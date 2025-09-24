อ่านเพิ่มเติม

สุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์

08:44 24 กันยายน 2025

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ โดยระบุว่าไม่มีเส้นทางนโยบายที่ปราศจากความเสี่ยง แม้ตลาดแรงงานอ่อนตัว แต่ราคาสินค้ายังคงปรับตัวขึ้น และค่าครองชีพในสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง

  • ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันเศรษฐกิจและการเมืองลดลง เจ้าหน้าที่สาธารณะต้องมุ่งเน้นภารกิจหลัก

  • เฟดจะป้องกันไม่ให้การปรับราคาชั่วคราวกลายเป็นปัญหาเงินเฟ้อถาวร

  • การขึ้นภาษีนำเข้าอาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสถัดไป แต่ผลกระทบคาดว่าจะสั้น

  • เงินเฟ้อภาคบริการลดลง ส่วนใหญ่คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวสอดคล้องกับเป้าหมาย 2%

  • ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่สะท้อนผลกระทบจากภาษีนำเข้า ไม่ใช่แรงกดดันราคากว้าง

  • เงินเฟ้อ PCE 12 เดือนประมาณ 2.7% ในเดือนสิงหาคม ส่วน Core PCE อยู่ที่ 2.3% สูงกว่าปีก่อน และได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้า

  • การใช้จ่ายผู้บริโภคลดลง ธุรกิจมองว่าความไม่แน่นอนกดดันแนวโน้มเศรษฐกิจ

  • ตลาดแรงงานทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ลดลงอย่างผิดปกติ ทำให้ตลาดแรงงานอ่อนตัวและมีความยืดหยุ่นน้อยลง

  • การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว ความเสี่ยงต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้น

  • ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังสอดคล้องกับเป้าหมาย 2%

  • ราคาสินทรัพย์บางประเภทอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ หุ้นมีมูลค่าสูงพอสมควร แต่เฟดไม่ได้ตั้งเป้าราคาสินทรัพย์เฉพาะ

  • ช่วงนี้ยังไม่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อเสถียรภาพทางการเงิน

  • ธนาคารมีเงินทุนเพียงพอ ครัวเรือนยังอยู่ในสภาพดี

  • จำเป็นต้องปรับนโยบายไปสู่แนวทางที่สมดุลมากขึ้น

  • ก่อนการประชุมครั้งถัดไป จะพิจารณาสภาพตลาดแรงงาน ข้อมูลการเติบโต และเงินเฟ้อ เพื่อประเมินว่านโยบายเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะปรับตามความจำเป็น

  • การมุ่งเน้นเรื่องเงินเฟ้อต้องลดลงเพื่อให้เกิดแนวทางสมดุลมากขึ้น

  • ตลาดแรงงานอ่อนตัวในช่วงฤดูร้อน

  • Beige Book ระบุการเติบโตอยู่ในระดับปานกลาง

  • ไม่สามารถกล่าวได้ว่า AI เป็นสาเหตุหลัก AI ทำให้บางงานถูกแทนที่ ในขณะที่บางงานปรับตัวและพัฒนาไปตามเทคโนโลยี

26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
