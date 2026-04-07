🟡 สรุปตลาด: วันชี้ชะตาของอิหร่าน❓ ตลาดสหรัฐฯ และยุโรปแย่งชิงความสนใจนักลงทุน ⚖️

ภูมิรัฐศาสตร์และ Sentiment ตลาด
เซสชันการซื้อขายในยุโรปวันนี้ยังคงถูก “กำหนดทิศทาง” โดยสถานการณ์ในตะวันออกกลาง—ตลาดกำลังแกว่งระหว่างความหวังต่อข้อตกลง และความเสี่ยงที่เส้นตายของ Donald Trump ต่ออิหร่านอาจนำไปสู่การยกระดับความตึงเครียด
หลังวันหยุด Easter ดัชนี Stoxx 600 พยายามฟื้นตัว แต่ sentiment ยังเปราะบาง นักลงทุนตระหนักดีว่าตลาดยุโรปปรับตัวลงแรงกว่าสหรัฐฯ นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น และข่าวจากเตหะรานหรือวอชิงตันสามารถพลิกตลาดได้ภายในไม่กี่นาที
ภาพรวมยังคงสะท้อนมุมมอง “price in worst-case scenario” แต่คำถามใหม่คือ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะบังคับให้ European Central Bank ต้องใช้นโยบายเข้มงวดมากกว่า Federal Reserve หรือไม่ ซึ่งอาจกดดันหุ้นยุโรปเพิ่มเติม
ภาพรวมตลาดวันนี้: สงบก่อนพายุ?
ดัชนีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในลักษณะ “พักฐาน” มากกว่าการ panic sell:
- DE40 +0.5%
- US500 และ US100 +0.07–0.08%
- ITA40 +0.7%
ตลาดค่าเงิน:
- EURUSD +0.15%
- GBPUSD +0.19%
- USDPLN ทรงตัว
- USDJPY แทบไม่เปลี่ยน
สินทรัพย์ปลอดภัย:
- ทองคำฟื้นตัว +0.6% สู่ ~$4,676/oz
- เงินยังคงติดลบเล็กน้อย
หุ้นรายตัว:
- BNP Paribas +2% → กลุ่มธนาคารยังเป็น hedge ต่อเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูง
หุ้นยุโรป: โหมด Wait-and-See
นักลงทุนยังระวัง แต่ยังไม่ panic:
- Stoxx 600 ใกล้ high ในรอบ 3 สัปดาห์
- DAX เคลื่อนไหวแคบแถว 23,400 จุด
กลุ่มเด่น:
- Media (หนุนโดย Universal Music Group หลังข่าว takeover จาก Pershing Square)
- ธนาคาร (ได้อานิสงส์ bond yield สูง)
กลุ่มอ่อน:
- Tech → ASML -4% จากมาตรการจำกัดส่งออกไปจีนของสหรัฐฯ
Samsung Electronics: ตัวแทนคลื่น “AI Winners”
Samsung กำลังกลายเป็น case study ของบริษัทที่ได้อานิสงส์ AI เต็มตัว:
- คาดกำไร Q1: 57.2 ล้านล้านวอน (โต >8 เท่า YoY)
- สูงกว่าคาดตลาด (~40–42 ล้านล้านวอน)
- ทำ new record สูงสุดในประวัติศาสตร์
ตัวขับเคลื่อนหลัก:
- DRAM คาดขึ้น >50% QoQ
- Demand สูงจาก AI data centers
- HBM memory ขาดแคลน
การแข่งขัน:
- เริ่มไล่ทัน SK Hynix
- ส่ง HBM4 ให้ Nvidia แล้ว
ความเสี่ยง:
- ราคา memory อาจใกล้ peak
- สงครามอิหร่านเสี่ยงกระทบ supply chain (เช่น helium สำหรับ chip)
➡️ แต่ภาพใหญ่: Samsung กำลังถูก “re-rating” อย่างรวดเร็ว และเป็นหนึ่งในผู้ชนะหลักของ AI cycle
ยุโรปกำลังเสียเปรียบสหรัฐฯ
ตั้งแต่สงคราม:
- Euro Stoxx 50 -7%
- S&P 500 -<4%
ข้อได้เปรียบเดิมของยุโรป (valuation ถูก) เริ่มหาย:
- US P/E ลดลง ~15%
- Europe P/E แทบไม่เปลี่ยน
Earnings: สหรัฐฯ ยังเหนือกว่า
ข้อมูลจาก Citigroup:
- US: upward revisions > downward
- Europe: downward revisions dominate
คาดการณ์:
- EPS Stoxx 600 ปี 2026 โต ~5%
- เทียบกับ ~25.5% ในอดีต
ข้อจำกัด:
- Growth ชะลอ
- Demand หมดแรง
- ตลาดแรงงานอ่อน
- ภาษีไม่เอื้อธุรกิจเหมือนเดิม
Valuation: Europe ไม่ได้ “ถูก” อีกต่อไป
- US premium ลดลง → กลับค่าเฉลี่ย
- Europe แพงขึ้นหลัง rally
➡️ Narrative “ยุโรปถูกกว่าเลยน่าซื้อ” เริ่มใช้ไม่ได้
และหากน้ำมัน > $100:
- EPS Europe อาจถูก revise ลงอีก
- Risk/Reward ของหุ้นยุโรปแย่ลง
สรุปภาพใหญ่:
- ตลาดยัง trade ตาม “ข่าวอิหร่าน”
- ธนาคารกลาง + น้ำมัน = ตัวกำหนด next move
- US = ยังแข็งแรงกว่า (earnings + sentiment)
- Europe = เสี่ยงโดน double pressure (oil + ECB hawkish)
- AI = theme เดียวที่ยัง “ชนะตลาด” ชัดเจน
