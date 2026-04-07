อ่านเพิ่มเติม
18:53 · 7 เมษายน 2026

🟡 สรุปตลาด: วันชี้ชะตาของอิหร่าน❓ ตลาดสหรัฐฯ และยุโรปแย่งชิงความสนใจนักลงทุน ⚖️

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

ภูมิรัฐศาสตร์และ Sentiment ตลาด

เซสชันการซื้อขายในยุโรปวันนี้ยังคงถูก “กำหนดทิศทาง” โดยสถานการณ์ในตะวันออกกลาง—ตลาดกำลังแกว่งระหว่างความหวังต่อข้อตกลง และความเสี่ยงที่เส้นตายของ Donald Trump ต่ออิหร่านอาจนำไปสู่การยกระดับความตึงเครียด

หลังวันหยุด Easter ดัชนี Stoxx 600 พยายามฟื้นตัว แต่ sentiment ยังเปราะบาง นักลงทุนตระหนักดีว่าตลาดยุโรปปรับตัวลงแรงกว่าสหรัฐฯ นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น และข่าวจากเตหะรานหรือวอชิงตันสามารถพลิกตลาดได้ภายในไม่กี่นาที

ภาพรวมยังคงสะท้อนมุมมอง “price in worst-case scenario” แต่คำถามใหม่คือ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะบังคับให้ European Central Bank ต้องใช้นโยบายเข้มงวดมากกว่า Federal Reserve หรือไม่ ซึ่งอาจกดดันหุ้นยุโรปเพิ่มเติม

ภาพรวมตลาดวันนี้: สงบก่อนพายุ?

ดัชนีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในลักษณะ “พักฐาน” มากกว่าการ panic sell:

  • DE40 +0.5%
  • US500 และ US100 +0.07–0.08%
  • ITA40 +0.7%

ตลาดค่าเงิน:

  • EURUSD +0.15%
  • GBPUSD +0.19%
  • USDPLN ทรงตัว
  • USDJPY แทบไม่เปลี่ยน

สินทรัพย์ปลอดภัย:

  • ทองคำฟื้นตัว +0.6% สู่ ~$4,676/oz
  • เงินยังคงติดลบเล็กน้อย

หุ้นรายตัว:

  • BNP Paribas +2% → กลุ่มธนาคารยังเป็น hedge ต่อเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูง

หุ้นยุโรป: โหมด Wait-and-See

นักลงทุนยังระวัง แต่ยังไม่ panic:

  • Stoxx 600 ใกล้ high ในรอบ 3 สัปดาห์
  • DAX เคลื่อนไหวแคบแถว 23,400 จุด

กลุ่มเด่น:

  • Media (หนุนโดย Universal Music Group หลังข่าว takeover จาก Pershing Square)
  • ธนาคาร (ได้อานิสงส์ bond yield สูง)

กลุ่มอ่อน:

  • Tech → ASML -4% จากมาตรการจำกัดส่งออกไปจีนของสหรัฐฯ

Samsung Electronics: ตัวแทนคลื่น “AI Winners”

Samsung กำลังกลายเป็น case study ของบริษัทที่ได้อานิสงส์ AI เต็มตัว:

  • คาดกำไร Q1: 57.2 ล้านล้านวอน (โต >8 เท่า YoY)
  • สูงกว่าคาดตลาด (~40–42 ล้านล้านวอน)
  • ทำ new record สูงสุดในประวัติศาสตร์

ตัวขับเคลื่อนหลัก:

  • DRAM คาดขึ้น >50% QoQ
  • Demand สูงจาก AI data centers
  • HBM memory ขาดแคลน

การแข่งขัน:

  • เริ่มไล่ทัน SK Hynix
  • ส่ง HBM4 ให้ Nvidia แล้ว

ความเสี่ยง:

  • ราคา memory อาจใกล้ peak
  • สงครามอิหร่านเสี่ยงกระทบ supply chain (เช่น helium สำหรับ chip)

➡️ แต่ภาพใหญ่: Samsung กำลังถูก “re-rating” อย่างรวดเร็ว และเป็นหนึ่งในผู้ชนะหลักของ AI cycle

ยุโรปกำลังเสียเปรียบสหรัฐฯ

ตั้งแต่สงคราม:

  • Euro Stoxx 50 -7%
  • S&P 500 -<4%

ข้อได้เปรียบเดิมของยุโรป (valuation ถูก) เริ่มหาย:

  • US P/E ลดลง ~15%
  • Europe P/E แทบไม่เปลี่ยน

Earnings: สหรัฐฯ ยังเหนือกว่า

ข้อมูลจาก Citigroup:

  • US: upward revisions > downward
  • Europe: downward revisions dominate

คาดการณ์:

  • EPS Stoxx 600 ปี 2026 โต ~5%
  • เทียบกับ ~25.5% ในอดีต

ข้อจำกัด:

  • Growth ชะลอ
  • Demand หมดแรง
  • ตลาดแรงงานอ่อน
  • ภาษีไม่เอื้อธุรกิจเหมือนเดิม

Valuation: Europe ไม่ได้ “ถูก” อีกต่อไป

  • US premium ลดลง → กลับค่าเฉลี่ย
  • Europe แพงขึ้นหลัง rally

➡️ Narrative “ยุโรปถูกกว่าเลยน่าซื้อ” เริ่มใช้ไม่ได้

และหากน้ำมัน > $100:

  • EPS Europe อาจถูก revise ลงอีก
  • Risk/Reward ของหุ้นยุโรปแย่ลง

สรุปภาพใหญ่ (เอาไปทำคอนเทนต์ได้เลย):

  • ตลาดยัง trade ตาม “ข่าวอิหร่าน”
  • ธนาคารกลาง + น้ำมัน = ตัวกำหนด next move
  • US = ยังแข็งแรงกว่า (earnings + sentiment)
  • Europe = เสี่ยงโดน double pressure (oil + ECB hawkish)
  • AI = theme เดียวที่ยัง “ชนะตลาด” ชัดเจน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก