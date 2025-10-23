Tesla ร่วง 1.30% แม้รายได้ไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์

- Tesla ทำรายได้และกระแสเงินสดอิสระสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากยอดส่งมอบรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นและการติดตั้งพลังงานสำรองที่พุ่งสูงขึ้น แม้ว่ากำไรขั้นต้นในธุรกิจรถยนต์ยังคงถูกกดดัน
- ฝ่ายบริหารเน้นแผนงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI (FSD v14, โครงการ Robotaxi) และผลิตภัณฑ์ใหม่ (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock)
- แนวโน้มยังคงมุ่งเน้นการเติบโตแต่ระมัดระวังจากภาษีและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค
- หุ้นร่วง 1.30% หลังเวลาทำการ
ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
รายงานรายได้ไตรมาสสูงสุดและกระแสเงินสดอิสระที่สูงขึ้นอย่างมาก จากการส่งมอบรถยนต์สูงสุดในประวัติศาสตร์และการติดตั้งพลังงานสำรองสูงสุด กำไรขั้นต้นในธุรกิจรถยนต์ยังคงต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น ภาษี และส่วนผสมการขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดส่วนเกินอย่างมีนัยสำคัญ
ฝ่ายบริหารยังคงมุ่งเน้นการใช้ AI อย่างหนัก (การเปิดตัว FSD v14, โครงการ Robotaxi) และผลิตภัณฑ์ใหม่ (Model 3/Y Standard, Model YL, Megapack 3/Megablock) พร้อมรักษาท่าทีระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลสำคัญ:
-
รายได้รวม: $28.10 พันล้าน (+12% YoY)
-
กำไรจากการดำเนินงาน / กำไรขั้นต้น: $1.62 พันล้าน / 5.8%
-
กำไรสุทธิแบบ GAAP: $1.37 พันล้าน; กำไรสุทธิแบบ non-GAAP: $1.77 พันล้าน (EPS non-GAAP $0.50)
-
EBITDA ปรับปรุง / กำไรขั้นต้น: $4.23 พันล้าน / 15.0%
-
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / FCF: $6.24 พันล้าน / $3.99 พันล้าน (สูงสุดเป็นประวัติการณ์)
-
เงินสด & การลงทุน: $41.65 พันล้าน (+$4.9 พันล้าน QoQ)
-
การส่งมอบรถยนต์: 497,099 คัน (+7% YoY); วันสต็อก: 10 วัน
-
การติดตั้งพลังงานสำรอง: 12.5 GWh (+81% YoY)
-
เครือข่าย Supercharger: 7,753 สถานี / 73,817 จุดชาร์จ (+16–18% YoY)
ความคิดเห็นฝ่ายบริหาร:
ฝ่ายบริหารยังคงมองโลกในแง่ดี โดยเน้นว่าการผลิตในปัจจุบันเป็นรากฐานสำหรับการสร้างรายได้จากบริการ AI ของบริษัท ข้อคิดเห็นระบุความไม่แน่นอนระยะสั้นเกี่ยวกับนโยบายการค้าหรือการเงิน แต่สายการผลิตใหม่ ๆ (Cybercab/Robotaxi, Semi, Megapack 3, Optimus) ยังคงมีศักยภาพทางธุรกิจสูง
- FSD v14 เริ่มทยอยเปิดตัวแล้ว รวมส่วนสำคัญของโมเดล Robotaxi ที่สามารถจัดการสถานการณ์ซับซ้อนได้ดีขึ้น บริการ Robotaxi ขยายตัวในออสติน และโปรแกรมเรียกรถใน Bay Area ถูกเปิดตัวเพื่อเก็บข้อมูลก่อนการขยายบริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ
- ฝ่ายบริหารชี้ว่าภาษีและความไม่แน่นอนของซัพพลายเชนเป็นปัจจัยที่เพิ่มต้นทุนและจำกัดความยืดหยุ่นด้านราคา การจัดหาชิ้นส่วนแบตเตอรี่และชุดขับเคลื่อนในท้องถิ่นคาดว่าจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ในอนาคต
- ความจุการฝึก AI เพิ่มขึ้นประมาณ 81,000 GPU รุ่น H100 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับ Samsung ในการผลิตชิป AI ขั้นสูงในสหรัฐฯ
รายละเอียดแต่ละกลุ่มธุรกิจ:
-
การส่งมอบรถยนต์: 497,099 คัน (+7% YoY); วันสต็อกเหลือ 10 วัน Model 3/Y คิดเป็น 481,166 คัน
-
พลังงานสำรอง: ติดตั้ง 12.5 GWh (+81% YoY) และมีกำไรขั้นต้นไตรมาสสูงสุดในกลุ่มพลังงาน ($1.1B TTM)
-
เครือข่าย & บริการ: ประมาณ 7,753 สถานี Supercharger และ 73,817 จุดชาร์จ (+16–18% YoY) หน่วย v4 รุ่นแรกเปิดตัวแล้ว มีความหนาแน่นพลังงานและประสิทธิภาพสูงขึ้น
หุ้นเทสลา ร่วง 1.3% ปิดที่ $433 หลังเวลาทำการ
