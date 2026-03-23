สรุปข่าวเช้า - เส้นตายทางภูมิรัฐศาสตร์; ความตื่นตระหนกในตลาดโลหะมีค่า 🚨

- ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดอย่างมาก โดยยังคงถูกกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ได้ยื่นคำขาด 48 ชั่วโมงต่ออิหร่าน เรียกร้องให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง มิฉะนั้นอาจเผชิญกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
- เส้นตายจะสิ้นสุดในเย็นวันจันทร์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ตลาดยังคงอยู่ในภาวะระมัดระวังสูง เผื่อกรณีที่ความขัดแย้งจะยกระดับมากขึ้น
- อิหร่านตอบโต้ด้วยท่าทีแข็งกร้าว โดยเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การโจมตีตอบโต้ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงโรงกลั่นน้ำทะเลและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม GCC
- Fatih Birol หัวหน้าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่าสถานการณ์นี้ “ร้ายแรงมาก” และอาจเลวร้ายยิ่งกว่าวิกฤตน้ำมันในช่วงทศวรรษ 1970 โดยชี้ว่าการหยุดชะงักในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 11 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งมากกว่าการสูญเสียรวมจากวิกฤตน้ำมันครั้งใหญ่ทั้งสองครั้งในอดีต
- ในบริบทนี้ ดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดากลับมาครองความโดดเด่นในตลาด Forex อีกครั้ง โดยคู่เงิน USDJPY ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 159.500 เยนต่อดอลลาร์อีกครั้ง ขณะที่สกุลเงินในกลุ่ม Antipodes (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) อ่อนค่าลงอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนมากที่สุดเกิดขึ้นในตลาดโลหะมีค่า โดยเฉพาะทองคำและเงิน
ทองคำปรับตัวลดลง 4% มาอยู่ที่ 4,320 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินลดลง 5.6% มาอยู่ใกล้ระดับ 65 ดอลลาร์
การปรับตัวลงของโลหะมีค่าอาจเป็นผลมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในอดีตมักมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ
สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐฯ และยุโรปชี้ว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายวันจันทร์
- ดัชนีเยอรมนี DE40 ลดลง 0.82%
- ดัชนีสหรัฐฯ US500 ลดลง 0.32%
- ดัชนีจีน CHN.Cash ลดลง 1.29%
ในทางกลับกัน ดัชนีญี่ปุ่น JP225 กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 0.72% สะท้อนให้เห็นถึง sentiment ที่ยังคงผสมผสาน
อย่างไรก็ตาม ในตลาดสปอต ภาพแตกต่างออกไปอย่างชัดเจน โดยตลาดหุ้นเผชิญแรงขายอย่างหนัก
ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ และ Nikkei 225 ของญี่ปุ่น ปรับตัวลดลงมากที่สุด โดยร่วงลง 6.3% และ 3.6% ตามลำดับ
- ราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของความเสี่ยงเงินเฟ้อจากตะวันออกกลาง กำลังปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังเพิ่มขึ้นในระดับจำกัดเมื่อเทียบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
- น้ำมัน Brent เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 107 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3%
- ขณะที่ WTI ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 98 ดอลลาร์
📌 ทรัมป์เตือนอิหร่านอีกครั้ง: สถานการณ์กำลังจะบานปลายหรือไม่?
🚩 VIX พุ่งขึ้น 2.5% ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงในเยอรมนีและฝรั่งเศส ท่ามกลางราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
สรุปข่าวเช้า: ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งกลับไปแตะ 100 ดอลลาร์อีกครั้ง