14:10 · 22 เมษายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลาง และผลประกอบการของ Tesla

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง

หลังจากการประกาศข้อมูลจากสหราชอาณาจักร (โดยเฉพาะเงินเฟ้อ CPI และ PPI ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญต่อทิศทางนโยบายของ Bank of England) ความสนใจของตลาดจะขยับไปที่ข้อมูลคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ

ในช่วงบ่าย ตลาดจะจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ European Central Bank (ECB) ซึ่งอาจให้สัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต รวมถึงผลประกอบการของ Tesla และ IBM

ปฏิทินเศรษฐกิจ

 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

  • 11:00 น. GMT, เยอรมนี – รายงานรายเดือน Bundesbank
  • 12:00 น. GMT, สหรัฐฯ – MBA Mortgage Applications; ครั้งก่อน: 1.8%
  • 13:00 น. GMT, สหรัฐฯ – อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน 30 ปี; ครั้งก่อน: 6.42%
  • 13:00 น. GMT, ตุรกี – อัตรารีโปรายสัปดาห์; คาดการณ์: 37%; ครั้งก่อน: 37%
  • 15:30 น. GMT, สหรัฐฯ – สต็อกน้ำมันดิบ EIA; ครั้งก่อน: -0.913 ล้านบาร์เรล
  • 15:30 น. GMT, สหรัฐฯ – สต็อกน้ำมันเบนซิน; ครั้งก่อน: -6.328 ล้านบาร์เรล
  • 15:30 น. GMT, สหรัฐฯ – สต็อกน้ำมันกลั่น; ครั้งก่อน: -3.122 ล้านบาร์เรล
  • 15:30 น. GMT, สหรัฐฯ – สต็อกที่ Cushing; ครั้งก่อน: -1.727 ล้านบาร์เรล

 ผู้ว่าธนาคารกลางกล่าวสุนทรพจน์ (ECB Speakers)

  • 13:15 น. GMT – Lane กล่าวสุนทรพจน์
  • 16:10 น. GMT – Schnabel กล่าวสุนทรพจน์
  • 18:00 น. GMT – Nagel กล่าวสุนทรพจน์
  • 21:05 น. GMT – Lagarde กล่าวสุนทรพจน์

 เหตุการณ์อื่น ๆ

  • 21:10 น. GMT – IBM ประกาศผลประกอบการ
  • 21:30 น. GMT – Tesla ประกาศผลประกอบการ

EURUSD (D1)

Source: xStation5

22 เมษายน 2026, 14:19

