18:25 · 22 เมษายน 2026

Tesla พรีวิว: “เรื่องเล่า” สำคัญกว่าตัวเลขผลประกอบการ

ราคาหุ้น Tesla เคยปรับตัวลดลงมากถึง 30% จากจุดสูงสุดในช่วงที่ตลาดเข้าสู่การปรับฐานลึก อย่างไรก็ตาม ก่อนการประกาศผลประกอบการ บรรยากาศความเชื่อมั่นต่อบริษัทเริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจน แม้จะยังมีสัญญาณความท้าทายจากตัวเลขการส่งมอบรถยนต์ที่สะท้อนแรงกดดันอยู่ก็ตาม

คำถามสำคัญคือ นักลงทุนยังมี “ความคาดหวัง” อะไรเหลืออยู่หรือไม่?

TSLA.US (D1)

 

รายงานการผลิตและการส่งมอบสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของโมเดลธุรกิจ Tesla อย่างชัดเจน โดยบริษัทผลิตรถได้ราว 400,000 คัน แต่ส่งมอบจริงเพียงประมาณ 350,000 คัน ซึ่งบ่งชี้ถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่าง “กำลังการผลิต” และ “ความต้องการจริง” ของตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง การสร้างอุปสงค์ให้ทันการผลิตนั้นยากกว่าการขยายกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ (Source: xStation5)

ความคาดหวังผลประกอบการ

  • รายได้: 22 พันล้านดอลลาร์
  • EPS: 0.36–0.37 ดอลลาร์
  • อัตรากำไรขั้นต้น: 17.5%

อย่างไรก็ตาม Tesla เป็นบริษัทที่มีความซับซ้อนและคาดเดายาก ดังนั้นทั้ง “ความคาดหวัง” และ “ปฏิกิริยาตลาด” ก็อาจมีความผันผวนและไม่เป็นเส้นตรงเช่นกัน

 มุมมองรายธุรกิจ

🚗 ธุรกิจยานยนต์

ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน และยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของการฟื้นตัว แต่หากบริษัทสามารถทำให้รายได้เติบโต หรือเพิ่มอัตรากำไรได้ ก็อาจเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาหุ้น

⚡ ธุรกิจพลังงาน

มีภาพรวมแข็งแกร่งและเติบโตดีในหลายด้าน แต่ยังมีขนาดเล็กเกินไปที่จะส่งผลต่อผลประกอบการรวมอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตา

สิ่งที่จะกำหนดทิศทางราคาหุ้นหลัก ๆ คือ:

  • Robotaxi
    • เริ่มให้บริการใน Dallas และ Houston
    • “Cyber Cab” เตรียมเข้าสู่การผลิตในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
  • Optimus (หุ่นยนต์)
    • ยังเป็น “คำถามใหญ่” เรื่องกำไรและความต้องการตลาด
  • Semiconductor / “terra-fab”
    • เป็นตัวแปรสำคัญ (wild card)
    • ความสำเร็จอาจสร้างแรงบวกแรงมาก
    • แต่ความผิดหวังหรือ CAPEX สูงเกินคาดอาจกดดันราคาหุ้นทันที

นอกจากนี้ นักลงทุนจะจับตาความร่วมมือกับ SpaceX และ xAI อย่างใกล้ชิด

 สรุปสำคัญก่อนงบ

ปัจจัยหลักของ Tesla รอบนี้คือ:

👉 ราคาหุ้นถูกขับเคลื่อน “ด้วยเรื่องเล่า (narrative) มากกว่าตัวเลขพื้นฐาน”

  • เพียง “ความคาดหวัง” ก็อาจพาราคากลับไปใกล้จุดสูงสุดได้
  • แต่หากผิดหวังทั้งในแง่ผลลัพธ์และแผนอนาคต อาจทำให้ sentiment พลิกกลับแรงและกดดันหุ้นอย่างรุนแรง
22 เมษายน 2026, 14:57

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก