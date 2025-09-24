สุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ โดยระบุว่าไม่มีเส้นทางนโยบายที่ปราศจากความเสี่ยง แม้ตลาดแรงงานอ่อนตัว แต่ราคาสินค้ายังคงปรับตัวขึ้น และค่าครองชีพในสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง
-
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันเศรษฐกิจและการเมืองลดลง เจ้าหน้าที่สาธารณะต้องมุ่งเน้นภารกิจหลัก
-
เฟดจะป้องกันไม่ให้การปรับราคาชั่วคราวกลายเป็นปัญหาเงินเฟ้อถาวร
-
การขึ้นภาษีนำเข้าอาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสถัดไป แต่ผลกระทบคาดว่าจะสั้น
-
เงินเฟ้อภาคบริการลดลง ส่วนใหญ่คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวสอดคล้องกับเป้าหมาย 2%
-
ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่สะท้อนผลกระทบจากภาษีนำเข้า ไม่ใช่แรงกดดันราคากว้าง
-
เงินเฟ้อ PCE 12 เดือนประมาณ 2.7% ในเดือนสิงหาคม ส่วน Core PCE อยู่ที่ 2.3% สูงกว่าปีก่อน และได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้า
-
การใช้จ่ายผู้บริโภคลดลง ธุรกิจมองว่าความไม่แน่นอนกดดันแนวโน้มเศรษฐกิจ
-
ตลาดแรงงานทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ลดลงอย่างผิดปกติ ทำให้ตลาดแรงงานอ่อนตัวและมีความยืดหยุ่นน้อยลง
-
การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว ความเสี่ยงต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้น
-
ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังสอดคล้องกับเป้าหมาย 2%
-
ราคาสินทรัพย์บางประเภทอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ หุ้นมีมูลค่าสูงพอสมควร แต่เฟดไม่ได้ตั้งเป้าราคาสินทรัพย์เฉพาะ
-
ช่วงนี้ยังไม่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อเสถียรภาพทางการเงิน
-
ธนาคารมีเงินทุนเพียงพอ ครัวเรือนยังอยู่ในสภาพดี
-
จำเป็นต้องปรับนโยบายไปสู่แนวทางที่สมดุลมากขึ้น
-
ก่อนการประชุมครั้งถัดไป จะพิจารณาสภาพตลาดแรงงาน ข้อมูลการเติบโต และเงินเฟ้อ เพื่อประเมินว่านโยบายเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะปรับตามความจำเป็น
-
การมุ่งเน้นเรื่องเงินเฟ้อต้องลดลงเพื่อให้เกิดแนวทางสมดุลมากขึ้น
-
ตลาดแรงงานอ่อนตัวในช่วงฤดูร้อน
-
Beige Book ระบุการเติบโตอยู่ในระดับปานกลาง
-
ไม่สามารถกล่าวได้ว่า AI เป็นสาเหตุหลัก AI ทำให้บางงานถูกแทนที่ ในขณะที่บางงานปรับตัวและพัฒนาไปตามเทคโนโลยี