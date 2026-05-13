การยืนยันความร่วมมือระหว่าง Swatch Group (UHR.CH) และผู้ผลิตนาฬิกาอิสระ Audemars Piguet ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมนาฬิกา คอลเลกชันชื่อ “Royal Pop” ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 16 พฤษภาคม 2026 ได้สร้างความตื่นตัวไม่เพียงในหมู่ผู้หลงใหลนาฬิกา แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักลงทุน
การตัดสินใจผสานแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแมสเข้ากับผู้ผลิตระดับ “Holy Trinity” ของวงการลักชัวรี ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งอุตสาหกรรม เพื่อทำความเข้าใจศักยภาพของเหตุการณ์นี้และผลกระทบที่อาจมีต่อราคาหุ้นของกลุ่มบริษัทสวิส จำเป็นต้องวิเคราะห์พื้นฐานของทั้งสองบริษัท ผลประกอบการในอดีต และโครงสร้างของผลิตภัณฑ์
🌍 การปะทะกันของสองโลก: วิเคราะห์ Swatch และ Audemars Piguet
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามตลาดนาฬิกาอย่างใกล้ชิด อาจเข้าใจความสำคัญของความร่วมมือนี้ได้ยากหากไม่เห็นบริบททางประวัติศาสตร์ของทั้งสองแบรนด์ เนื่องจากนี่คือการรวมกันของโมเดลธุรกิจและปรัชญาการผลิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
Audemars Piguet คือสัญลักษณ์ของความหรูหราสูงสุด ก่อตั้งในปี 1875 ที่หมู่บ้าน Le Brassus ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่เป็นอิสระและอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลผู้ก่อตั้ง
ในอุตสาหกรรมนาฬิกา Audemars Piguet อยู่ในระดับเดียวกับ Patek Philippe และ Vacheron Constantin ผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือรุ่น Royal Oak ที่เปิดตัวในปี 1972 ออกแบบโดย Gérald Genta ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ด้วยขอบตัวเรือนทรงแปดเหลี่ยม สกรูที่มองเห็นได้ และสายเหล็กแบบ integrated ได้เปลี่ยนนิยามของนาฬิกาสปอร์ตลักชัวรีไปโดยสิ้นเชิง
ราคาของรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่หลักหลายหมื่นยูโร และถูกจำกัดการผลิตอย่างเข้มงวดราว 50,000 เรือนต่อปี ส่งผลให้เกิด waiting list ยาวหลายปีและราคาตลาดรองที่สูงกว่าราคาป้าย
ในอีกฝั่งหนึ่งคือ Swatch ซึ่งเป็นแกนหลักของ Swatch Group และเป็นแบรนด์ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยพยุงอุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสในช่วงทศวรรษ 1980 จากวิกฤตนาฬิกาควอตซ์จากเอเชีย
Swatch ปฏิวัติตลาดด้วยนาฬิกาพลาสติกสีสันสดใสราคาจับต้องได้ กลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมป๊อป และถูกใช้เป็นผืนผ้าใบทางศิลปะโดยศิลปินอย่าง Keith Haring
ปัจจุบัน Swatch เน้นการผลิตเชิงปริมาณ เศรษฐกิจขนาด (economies of scale) และวัสดุใหม่อย่าง bioceramic โดยมุ่งเป้าตลาดแมส ซึ่งตรงข้ามกับกลยุทธ์ระดับเอ็กซ์คลูซีฟของ Audemars Piguet อย่างสิ้นเชิง
📊 ความหมายเชิงกลยุทธ์
การจับคู่ผู้ผลิตระดับสูงสุดของลักชัวรีเข้ากับแบรนด์ตลาดแมสถือเป็นกลยุทธ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์มหาศาล
- สำหรับ Swatch: เป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายและอาจจำลองความสำเร็จในปี 2022
- สำหรับ Audemars Piguet: เป็นการทดลองเชิงควบคุม เพื่อเปิดดีไซน์ระดับตำนานสู่ผู้บริโภครุ่นใหม่โดยไม่ทำลายภาพลักษณ์ความหรูหรา
🎨 การออกแบบสินค้า: Royal Pop ในฐานะตัวแปรสำคัญ
รายละเอียดดีไซน์สุดท้ายยังถูกเก็บเป็นความลับ แต่จากทีเซอร์และประวัติผลิตภัณฑ์ สามารถสรุปได้ว่า:
ชื่อ “Royal Pop” เป็นการผสมระหว่าง:
- “Royal” → จาก Royal Oak
- “Pop” → จาก Swatch POP ปี 1986
Swatch POP เคยมีดีไซน์แบบโมดูลาร์ สามารถถอดตัวเรือนออกจากสายและนำไปติดเสื้อผ้าหรือโซ่ได้ กลายเป็นเครื่องประดับแฟชั่นมากกว่านาฬิกาแบบดั้งเดิม
📈 สองสถานการณ์หลักของตลาด
🔹 กรณีที่ 1: รีพลิกา Royal Oak แบบ bioceramic
- ความต้องการพุ่งสูงทันที
- ราคาเป้าหมาย: 300–500 ดอลลาร์สหรัฐ
- กระตุ้นกระแสคล้าย MoonSwatch ปี 2022
- รายได้อาจเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านฟรังก์สวิส
🔹 กรณีที่ 2: ดีไซน์แบบ clip-on / pocket watch
- ใช้สายสีสันหรือห่วงผ้า
- อ้างอิงแนวคิด Swatch POP ดั้งเดิม
- Audemars Piguet เคยมี pocket watch Royal Oak (เช่น ref. 5961 ในอดีต)
ที่มา: Audemars Piguet Archives
หากคอลเลกชันใหม่นี้ออกมาในรูปแบบนาฬิกาพก (pocket watch) หรือจี้ดีไซน์ (designer pendant) ตลาดอาจตอบสนองด้วยความระมัดระวังมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มลูกค้าเดิมที่มองหาทางเลือก “ราคาย่อมเยากว่า” สำหรับนาฬิกาข้อมืออาจรู้สึกผิดหวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการสวมใส่บนข้อมือโดยตรง
รูปแบบที่เบี่ยงเบนจากวิธีการสวมใส่นาฬิกาแบบดั้งเดิม อาจมีความเสี่ยงด้านยอดขายที่สูงกว่าในช่วงเปิดตัวแรกเริ่ม
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าในช่วงปี 2025–2026 ตลาดสินค้าลักชัวรีและสตรีทแฟชั่นถูกขับเคลื่อนอย่างมากโดยสินค้าแบบ collectible และของสะสม เช่น ฟิกเกอร์ Pop Mart Labubu ที่ได้รับความนิยมสูง สิ่งนี้สะท้อนว่าการแข่งขันเพื่อครอบครอง “พื้นที่บนข้อมือ” ยิ่งยากขึ้นในยุคที่สมาร์ทวอทช์ขยายตัวทั่วโลก
ในทางกลับกัน การเข้าสู่หมวด “เครื่องประดับข้อมือแบบเอ็กซ์คลูซีฟ” (exclusive wrist charms) อาจช่วยหลีกเลี่ยงแรงกดดันดังกล่าวได้ และยังตอบโจทย์รสนิยมของคนรุ่น Gen Z ได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่ารูปแบบสุดท้ายจะเป็นอย่างไร มีสัญญาณชัดเจนว่าตัวนาฬิกามีแนวโน้มจะใช้ กลไกจักรกล (mechanical movement) แทนระบบควอตซ์
ที่มา: เว็บไซต์ Swatch
การใช้กลไกแบบอัตโนมัติ (automatic movement) ผสานกับสุนทรียศาสตร์แบบป๊อปอาร์ต (pop art) ช่วยเพิ่มมูลค่าการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ และยังอธิบายได้ถึงราคาขายปลีกที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคอลเลกชันความร่วมมือก่อนหน้านี้
โทนสีและกลิ่นอายของวัฒนธรรมป๊อป (pop-culture) ซึ่งปรากฏบนบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่โดยสิ้นเชิง
ที่มา: เว็บไซต์ Swatch
ภาพรวมธุรกิจและผลประกอบการของ Swatch Group
เพื่ออธิบายว่าทำไม Swatch Group ถึงตัดสินใจเดินเกมที่ “รุนแรง” ในลักษณะนี้ จำเป็นต้องวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างเป็นกลาง รายงานในปี 2024 และ 2025 ได้เปิดเผยจุดอ่อนเชิงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่นี้ ซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนผ่านการลดลงอย่างหนักของมูลค่าหุ้นในตลาด
ในปี 2022 ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จของคอลเลกชัน MoonSwatch กลุ่มบริษัททำผลประกอบการได้ดีมาก โดยมีรายได้สุทธิ 7.49 พันล้านฟรังก์สวิส และอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 15.5%
อย่างไรก็ตาม ในปีถัดมาเกิดภาวะชะลอตัวอย่างชัดเจน ช่วงสิ้นปี 2025 รายได้สุทธิลดลงเหลือ 6.28 พันล้านฟรังก์สวิส ลดลงเกือบ 6% ในเชิงตัวเลข nominal สาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ที่อ่อนตัวในเอเชีย โดยเฉพาะจีน รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากค่าเงินฟรังก์สวิสที่แข็งค่าขึ้นต่อรายได้จากต่างประเทศ
จุดเปลี่ยนสำคัญด้านกำไร
ประเด็นสำคัญอยู่ที่กำไรจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่ม ซึ่งลดลงจากมากกว่า 1 พันล้านฟรังก์สวิสในปี 2023 เหลือเพียง 135 ล้านฟรังก์สวิสในปี 2025 ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานรวมลดลงเหลือเพียง 2.1%
กำไรสุทธิอยู่ที่เพียง 25 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งถือว่าต่ำมากสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าตลาดราว 9 พันล้านฟรังก์
การวิเคราะห์เชิงลึกพบว่าแม้ธุรกิจการขายนาฬิกายังทำผลงานได้ค่อนข้างดี โดยสร้างกำไรจากการดำเนินงาน 549 ล้านฟรังก์ในปี 2025 แต่ภาคการผลิตกลับเป็นตัวถ่วงสำคัญ
ผู้บริหารเลือกที่จะคงกำลังการผลิตและการจ้างงานในโรงงานสวิสไว้เต็มที่ แม้คำสั่งซื้อจะลดลง ทำให้เกิดต้นทุนคงที่จำนวนมากและไม่มีประสิทธิภาพ
ความผิดปกติในตลาดหุ้น
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในตัวชี้วัดตลาดหุ้น โดยค่า P/E ratio ของหุ้น UHR.CH พุ่งสูงเกิน 3,000 เท่า ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่กำไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงเกือบเป็นศูนย์ในเชิงคณิตศาสตร์
ราคาหุ้นร่วงลงจากจุดสูงสุดของตลาดขาขึ้น และทรงตัวอยู่ในกรอบ 180–210 ฟรังก์สวิส
บทบาทของโปรเจกต์ Royal Pop
ดังนั้น การเปิดตัวโปรเจกต์ Royal Pop จึงถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ “กอบกู้สถานการณ์” ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม
ด้วยกำลังการผลิตส่วนเกิน โรงงานของ Swatch Group สามารถรองรับการผลิตสินค้าตลาดแมสได้โดยแทบไม่มีต้นทุนเพิ่ม หากคอลเลกชันใหม่นี้สร้างความต้องการในระดับหลายแสนเรือน ปริมาณการผลิตจะช่วยกระจายต้นทุนคงที่ที่กดดันกลุ่มบริษัทอยู่
สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถใช้ operational leverage (แรงยกระดับจากการดำเนินงาน) ได้อย่างเต็มที่ โดยสินค้าทุกชิ้นที่ขายเพิ่มขึ้นจะมีส่วนช่วยต่อกำไรสุทธิในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อพิจารณาเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวคูณมูลค่า EV/EBITDA และ P/E พบว่าหุ้นของบริษัทกำลังซื้อขายอยู่ในระดับพรีเมียมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ
ที่มา: Koyfin
ผลกระทบของความร่วมมือต่อราคาหุ้นและประมาณการของนักวิเคราะห์
จากมุมมองของตลาดหุ้น การประกาศความร่วมมือกับแบรนด์อิสระถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่มุ่งสร้าง “แรงกระแทกด้านอุปสงค์” ในระยะสั้น
โดยปกติ ปฏิกิริยาของตลาดการเงินต่อเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็น 2 ระยะ:
- ระยะแรก: ความตื่นเต้นในระยะสั้นจากการคาดการณ์และความคาดหวัง
- ระยะที่สอง: การประเมินอย่างรอบคอบมากขึ้นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์
ในช่วงไม่กี่วันแรกหลังการปล่อยทีเซอร์ในเดือนพฤษภาคม หุ้น Swatch Group ตอบสนองในเชิงบวก โดยปรับตัวขึ้นไปแตะระดับประมาณ 213 ฟรังก์สวิส ซึ่งสะท้อนการกลับเข้ามาของเงินทุนเชิงเก็งกำไร
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำ เช่น Morgan Stanley และ Citigroup ยังคงมีท่าทีระมัดระวัง โดยให้คำแนะนำระดับ “Neutral” และกำหนดราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่ประมาณ 152–158 ฟรังก์สวิส ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
เหตุผลคือ แม้ผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นจะทำกำไรได้สูง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการชดเชยแรงกดดันจากแนวโน้มมหภาคที่อ่อนแอในตลาดเอเชีย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของ Swatch Group มาโดยตลอด
การประเมินแนวโน้มระยะยาว
เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของมูลค่าบริษัท จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจาก Royal Pop กับความร่วมมือในอดีต โดยข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
ตารางที่ 1: ภาพรวมเปรียบเทียบความร่วมมือสำคัญของ Swatch Group
ดังที่การวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็น โครงการ Royal Pop มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสร้างยอดขายซ้ำความสำเร็จในปี 2022 โดยมีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมคือการร่วมมือกับแบรนด์ภายนอก MoonSwatch เคยช่วยผลักดันยอดขายระยะสั้นของนาฬิกา Omega รุ่นดั้งเดิมให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 50%
ในกรณีของ Audemars Piguet จะไม่เกิดผลกระทบด้านยอดขายเชิงบวกต่อรุ่นคลาสสิกของแบรนด์คู่ค้าในระดับเดียวกัน เนื่องจาก AP มีระบบจำกัดการผลิตและจัดสรรสินค้าอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้กลับเป็นประโยชน์ต่อ Swatch Group เพราะช่วยดึงความสนใจของผู้บริโภคทั้งหมดไปยังร้านบูติกของบริษัทเอง
การใช้กลยุทธ์การจัดจำหน่ายแบบจำกัดเฉพาะร้านค้าบนถนนหลัก (high-street shops) ยังเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน โดยการหลีกเลี่ยงช่องทางอีคอมเมิร์ซ บริษัทสามารถสร้างกระแสสื่อสารแบบออร์แกนิกผ่านภาพของผู้คนที่ต่อคิวยาว ซึ่งเทียบเท่ากับการโฆษณาฟรี
นอกจากนี้ โมเดลการขายตรงผ่านร้านค้าของบริษัทเองยังช่วยเพิ่มอัตรากำไรสูงสุด โดยตัดค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนจำหน่ายภายนอกออกไป ผู้บริโภคจำนวนมากที่เดินทางมาที่ร้านแต่ไม่สามารถซื้อสินค้าลิมิเต็ดได้ มักจะเปลี่ยนไปซื้อสินค้ารุ่นปกติแทน ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ผ่านการขายต่อเนื่อง (cross-selling)
อย่างไรก็ตาม ตลาดรองกำลังก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน การประเมินเบื้องต้นจากตลาดคาดว่ารุ่น Royal Pop จะมีส่วนต่างราคา (premium) สูงมาก โดยมีการซื้อขายในตลาดรองสูงกว่าราคาขายปลีกอย่างมีนัยสำคัญ
ในด้านหนึ่ง สิ่งนี้สะท้อนถึงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งมาก แต่ในอีกด้านหนึ่ง อาจทำให้ลูกค้าตัวจริงเข้าถึงสินค้าได้ยากขึ้นจากกิจกรรมของ “flipper” และนักเก็งกำไร ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เคยเห็นชัดในช่วงปลายวัฏจักรของ MoonSwatch
ดัชนี “Hype Life Cycle” คือการรวมค่ามาตรฐาน (normalised aggregation) ของปริมาณการค้นหาทั่วโลกจาก Google Trends โดยกำหนดให้ค่าอ้างอิงที่ระดับ 100 เท่ากับจุดสูงสุดสัมบูรณ์ของการค้นหาคำว่า “MoonSwatch” ในวันเปิดตัวสินค้า
ที่มา: การวิเคราะห์ภายใน, Google Trends
เงื่อนไขความสำเร็จของโครงการ
ความสำเร็จของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของฝ่ายบริหารในการควบคุมปริมาณสินค้าที่ปล่อยสู่ตลาดอย่างรัดกุม การรักษาความสนใจในคอลเลกชัน Royal Pop ตลอดช่วงที่เหลือของปี 2026 ผ่านการเปิดตัวเฉดสีใหม่ ๆ อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งไว้
ตามการประกาศล่าสุด บริษัทคาดว่าจะสามารถลดการขาดทุนในส่วนการผลิตลงอย่างมาก และกลับไปสู่ระดับความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นภายในปีนี้
ผลกระทบต่อราคาหุ้น
การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นจะขึ้นอยู่กับว่ารายงานผลประกอบการไตรมาสถัดไปสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่า ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เพียง “เหตุการณ์ชั่วคราว” ในข้อมูลยอดขาย แต่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนได้จริงในแง่ของ:
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ไม่ใช่เพียงความผิดปกติระยะสั้นของสถิติยอดขาย
Mateusz Czyżkowski
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน – XTB
