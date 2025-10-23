อ่านเพิ่มเติม
09:43 · 23 ตุลาคม 2025

Tesla ร่วง 1.30% แม้รายได้ไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ประเด็นหลัก
Tesla
หุ้น
TSLA.US, Tesla Inc
-
-
ประเด็นหลัก
  • Tesla ทำรายได้และกระแสเงินสดอิสระสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากยอดส่งมอบรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นและการติดตั้งพลังงานสำรองที่พุ่งสูงขึ้น แม้ว่ากำไรขั้นต้นในธุรกิจรถยนต์ยังคงถูกกดดัน
  • ฝ่ายบริหารเน้นแผนงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI (FSD v14, โครงการ Robotaxi) และผลิตภัณฑ์ใหม่ (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock)
  • แนวโน้มยังคงมุ่งเน้นการเติบโตแต่ระมัดระวังจากภาษีและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค
  • หุ้นร่วง 1.30% หลังเวลาทำการ

ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
รายงานรายได้ไตรมาสสูงสุดและกระแสเงินสดอิสระที่สูงขึ้นอย่างมาก จากการส่งมอบรถยนต์สูงสุดในประวัติศาสตร์และการติดตั้งพลังงานสำรองสูงสุด กำไรขั้นต้นในธุรกิจรถยนต์ยังคงต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น ภาษี และส่วนผสมการขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดส่วนเกินอย่างมีนัยสำคัญ
ฝ่ายบริหารยังคงมุ่งเน้นการใช้ AI อย่างหนัก (การเปิดตัว FSD v14, โครงการ Robotaxi) และผลิตภัณฑ์ใหม่ (Model 3/Y Standard, Model YL, Megapack 3/Megablock) พร้อมรักษาท่าทีระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

ผลสำคัญ:

  • รายได้รวม: $28.10 พันล้าน (+12% YoY)

  • กำไรจากการดำเนินงาน / กำไรขั้นต้น: $1.62 พันล้าน / 5.8%

  • กำไรสุทธิแบบ GAAP: $1.37 พันล้าน; กำไรสุทธิแบบ non-GAAP: $1.77 พันล้าน (EPS non-GAAP $0.50)

  • EBITDA ปรับปรุง / กำไรขั้นต้น: $4.23 พันล้าน / 15.0%

  • กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / FCF: $6.24 พันล้าน / $3.99 พันล้าน (สูงสุดเป็นประวัติการณ์)

  • เงินสด & การลงทุน: $41.65 พันล้าน (+$4.9 พันล้าน QoQ)

  • การส่งมอบรถยนต์: 497,099 คัน (+7% YoY); วันสต็อก: 10 วัน

  • การติดตั้งพลังงานสำรอง: 12.5 GWh (+81% YoY)

  • เครือข่าย Supercharger: 7,753 สถานี / 73,817 จุดชาร์จ (+16–18% YoY)

 

 

ความคิดเห็นฝ่ายบริหาร:
ฝ่ายบริหารยังคงมองโลกในแง่ดี โดยเน้นว่าการผลิตในปัจจุบันเป็นรากฐานสำหรับการสร้างรายได้จากบริการ AI ของบริษัท ข้อคิดเห็นระบุความไม่แน่นอนระยะสั้นเกี่ยวกับนโยบายการค้าหรือการเงิน แต่สายการผลิตใหม่ ๆ (Cybercab/Robotaxi, Semi, Megapack 3, Optimus) ยังคงมีศักยภาพทางธุรกิจสูง

  • FSD v14 เริ่มทยอยเปิดตัวแล้ว รวมส่วนสำคัญของโมเดล Robotaxi ที่สามารถจัดการสถานการณ์ซับซ้อนได้ดีขึ้น บริการ Robotaxi ขยายตัวในออสติน และโปรแกรมเรียกรถใน Bay Area ถูกเปิดตัวเพื่อเก็บข้อมูลก่อนการขยายบริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ
  • ฝ่ายบริหารชี้ว่าภาษีและความไม่แน่นอนของซัพพลายเชนเป็นปัจจัยที่เพิ่มต้นทุนและจำกัดความยืดหยุ่นด้านราคา การจัดหาชิ้นส่วนแบตเตอรี่และชุดขับเคลื่อนในท้องถิ่นคาดว่าจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ในอนาคต
  • ความจุการฝึก AI เพิ่มขึ้นประมาณ 81,000 GPU รุ่น H100 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับ Samsung ในการผลิตชิป AI ขั้นสูงในสหรัฐฯ

รายละเอียดแต่ละกลุ่มธุรกิจ:

  • การส่งมอบรถยนต์: 497,099 คัน (+7% YoY); วันสต็อกเหลือ 10 วัน Model 3/Y คิดเป็น 481,166 คัน

  • พลังงานสำรอง: ติดตั้ง 12.5 GWh (+81% YoY) และมีกำไรขั้นต้นไตรมาสสูงสุดในกลุ่มพลังงาน ($1.1B TTM)

  • เครือข่าย & บริการ: ประมาณ 7,753 สถานี Supercharger และ 73,817 จุดชาร์จ (+16–18% YoY) หน่วย v4 รุ่นแรกเปิดตัวแล้ว มีความหนาแน่นพลังงานและประสิทธิภาพสูงขึ้น

หุ้นเทสลา ร่วง 1.3% ปิดที่ $433 หลังเวลาทำการ

 

 

