลลาร์ในช่วงต้นเซสชั่น.
บรรยากาศการลงทุนในเอเชีย-แปซิฟิกยังระมัดระวัง ก่อนตัวเลขแรงงานและเงินเฟ้อสหรัฐฯ หุ้นจีนร่วงนำ (CHN.cash: –1.2%; HK.cash: –0.9%) จากภาคบริการชะลอ ความคาดหวังให้ปักกิ่งอัดฉีดภาคอสังหาฯ และปัญหาหนี้ของ Vanke
JP225 เด้งกลับ +0.5% หลังแรงขายก่อนหน้า ส่วน AU200.cash อ่อนลง 0.1% หลัง GDP ออกมาต่ำคาด.
PMI ภาคบริการจีนออกมาดีกว่าคาด (52.1 เทียบ 52 คาดการณ์; 52.6 ก่อนหน้า) บ่งชี้การขยายตัวที่คงตัว แม้ช้าลงเล็กน้อย คำสั่งซื้อส่งออกดีขึ้นตามบรรยากาศการค้าโลก และอุปสงค์ในประเทศทรงตัว
อย่างไรก็ตาม การจ้างงานยังลดลง และต้นทุนปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ซึ่งบีบมาร์จิ้นธุรกิจ.
GDP ไตรมาส 3 ของออสเตรเลีย โต 0.4% QoQ ต่ำกว่าคาด (0.7%) สาเหตุจากการส่งออกสูงขึ้นแต่สต็อกลดลง ด้านบวกยังมาจากการบริโภคเอกชนและการลงทุนที่แข็งแรง ข้อมูลยังสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อกว้างขึ้น หนุนค่าเงิน AUD จากคาดการณ์ท่าที RBA ที่อาจเข้มงวดขึ้นและเงื่อนไขการค้า (terms of trade) ที่ดีขึ้น.
ดอลลาร์อ่อนเป็นวันที่สี่ จากผล remarks ของทรัมป์เกี่ยวกับ Hassett และความเชื่อมั่นตลาดว่ามีโอกาสเฟดลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม (USDIDX: –0.15%)
ปอนด์นำตลาด (GBPUSD, GBPCAD: +0.23%) ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD แข็งขึ้น +0.24%
EURUSD ขยับ +0.17% สู่ 1.164.
สินค้าโภคภัณฑ์:
-
เงินร่วง 0.8% กลับลงสู่ 58 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังบวก 7 วันติด
-
ทองทรงตัวใกล้ 4,210 ดอลลาร์/ออนซ์
-
น้ำมัน Brent และ WTI ฟื้นตัว 0.3%
-
ก๊าซธรรมชาติ NATGAS เด้งกลับ +1.9%
คริปโต:
Bitcoin ปรับขึ้นต่อเนื่องวันที่สอง (+1.3% สู่ 93,100 ดอลลาร์)
Ethereum +1.4% สู่ 3,064 ดอลลาร์
