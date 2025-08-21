ผลประกอบการค้าปลีกแตกต่างกัน – Target และ Lowe’s เผยผลประกอบการ

Retail Sector Update – Target (TGT.US)
ก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท วันพุธ Target และ Lowe’s เผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุด แม้ทั้งสองอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ผลลัพธ์และแนวโน้มแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ความสำคัญของผลประกอบการค้าปลีก: นอกจากผลต่อผู้ลงทุนแต่ละบริษัท ยังสะท้อน สภาพผู้บริโภคสหรัฐฯ ในบริบท ตลาดแรงงานเข้มงวด และ คาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ FED
Target (TGT.US) – ผลประกอบการไตรมาส 2
หุ้นปรับลง 10% ใน pre-market แม้ผลประกอบการออกมาดี แต่ ยอดขายลดลง ทำให้นักลงทุนผิดหวัง
หลังเปิดตลาด หุ้นปรับลง ราว 8%
EPS: 2.05 USD (คาด 2.03 USD)
Revenue: 25.21 พันล้าน USD (คาด 24.93 พันล้าน USD)
Comparable sales: ลดลง 3.8% YoY
In-store sales: ลดลง 5.7%
E-commerce sales: เพิ่มขึ้น 4.7% → ต่ำกว่าคู่แข่งบางราย
Gross margin: ลดลงเหลือ 29%
Operating margin: ลดลงเหลือ 5.2%
ปีที่แล้ว EPS 2.57 USD, Revenue 25.45 พันล้าน USD → ยอดขายลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
Source: Bloomberg Finance Lp
Retail Sector Update – Target vs. Lowe’s
Target (TGT.US)
Valuation ถูกสำหรับนักลงทุนเชิงมูลค่า: P/E ~13, P/S 0.5 และลดลง แต่ หากผลประกอบการไม่ดีขึ้น มูลค่าจะสะท้อนความเป็นจริงใหม่ของบริษัท
CEO ใหม่: Michael Fiddelke จะเข้ารับตำแหน่ง CEO แทน Brian Cornell วันที่ 1 ก.พ. 2026 โดย Cornell จะเป็น Chairman ของบอร์ด
แม้ Fiddelke มี ประสบการณ์ 20 ปีที่ Target ตลาดตอบสนอง เชิงลบ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วง ยอดขาย stagnate/ลดลง 11 ไตรมาสติดต่อกัน
Q1/2025: ยอดขายลด 2.8%
คาดทั้งปี: ลดลงใน single-digit ต่ำ
ปัจจัยปัญหา: การแข่งขันรุนแรง, การใช้จ่ายผู้บริโภคลดลง, ผลกระทบจากภาษี, ความขัดแย้งหลังการถอนโครงการ diversity, equity & inclusion → boycott บนโซเชียล & การเยี่ยมชมสาขาลดลง
ราคาหุ้นปรับตัวลงชัดเจนหลังประกาศ → ตลาดไม่เชื่อมั่นว่าปัญหาเป็นเพียงชั่วคราว
Lowe’s (LOW.US)
-
ทำผลงาน ดีกว่า Target อย่างชัดเจน → เกินคาดเกือบทุกด้าน และมอบ แนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง
ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด:
EPS: 4.33 USD (คาด 4.23 USD)
Revenue: 23.97 พันล้าน USD (ใกล้เคียงคาดการณ์)
Sales เพิ่ม >1% YoY (ต่ำกว่าคาด 1.3%)
Online sales เพิ่ม 6%
Gross margin เพิ่มเป็น 33.8%
ปัญหา: Net revenue ลดลง 9% YoY
กลยุทธ์สำคัญ:
เข้าซื้อ Foundation Building Materials (FBM) → เพิ่มฐานลูกค้า 40,000 รายในตลาดมืออาชีพ
เน้น ยอดขายออนไลน์
สภาวะ อัตราดอกเบี้ยจำนองลดลง → คาดช่วยกระตุ้นยอดขาย
ผลตอบรับนักลงทุน: หุ้นขึ้น 16% ในเดือนนี้, วันนี้ก่อนตลาดเปิด +3%, Dividend 4%
Source: Bloomberg Finance Lp
ปัจจุบัน ตัวแทนสองรายในอุตสาหกรรมค้าปลีกนำเสนอแนวทางการลงทุนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
Target: เหมาะกับ นักลงทุนเชิงมูลค่า (Value Investors) ด้วย Valuation ต่ำ แต่ผลประกอบการยังไม่ฟื้นตัว
Lowe’s: มุ่งเน้น การเติบโตและขยายธุรกิจ → หุ้นมีแนวโน้ม ขึ้นต่อเนื่องและผลตอบแทน Dividend น่าสนใจ
สรุป: นักลงทุนสามารถเลือกกลยุทธ์ระหว่าง ความมั่นคงและมูลค่า หรือ การเติบโตและโอกาสขยายตัว ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุน
Source: Bloomberg Finance Lp
As of today, the market clearly favors Lowe's approach.