อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

13:20 19 สิงหาคม 2025

ภาพรวมตลาดเอเชีย วันอังคาร

การซื้อขายในตลาดเอเชียในวันอังคาร ค่อนข้างสงบ สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจาก การเจรจาที่ทำเนียบขาว
มีการแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเกี่ยวกับ เงื่อนไข ความเป็นไปได้ และกำหนดการของการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซีย โดยสหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และ สหภาพยุโรปให้การสนับสนุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้ ความก้าวหน้าเพิ่มเติมยังหยุดชะงัก จนกว่ารัสเซียหรือยูเครนจะยอมละทิ้ง เงื่อนไขหลักสำหรับการลงนามหยุดยิง

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • ยูเครน: รักษาพรมแดนก่อนสงคราม

  • รัสเซีย: ไม่มีทหารต่างชาติอยู่ในยูเครน

ประเด็นเรื่อง การรับประกันด้านความมั่นคง ที่สหรัฐ ยูเครน และสหภาพยุโรปหารือกัน จะมีการนำเสนอรายละเอียดภายใน 10 วันข้างหน้า
แต่ที่สำคัญ เลขาธิการนาโต้เน้นว่า เรื่องการส่งกำลังทหารยังไม่ได้ถูกหารือ

ก่อนเปิดตลาดยุโรป ฟิวเจอร์สหลักของดัชนียุโรปและสหรัฐกำลังปรับตัวลดลง

  • DE40 ลดลง 0.15%

  • US500 ลดลง 0.17%

S&P ยังคงให้เครดิตสหรัฐที่ระดับ AA+/A-1+ พร้อมแนวโน้มคงที่ โดยระบุถึง การขาดดุลสูงและหนี้สินที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่คาดว่าจะมี การเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่อง

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา นักลงทุนจะให้ความสนใจกับ:

  • ข้อมูล CPI ของแคนาดา

  • ข่าวบริษัท

  • พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ๆ

ราคาทองคำ ฟื้นตัวบางส่วน วันนี้ ซึ่งสะท้อนจากการ ฟื้นตัวเล็กน้อยของคู่ EURUSD
ความเคลื่อนไหวในตลาด Forex ขณะนี้ ค่อนข้างต่ำ

  • เงินเยน: เคลื่อนไหวได้ดี

  • ดอลลาร์ออสเตรเลีย: ปรับตัวลดลงมากกว่า

สินค้าโภคภัณฑ์พลังงานหลักปรับตัวลดลง

  • ก๊าซธรรมชาติลดลง 1.14% และยังคงลดลงต่อเนื่องตาม พยากรณ์อากาศใหม่ ที่คาดว่าความต้องการลดลงเนื่องจาก อุณหภูมิที่เย็นลง

ตลาดคริปโต อยู่ในช่วงขาลงเช่นกัน

  • BTC ลดลง 1.2%

  • Ethereum ลดลง 2.4%

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก