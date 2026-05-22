Super Micro กลายเป็นศูนย์กลางการสอบสวนของไต้หวัน กรณีการส่งผ่านฮาร์ดแวร์ AI ไปยังจีน

🇹🇼 ข้อมูลล่าสุดจากไต้หวันชี้ให้เห็นว่า ความตึงเครียดทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยหน่วยงานท้องถิ่นกำลังสอบสวนบุคคล 3 ราย ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงสำหรับการพัฒนา AI อย่างผิดกฎหมาย
อุปกรณ์ดังกล่าวผลิตโดย Super Micro Computer และใช้ชิปจาก NVIDIA ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ โดยตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่สอบสวน ฮาร์ดแวร์เหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังจีนผ่านเครือข่ายตัวกลาง พร้อมการปลอมแปลงเอกสารทางการค้าเพื่อปกปิดปลายทางที่แท้จริง
เทคโนโลยี AI เชื่อมโยงกับภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้น
กรณีดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเทคโนโลยีระหว่างกรุงวอชิงตันและปักกิ่ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการจำกัดการส่งออกชิปขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ไปยังจีนอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ มองว่า เทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้ทางทหาร ไม่ใช่เพียงแค่ภาคพลเรือนเท่านั้น รวมถึงการพัฒนาระบบอัตโนมัติและความสามารถด้านไซเบอร์ขั้นสูง
แรงกดดันต่อ Super Micro ยังคงเพิ่มขึ้น
สำหรับ Super Micro Computer รายงานล่าสุดยิ่งเพิ่มแรงกดดันทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลและตลาด เนื่องจากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทถูกเชื่อมโยงกับความพยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ
ก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เคยเปิดเผยการสอบสวนเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกเทคโนโลยี AI มูลค่าสูงถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยอัยการระบุว่า เซิร์ฟเวอร์ถูกส่งผ่านประเทศตัวกลางในเอเชีย พร้อมมีการแก้ไขเอกสารการส่งออกเพื่อปกปิดปลายทางที่แท้จริง
นักลงทุนกังวลข้อจำกัดใหม่ในภาคเทคโนโลยี
สถานการณ์นี้กำลังเพิ่มความกังวลของนักลงทุนต่ออนาคตของอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่การเข้มงวดด้านการส่งออกและการตรวจสอบการค้าด้านเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น
บริษัทที่พึ่งพาตลาดจีนสูงยังคงมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษ เนื่องจากจีนยังคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา AI ของโลก แม้จะเผชิญข้อจำกัดอย่างต่อเนื่องก็ตาม
🇹🇼 ไต้หวันยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญของห่วงโซ่อุปทานชิปโลก
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอีกครั้งถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของไต้หวันในระบบเทคโนโลยีโลก โดยเกาะแห่งนี้มีบทบาทสำคัญทั้งในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง ส่งผลให้ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากทั้งสหรัฐฯ และจีนมากขึ้นเรื่อย ๆ
การแข่งขัน AI ระดับโลกกำลังเร่งตัว
พัฒนาการล่าสุดตอกย้ำว่า AI ได้กลายเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญที่สุดของโลก สำหรับตลาดการเงิน นี่หมายถึงความผันผวนที่อาจยังคงอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะผู้ผลิตชิปและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI
ขณะนี้ นักลงทุนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่า การสอบสวนในไต้หวันจะนำไปสู่มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม หรือการเข้มงวดด้านกฎระเบียบการส่งออกที่มุ่งเป้าไปยังจีนมากขึ้นหรือไม่
Source: xStation5
