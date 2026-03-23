ทรัมป์ยกเลิกคำขาดอิหร่าน 🚨 TACO พลิกตลาดอย่างรุนแรง 📈

ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว (USDIDX: -0.6%) หลังจากที่ Donald Trump ประกาศว่าเขาได้สั่งเลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านทั้งหมดออกไปอีก 5 วัน ในแถลงการณ์ของเขา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังระบุว่า ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการหยุดปฏิบัติการ
ดัชนี USDIDX เกือบลบล้างการขาดทุนทั้งหมดจากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แต่แถลงการณ์ของทรัมป์หยุดแรงหนีสินทรัพย์ปลอดภัยเข้าสู่ดอลลาร์อย่างรุนแรง
แหล่งที่มา: xStation5
TACO สำหรับชั่วโมงสุดท้ายของคำขาด
คำประกาศของทรัมป์ทำให้ตลาดกลับจากการปรับตัวลดลงอย่างกว้างและลึก กลับมาฟื้นตัวทั่วโลก ความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงที่ลึกกว่าของวิกฤต—และความกลัวต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลก—ถูกคลายลงทันที ส่งผลให้ดัชนีส่วนใหญ่เป็นบวก
ไฮไลท์ตลาดภูมิภาค:
ดัชนียุโรป:
ฟิวเจอร์สของ DAX เยอรมนี (DE40: +2.7%) ซึ่งเคยได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเบต้าลบของภาคพลังงาน ฟื้นตัวแรงที่สุด กำไรโดยรวมของ EU50 ประมาณ 2.3% ขณะที่ W20 ของโปแลนด์เพิ่มเพียง 0.5% เนื่องจากยังถูกกดดันจากหุ้น Orlen ที่ร่วง 4%
ผลการดำเนินงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม:
ธนาคารทำกำไรสูงสุด เนื่องจากผลประกอบการยังคงไวต่อแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วไป (PKO BP: +4%, HSBC, UniCredit: +3.8%)
บริษัทพลังงานปรับตัวลดลง following ราคาน้ำมันที่ร่วงอย่างฉับพลัน (Shell: -3.5%, BP: -4.1%, Orlen: -4%)
ตลาดเงิน:
ดอลลาร์พลิกกลับอย่างแรง ปอนด์อังกฤษเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความโล่งใจ (GBPUSD: +0.5%, GBPCHF: +0.55%) หลังถูกกดดันหนักจากการขายพันธบัตรอังกฤษล่าสุด EURUSD ขึ้น 0.2% อยู่ที่ 1.158 ขณะที่สกุลเงินที่ไวต่อความเสี่ยงของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AUDUSD, NZDUSD) ขึ้นเพียง 0.2% ซึ่งสะท้อนถึงการปรับปรุงเศรษฐกิจโลกยังไม่ชัดเจน เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่
บริบททางภูมิรัฐศาสตร์ & แนวโน้มราคาน้ำมัน
น่าสนใจที่ความเชื่อมั่นนี้ยังคงอยู่ แม้เตหะรานประกาศว่าอิหร่านไม่ได้มีการเจรจาโดยตรงหรือโดยอ้อมกับทรัมป์ ตามเตหะราน ทรัมป์ถอยกลับด้วยตัวเองหลังถูกขู่ตอบโต้ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของพันธมิตรในตะวันตกเอเชีย
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันกลับขึ้นมาอยู่ใต้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพียงเล็กน้อย ดังนั้น การขายชั่วคราวของบริษัทพลังงานอาจประเมินราคาต่ำเกินไปเมื่อพิจารณาถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์เฉลี่ยที่สูงขึ้นในไตรมาสข้างหน้า แม้จะเกิดการลดความตึงเครียด
ราคาน้ำมันดูเหมือนจะยังคงยืนเหนือแนวรับที่ 100 ดอลลาร์ แม้เผชิญกับความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะดำเนินต่อไป
แหล่งที่มา: xStation5
