ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลาง และผลประกอบการของ Tesla

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง
หลังจากการประกาศข้อมูลจากสหราชอาณาจักร (โดยเฉพาะเงินเฟ้อ CPI และ PPI ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญต่อทิศทางนโยบายของ Bank of England) ความสนใจของตลาดจะขยับไปที่ข้อมูลคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ
ในช่วงบ่าย ตลาดจะจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ European Central Bank (ECB) ซึ่งอาจให้สัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต รวมถึงผลประกอบการของ Tesla และ IBM
ปฏิทินเศรษฐกิจ
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
- 11:00 น. GMT, เยอรมนี – รายงานรายเดือน Bundesbank
- 12:00 น. GMT, สหรัฐฯ – MBA Mortgage Applications; ครั้งก่อน: 1.8%
- 13:00 น. GMT, สหรัฐฯ – อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน 30 ปี; ครั้งก่อน: 6.42%
- 13:00 น. GMT, ตุรกี – อัตรารีโปรายสัปดาห์; คาดการณ์: 37%; ครั้งก่อน: 37%
- 15:30 น. GMT, สหรัฐฯ – สต็อกน้ำมันดิบ EIA; ครั้งก่อน: -0.913 ล้านบาร์เรล
- 15:30 น. GMT, สหรัฐฯ – สต็อกน้ำมันเบนซิน; ครั้งก่อน: -6.328 ล้านบาร์เรล
- 15:30 น. GMT, สหรัฐฯ – สต็อกน้ำมันกลั่น; ครั้งก่อน: -3.122 ล้านบาร์เรล
- 15:30 น. GMT, สหรัฐฯ – สต็อกที่ Cushing; ครั้งก่อน: -1.727 ล้านบาร์เรล
ผู้ว่าธนาคารกลางกล่าวสุนทรพจน์ (ECB Speakers)
- 13:15 น. GMT – Lane กล่าวสุนทรพจน์
- 16:10 น. GMT – Schnabel กล่าวสุนทรพจน์
- 18:00 น. GMT – Nagel กล่าวสุนทรพจน์
- 21:05 น. GMT – Lagarde กล่าวสุนทรพจน์
เหตุการณ์อื่น ๆ
- 21:10 น. GMT – IBM ประกาศผลประกอบการ
- 21:30 น. GMT – Tesla ประกาศผลประกอบการ
EURUSD (D1)
ตลาดเด่นรายวัน 📈 S&P 500 ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อของกองทุน CTA
Morning wrap 🗽 ดัชนี Wall Street ยังคงปรับตัวขึ้น หลังการหยุดยิงสหรัฐฯ–อิหร่านถูกขยายเวลา (22.04.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 22 เม.ย.
วอร์ชให้การต่อวุฒิสภา: “ผมจะไม่เป็นเครื่องมือของประธานาธิบดี” และส่งสัญญาณวาระการปฏิรูปธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)