สรุปข่าวเช้า

ภาพรวมตลาดเอเชีย วันอังคาร
การซื้อขายในตลาดเอเชียในวันอังคาร ค่อนข้างสงบ สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจาก การเจรจาที่ทำเนียบขาว
มีการแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเกี่ยวกับ เงื่อนไข ความเป็นไปได้ และกำหนดการของการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซีย โดยสหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และ สหภาพยุโรปให้การสนับสนุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้ ความก้าวหน้าเพิ่มเติมยังหยุดชะงัก จนกว่ารัสเซียหรือยูเครนจะยอมละทิ้ง เงื่อนไขหลักสำหรับการลงนามหยุดยิง
ยูเครน: รักษาพรมแดนก่อนสงคราม
รัสเซีย: ไม่มีทหารต่างชาติอยู่ในยูเครน
ประเด็นเรื่อง การรับประกันด้านความมั่นคง ที่สหรัฐ ยูเครน และสหภาพยุโรปหารือกัน จะมีการนำเสนอรายละเอียดภายใน 10 วันข้างหน้า
แต่ที่สำคัญ เลขาธิการนาโต้เน้นว่า เรื่องการส่งกำลังทหารยังไม่ได้ถูกหารือ
ก่อนเปิดตลาดยุโรป ฟิวเจอร์สหลักของดัชนียุโรปและสหรัฐกำลังปรับตัวลดลง
DE40 ลดลง 0.15%
US500 ลดลง 0.17%
S&P ยังคงให้เครดิตสหรัฐที่ระดับ AA+/A-1+ พร้อมแนวโน้มคงที่ โดยระบุถึง การขาดดุลสูงและหนี้สินที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่คาดว่าจะมี การเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่อง
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา นักลงทุนจะให้ความสนใจกับ:
ข้อมูล CPI ของแคนาดา
ข่าวบริษัท
พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ๆ
ราคาทองคำ ฟื้นตัวบางส่วน วันนี้ ซึ่งสะท้อนจากการ ฟื้นตัวเล็กน้อยของคู่ EURUSD
ความเคลื่อนไหวในตลาด Forex ขณะนี้ ค่อนข้างต่ำ
เงินเยน: เคลื่อนไหวได้ดี
ดอลลาร์ออสเตรเลีย: ปรับตัวลดลงมากกว่า
สินค้าโภคภัณฑ์พลังงานหลักปรับตัวลดลง
ก๊าซธรรมชาติลดลง 1.14% และยังคงลดลงต่อเนื่องตาม พยากรณ์อากาศใหม่ ที่คาดว่าความต้องการลดลงเนื่องจาก อุณหภูมิที่เย็นลง
ตลาดคริปโต อยู่ในช่วงขาลงเช่นกัน
BTC ลดลง 1.2%
Ethereum ลดลง 2.4%