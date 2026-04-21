สรุปตลาด: ความหวังในการกลับมาเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านกำลังช่วยหนุนบรรยากาศตลาด ⚡

เซสชันยุโรปวันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนี STOXX 600 เพิ่มขึ้นราว 0.1% ขณะที่ DE40 +0.42%, EU50 +0.29%, FRA40 +0.27%, IBEX 35 +0.70% และ FTSE 100 +0.13% ส่วน ITA40 และ SUI20 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ปัจจัยหลักที่ยังช่วยหนุนบรรยากาศตลาดคือความหวังต่อการกลับมาเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน และความเป็นไปได้ในการขยายเวลาหยุดยิง ซึ่งช่วยคงแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยง หลังจากต้นสัปดาห์ที่ตลาดอ่อนตัวลง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังไม่ได้ให้น้ำหนักกับภาพ “de-escalation” แบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากเส้นตายของข้อตกลงหยุดยิงกำลังใกล้เข้ามา และความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันยังคงกดดันตลาด โดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พึ่งพาพลังงานสูง
ด้วยเหตุนี้ การรีบาวด์ในวันนี้จึงค่อนข้างจำกัด และสะท้อนลักษณะของการปิดสถานะฝั่งขาลงมากกว่าการเข้าสู่โหมด risk-on อย่างชัดเจน
ในตลาดค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดย USDIDX เพิ่มขึ้น 0.25% ขณะที่ EURUSD ลดลง 0.23% สะท้อนว่ากระแสเงินทุนบางส่วนยังคงอยู่ในโหมดระมัดระวัง
ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวค่อนข้างแข็งแรง โดย Brent และ WTI ปรับขึ้น 1.08% และ 0.99% ตามลำดับ แม้ภาพรวมตลาดยังคงให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ของความคืบหน้าในกระบวนการสันติภาพ
กลุ่มที่ทำผลงานดีที่สุดวันนี้คือเทคโนโลยี สาธารณูปโภค พลังงาน และการเงิน ซึ่งปรับขึ้น 0.96%, 0.91%, 0.61% และ 0.59% ตามลำดับ
ในทางกลับกัน กลุ่มที่อ่อนแอกว่าคือ consumer staples, healthcare และ communication services
การเปลี่ยนแปลงรายกลุ่มอุตสาหกรรมในยุโรประหว่างวัน (Intraday Sector Moves)
Source: Bloomberg Financial Lp
ข้อมูลรายบริษัท
- Royal Unibrew เผชิญแรงขายหนัก โดยราคาหุ้นร่วงมากกว่า 20% หลังมีข่าวว่าใบอนุญาตการบรรจุขวดผลิตภัณฑ์ PepsiCo ในเดนมาร์ก ฟินแลนด์ และกลุ่มประเทศบอลติก จะหมดอายุในสิ้นปี 2028 ธุรกิจดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 13% ของรายได้สุทธิของกลุ่ม
- Thales อยู่ภายใต้แรงกดดันหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรก แม้ยอดคำสั่งซื้อด้านกลาโหมแบบ organic เพิ่มขึ้น 27% สู่ระดับ €4.65 พันล้าน แต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ราว €4.85 พันล้าน ขณะเดียวกันบริษัทยืนยันแนวโน้มทั้งปี และยอดขายอยู่ที่ €5.32 พันล้าน สูงกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันในหุ้นสะท้อนลักษณะของการทำกำไร หลังจากราคาปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มระยะยาว
- Puig ยังคงอยู่ในโฟกัสตลาด หลังมีรายงานว่า Estée Lauder กำลังร่วมมือกับ JPMorgan เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนราว €5 พันล้าน สำหรับข้อเสนอเข้าซื้อกิจการบริษัทความงามสัญชาติสเปนรายนี้
- ในลอนดอน Associated British Foods ได้รับความสนใจเช่นกัน หลังตัดสินใจแยกธุรกิจ Primark ออกจากธุรกิจอาหาร และนำทั้งสองบริษัทเข้าจดทะเบียนแยกกันในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
ความผันผวนในเครื่องมือการเงินหลักอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
แหล่งข้อมูล: xStation
