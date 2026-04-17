สรุปภาพรวมตลาด: ข่าวลือสันติภาพและผลประกอบการที่น่าผิดหวัง

ในช่วงการซื้อขายภาคบ่าย ดัชนียุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยเคลื่อนไหวภายในกรอบไม่เกิน 1% ดัชนี DAX นำตลาด โดยสัญญาฟิวเจอร์สปรับขึ้นราว 0.9% ขณะที่ CAC 40 อยู่ฝั่งอ่อนแอที่สุด ลดลงมากกว่า 0.5%
ข่าว
กลุ่มล็อบบี้การบินของเยอรมนีมีรายงานว่าได้เรียกร้องให้หน่วยงานยุโรปปล่อยสำรองเชื้อเพลิงเครื่องบินฉุกเฉิน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
แหล่งข่าวใกล้ชิดการเจรจาสันติภาพในปากีสถานระบุว่า ข้อตกลงระหว่างอิหร่าน–สหรัฐฯ “ใกล้บรรลุแล้ว”
คณะกรรมาธิการยุโรปจัดสรรงบประมาณ 180 ล้านยูโร เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “คลาวด์” ของยุโรป
ภาพเศรษฐกิจมหภาค
ปริมาณข้อมูลเศรษฐกิจในวันศุกร์ค่อนข้างจำกัด โดยดุลการค้าของยูโรโซนเพิ่มขึ้นสู่ 11.5 พันล้านยูโร กลับมาใกล้ค่าเฉลี่ยหลังจากลดลงตามฤดูกาลในเดือนมีนาคม
ข่าวบริษัท
Uber เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Delivery Hero ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้นราว 2%
Hensoldt ได้รับคำแนะนำเชิงบวกด้านการลงทุน หุ้นปรับขึ้น 1%
Ericsson รายงานผลประกอบการ ยอดขายอ่อนแอและกำไรต่ำกว่าคาด กดดันมูลค่าหุ้นให้ร่วงมากกว่า 6%
Alstom ถอนประมาณการกระแสเงินสด ส่งผลให้ราคาหุ้นดิ่งลงราว 30%
บริษัท Traton, Deutsche Bahn, Daimler, DAF, Iveco และ Volvo ได้ยุติคดีความเกี่ยวกับการฮั้วราคาในช่วงปี 1997–2011 โดยต้องชำระค่าปรับรวม 3.5 พันล้านยูโร
สินค้าโภคภัณฑ์
มุมมองของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าโอกาสสันติภาพในอิหร่านมีความเป็นไปได้มากขึ้น กำลังกดดันราคาน้ำมันให้ทดสอบระดับต่ำในระยะสั้น
น้ำมัน Brent Crude Oil ร่วงมากกว่า 7% ลงมาใกล้ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ขณะที่ WTI Crude Oil ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ แตะระดับประมาณ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
