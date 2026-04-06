สรุปตลาดเช้า: วอลล์สตรีทพยายามฟื้นตัว ท่ามกลางความหวังการหยุดยิงกับอิหร่าน

- วอลล์สตรีทเตรียมเปิดการซื้อขายในวันจันทร์ตามเวลาปกติ หลังตลาดปิดเนื่องในวัน Good Friday บรรยากาศตลาดปรับตัวดีขึ้นจากรายงานที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มกลับเข้าซื้อหุ้นอย่างระมัดระวัง หนุนการปรับตัวขึ้นในบางตลาด แม้การฟื้นตัวยังมีขอบเขตค่อนข้างจำกัด
- นอกเหนือจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดยังจับตาข้อมูล ISM ของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศเวลา 16:00 CET
- ตามรายงานจากสื่อ สหรัฐฯ อิหร่าน และกลุ่มผู้ไกล่เกลี่ยในภูมิภาคกำลังหารือเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 45 วัน โดยตลาดมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นเพียงก้าวแรกของการลดความตึงเครียดในวงกว้างมากขึ้น
- ในช่วงสุดสัปดาห์ โดนัลด์ ทรัมป์ได้กำหนดเส้นตายเวลา 01:00 GMT วันอังคารที่ 7 เมษายน ให้กับอิหร่านในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง พร้อมเตือนว่าจะเกิด “การทำลายล้างทั้งหมด” หากไม่มีความคืบหน้า
- ปัจจัยบวกเพิ่มเติมต่อบรรยากาศตลาดมาจากปริมาณการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยลดความกังวลต่อการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานและน้ำมันโลกในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านการยกระดับความขัดแย้งยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอิหร่านได้ขู่ตอบโต้ไม่เพียงต่อพันธมิตรของสหรัฐฯ หากถูกโจมตี แต่ยังรวมถึงความเป็นไปได้ในการปิดช่องแคบบับเอลมันเดบใกล้อ่าวเอเดน ซึ่งเมื่อรวมกับช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางเหล่านี้คิดเป็นประมาณ 25% ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลก
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้าและปรับขึ้นประมาณ 0.3% สะท้อนว่าตลาดเริ่มคาดการณ์สถานการณ์การคลี่คลายความตึงเครียดบางส่วน ขณะที่ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับขึ้น 0.4% โดยมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างสมดุลระหว่างหุ้นที่ปรับขึ้นและปรับลง กลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวดีกว่าตลาด สะท้อนการไหลกลับเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงบางส่วนอย่างคัดเลือก
- ในขณะเดียวกัน ภาพการเมืองยังคงเปราะบางอย่างมาก โดนัลด์ ทรัมป์เพิ่มระดับถ้อยคำต่ออิหร่าน โดยขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ พร้อมทั้งประกาศแถลงข่าวและย้ำเส้นตายที่ชัดเจน แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม
- ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ การปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ของน้ำมันดิบได้ถูกลบล้างทั้งหมด สะท้อนว่านักลงทุนกำลังลดระดับพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ลงอย่างน้อยในระยะสั้น ขณะที่ทองคำปรับลดลงประมาณ 0.6% มาอยู่ที่ราว 4,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ราคาทองคำลดลงแล้วประมาณ 12%
- การปรับตัวลงของทองคำสามารถเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์นโยบายการเงิน โดยแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ตอกย้ำความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ทำให้โอกาสการลดดอกเบี้ยในระยะสั้นลดลง ซึ่งโดยปกติจะเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำ
