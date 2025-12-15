อ่านเพิ่มเติม
สรุปข่าวเช้า

USD/JPY
ฟอเร็ก
-
-

หุ้นยุโรป-สหรัฐ:
ฟิวเจอร์สหลักปรับตัวขึ้นเล็กน้อย US500 +0.2% / EU50 +0.25% หลังจากปรับฐานวันศุกร์จากผลประกอบการ Oracle ที่น่าผิดหวังและความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของหุ้น AI ตลาดได้แรงหนุนจากแนวคิด Fed “ไม่เข้มงวดเท่าที่คิด” สำหรับปี 2026

ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ:

  • Donald Trump ระบุว่าเงินเฟ้อสหรัฐถูก “ควบคุมได้แล้ว” และโครงสร้าง Fed ในอนาคตจะช่วยดันดอกเบี้ยลดลง

  • Kevin Hassett ที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาว และผู้มีชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธาน Fed คนต่อไป ยืนยันว่า FOMC ยังคงมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจดอกเบี้ย

เอเชีย-แปซิฟิก:

  • ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงต่อจากวันศุกร์: จีน -0.5%, ฮ่องกง -0.1%, ออสเตรเลีย -0.1%

  • ญี่ปุ่นบวก 0.3% ได้แรงหนุนจาก Tankan Survey และความเสี่ยงต่ำจากหุ้นเทคโนโลยี

จีน:

  • ข้อมูลเดือนพฤศจิกายนชี้เศรษฐกิจชะลอตัวต่อ:

    • ยอดขายปลีก +1.3% (คาด 2.8%)

    • การผลิตอุตสาหกรรม +4.8% (คาด 5%)

    • การลงทุนคงที่ลดลง -2.6%

  • ภาคอสังหาและกำลังซื้อผู้บริโภคยังอ่อน ตัวรถยนต์ดึงยอดขายปลีกลดลงเพราะรัฐบาลท้องถิ่นหยุดสวัสดิการแลกคันเก่า

นิวซีแลนด์:

  • ดอกเบี้ยคงที่ 2.25% ในระยะยาว หากเศรษฐกิจเป็นไปตามคาด RBNZ

ค่าเงิน:

  • เยนแข็งค่าขึ้น USDJPY, EURJPY -0.55% รอขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่เดือนม.ค.

  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนเล็กน้อย USDIDX -0.05%

  • EURUSD คงที่ 1.173

ทองคำ & เงิน:

  • ทองขึ้น 1% อยู่ที่ 4,346 ดอลลาร์/ออนซ์

  • เงินพุ่ง 2% ไปที่ 63.17 ดอลลาร์/ออนซ์

น้ำมัน & ก๊าซ:

  • Brent และ WTI ดีด 0.5%

  • ก๊าซธรรมชาติ +0.75%

คริปโต:

  • Bitcoin +1.4% อยู่ที่ 89,750 ดอลลาร์

  • Ethereum +1.9% อยู่ที่ 3,136 ดอลลาร์

