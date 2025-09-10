ราคาน้ำมันและก๊าซปรับลดเล็กน้อยหลังรายงาน STEO

รายงาน STEO กันยายน: น้ำมันปรับลดเล็กน้อย ก๊าซพลังงานแปรผัน
รายงาน STEO (Short-Term Energy Outlook) เดือนกันยายน ชี้ให้เห็นว่า ราคาน้ำมันลดลง คลังน้ำมันเพิ่มขึ้น และกิจกรรมของ OPEC+ เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ราคาก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานจำกัด ท่ามกลางการส่งออก LNG ที่เพิ่มขึ้น
รายงานยังสะท้อนถึง แรงสนับสนุนผู้บริโภค จากราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลง แต่พร้อมกับ การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปสู่พลังงานหมุนเวียน
การผลิตไฟฟ้าในสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.3% ในปี 2025 และ 3.0% ในปี 2026 แหล่งพลังงานหลักที่เติบโตคือ โซลาร์เซลล์ (Photovoltaics) สะท้อนแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตจะช่วยจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล
น้ำมันและเบนซิน
คาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent ลดลงจากประมาณ 68 ดอลลาร์/บาร์เรลในเดือนสิงหาคม เป็น 59 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 4 ปี 2025 และลดต่อไปเหลือ 50 ดอลลาร์/บาร์เรลต้นปี 2026 ราคาน้ำมันเฉลี่ยในปี 2026 คาดว่าจะอยู่ที่ 51 ดอลลาร์/บาร์เรล ปัจจัยหลักมาจาก คลังน้ำมันในตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก OPEC+ เพิ่มการผลิต 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง Q3 2025–Q1 2026 การลดอุปทานเป็นไปได้เพียงในช่วงหลังปี 2026
ราคาน้ำมันเบนซินและการผลิตพลังงานในสหรัฐฯ
ราคาน้ำมัน เบนซินเฉลี่ยในสหรัฐฯ ปี 2025 คาดว่าจะอยู่ที่ 3.10 ดอลลาร์/แกลลอน และในปี 2026 คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 2.90 ดอลลาร์/แกลลอน โดยพื้นที่ West Coast ยังคงสูงกว่า 3 ดอลลาร์/แกลลอน การปรับลดราคานี้ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันต่อรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 2% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2005 (ยกเว้นปี 2020 ช่วงโรคระบาด) ส่งผลสนับสนุน กำลังซื้อของครัวเรือน และเป็นปัจจัยบวกต่อการบริโภค
การผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ปี 2026 คาดว่าจะลดลงประมาณ 1% ขณะที่การผลิต ก๊าซธรรมชาติ คงที่ การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เอื้อต่อการย้ายกิจกรรมการขุดเจาะไปยังพื้นที่ที่มีแก๊สมากขึ้น แสดงให้เห็น การปรับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรม upstream
OIL.WTI (กราฟรายวัน – D1)
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ – แนวโน้มราคาล่าสุด
น้ำมัน:
กราฟแสดงให้เห็นว่าราคายังคงอยู่ใน แนวโน้มขาลงกว้าง โดยการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นใน ช่องแนวโน้มลง (descending channel) ที่ทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีแดง ปัจจุบันราคาฟื้นตัวจาก แนวรับในโซน 60–61 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะเกิด การเบรกเหนือ 61.8 FIBO แรงกดดันจากอุปทานยังคงได้เปรียบ การทะลุเหนือระดับนี้อย่างยั่งยืนจะเปิดทางไปสู่ 70–72 ดอลลาร์ หากราคาต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ ความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงไปยัง 57 ดอลลาร์ จะเพิ่มขึ้น และในระยะยาวอาจลงไปถึง 52 ดอลลาร์
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas):
คาดการณ์ราคาที่ Henry Hub จะเพิ่มขึ้นจาก 2.91 ดอลลาร์/BTU ในเดือนสิงหาคม เป็น 3.70 ดอลลาร์/BTU ในไตรมาส 4 ปี 2025 และประมาณ 4.30 ดอลลาร์/BTU ในปี 2026 สาเหตุหลักมาจาก ข้อจำกัดด้านการผลิตในสหรัฐฯ ท่ามกลางการส่งออก LNG ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ก๊าซกลายเป็นสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น เพิ่มต้นทุนให้กับภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน
NATGAS (กราฟรายวัน – D1)
Natural Gas – แนวโน้มราคาล่าสุด
กราฟแสดง รูปแบบ descending wedge ซึ่งราคากำลังเคลื่อนไหวใน แนวโน้มขาลงตั้งแต่ต้นปี 2025 ปัจจุบันราคาฟื้นตัวจาก แนวรับแข็งแกร่งที่ 61.8 FIBO แต่ตราบใดที่ราคายังคงต่ำกว่าโซน 3.25–3.30 ดอลลาร์ (50% FIBO และเส้นแนวโน้มลง) ผู้ขายยังคงได้เปรียบ การทะลุเหนือระดับนี้อย่างยั่งยืนจะเปิดทางให้ทดสอบ 3.63 ดอลลาร์ และอาจไปถึง 4.20–4.75 ดอลลาร์ ขณะที่หากราคาปรับลงต่ำกว่า 2.85 ดอลลาร์ ความเสี่ยงต่อการลดลงต่อไปสู่ 2.30 ดอลลาร์ จะเพิ่มขึ้น