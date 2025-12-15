หุ้นยุโรป-สหรัฐ:
ฟิวเจอร์สหลักปรับตัวขึ้นเล็กน้อย US500 +0.2% / EU50 +0.25% หลังจากปรับฐานวันศุกร์จากผลประกอบการ Oracle ที่น่าผิดหวังและความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของหุ้น AI ตลาดได้แรงหนุนจากแนวคิด Fed “ไม่เข้มงวดเท่าที่คิด” สำหรับปี 2026
ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ:
Donald Trump ระบุว่าเงินเฟ้อสหรัฐถูก “ควบคุมได้แล้ว” และโครงสร้าง Fed ในอนาคตจะช่วยดันดอกเบี้ยลดลง
Kevin Hassett ที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาว และผู้มีชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธาน Fed คนต่อไป ยืนยันว่า FOMC ยังคงมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจดอกเบี้ย
เอเชีย-แปซิฟิก:
ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงต่อจากวันศุกร์: จีน -0.5%, ฮ่องกง -0.1%, ออสเตรเลีย -0.1%
ญี่ปุ่นบวก 0.3% ได้แรงหนุนจาก Tankan Survey และความเสี่ยงต่ำจากหุ้นเทคโนโลยี
จีน:
ข้อมูลเดือนพฤศจิกายนชี้เศรษฐกิจชะลอตัวต่อ:
ยอดขายปลีก +1.3% (คาด 2.8%)
การผลิตอุตสาหกรรม +4.8% (คาด 5%)
การลงทุนคงที่ลดลง -2.6%
ภาคอสังหาและกำลังซื้อผู้บริโภคยังอ่อน ตัวรถยนต์ดึงยอดขายปลีกลดลงเพราะรัฐบาลท้องถิ่นหยุดสวัสดิการแลกคันเก่า
นิวซีแลนด์:
ดอกเบี้ยคงที่ 2.25% ในระยะยาว หากเศรษฐกิจเป็นไปตามคาด RBNZ
ค่าเงิน:
เยนแข็งค่าขึ้น USDJPY, EURJPY -0.55% รอขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่เดือนม.ค.
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนเล็กน้อย USDIDX -0.05%
EURUSD คงที่ 1.173
ทองคำ & เงิน:
ทองขึ้น 1% อยู่ที่ 4,346 ดอลลาร์/ออนซ์
เงินพุ่ง 2% ไปที่ 63.17 ดอลลาร์/ออนซ์
น้ำมัน & ก๊าซ:
Brent และ WTI ดีด 0.5%
ก๊าซธรรมชาติ +0.75%
คริปโต:
Bitcoin +1.4% อยู่ที่ 89,750 ดอลลาร์
Ethereum +1.9% อยู่ที่ 3,136 ดอลลาร์
ข่าวเด่น
ปฏิทินเศรษฐกิจ: แบบสำรวจ Ifo, เงินเฟ้อยูโรโซน และถ้อยแถลงจาก FOMC
BREAKING: เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรชะลอลงมากกว่าคาด 🇬🇧📉 GBPUSD อ่อนค่าลง 0.2%
สรุปข่าวเช้า