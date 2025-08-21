อ่านเพิ่มเติม

ผลประกอบการค้าปลีกแตกต่างกัน – Target และ Lowe’s เผยผลประกอบการ

09:58 21 สิงหาคม 2025

Retail Sector Update – Target (TGT.US)

  • ก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท วันพุธ Target และ Lowe’s เผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุด แม้ทั้งสองอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ผลลัพธ์และแนวโน้มแตกต่างกันอย่างชัดเจน

  • ความสำคัญของผลประกอบการค้าปลีก: นอกจากผลต่อผู้ลงทุนแต่ละบริษัท ยังสะท้อน สภาพผู้บริโภคสหรัฐฯ ในบริบท ตลาดแรงงานเข้มงวด และ คาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ FED

Target (TGT.US) – ผลประกอบการไตรมาส 2

  • หุ้นปรับลง 10% ใน pre-market แม้ผลประกอบการออกมาดี แต่ ยอดขายลดลง ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

  • หลังเปิดตลาด หุ้นปรับลง ราว 8%

  • EPS: 2.05 USD (คาด 2.03 USD)

  • Revenue: 25.21 พันล้าน USD (คาด 24.93 พันล้าน USD)

  • Comparable sales: ลดลง 3.8% YoY

  • In-store sales: ลดลง 5.7%

  • E-commerce sales: เพิ่มขึ้น 4.7% → ต่ำกว่าคู่แข่งบางราย

  • Gross margin: ลดลงเหลือ 29%

  • Operating margin: ลดลงเหลือ 5.2%

  • ปีที่แล้ว EPS 2.57 USD, Revenue 25.45 พันล้าน USD → ยอดขายลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

Source: Bloomberg Finance Lp

Retail Sector Update – Target vs. Lowe’s

Target (TGT.US)

  • Valuation ถูกสำหรับนักลงทุนเชิงมูลค่า: P/E ~13, P/S 0.5 และลดลง แต่ หากผลประกอบการไม่ดีขึ้น มูลค่าจะสะท้อนความเป็นจริงใหม่ของบริษัท

  • CEO ใหม่: Michael Fiddelke จะเข้ารับตำแหน่ง CEO แทน Brian Cornell วันที่ 1 ก.พ. 2026 โดย Cornell จะเป็น Chairman ของบอร์ด

  • แม้ Fiddelke มี ประสบการณ์ 20 ปีที่ Target ตลาดตอบสนอง เชิงลบ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วง ยอดขาย stagnate/ลดลง 11 ไตรมาสติดต่อกัน

    • Q1/2025: ยอดขายลด 2.8%

    • คาดทั้งปี: ลดลงใน single-digit ต่ำ

  • ปัจจัยปัญหา: การแข่งขันรุนแรง, การใช้จ่ายผู้บริโภคลดลง, ผลกระทบจากภาษี, ความขัดแย้งหลังการถอนโครงการ diversity, equity & inclusion → boycott บนโซเชียล & การเยี่ยมชมสาขาลดลง

  • ราคาหุ้นปรับตัวลงชัดเจนหลังประกาศ → ตลาดไม่เชื่อมั่นว่าปัญหาเป็นเพียงชั่วคราว

Lowe’s (LOW.US)

  • ทำผลงาน ดีกว่า Target อย่างชัดเจน → เกินคาดเกือบทุกด้าน และมอบ แนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง

  • ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด:

    • EPS: 4.33 USD (คาด 4.23 USD)

    • Revenue: 23.97 พันล้าน USD (ใกล้เคียงคาดการณ์)

    • Sales เพิ่ม >1% YoY (ต่ำกว่าคาด 1.3%)

    • Online sales เพิ่ม 6%

    • Gross margin เพิ่มเป็น 33.8%

    • ปัญหา: Net revenue ลดลง 9% YoY

  • กลยุทธ์สำคัญ:

    • เข้าซื้อ Foundation Building Materials (FBM) → เพิ่มฐานลูกค้า 40,000 รายในตลาดมืออาชีพ

    • เน้น ยอดขายออนไลน์

    • สภาวะ อัตราดอกเบี้ยจำนองลดลง → คาดช่วยกระตุ้นยอดขาย

  • ผลตอบรับนักลงทุน: หุ้นขึ้น 16% ในเดือนนี้, วันนี้ก่อนตลาดเปิด +3%, Dividend 4%

 

Source: Bloomberg Finance Lp

ปัจจุบัน ตัวแทนสองรายในอุตสาหกรรมค้าปลีกนำเสนอแนวทางการลงทุนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

  • Target: เหมาะกับ นักลงทุนเชิงมูลค่า (Value Investors) ด้วย Valuation ต่ำ แต่ผลประกอบการยังไม่ฟื้นตัว

  • Lowe’s: มุ่งเน้น การเติบโตและขยายธุรกิจ → หุ้นมีแนวโน้ม ขึ้นต่อเนื่องและผลตอบแทน Dividend น่าสนใจ

สรุป: นักลงทุนสามารถเลือกกลยุทธ์ระหว่าง ความมั่นคงและมูลค่า หรือ การเติบโตและโอกาสขยายตัว ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุน

Source: Bloomberg Finance Lp

As of today, the market clearly favors Lowe's approach.



 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก