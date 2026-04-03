Tesla, Inc. ทำผลงานส่งมอบต่ำกว่าคาด 🚨

Tesla, Inc. กำลังปรับตัวลงอีกครั้ง หลังประกาศรายงานยอดส่งมอบรถยนต์ในไตรมาส 1 ปี 2026 โดยราคาหุ้นลดลงมากกว่า 3% การปรับตัวลงครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลงที่ลึกขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่จุดสูงสุดในช่วงปลายปี 2025 หุ้น Tesla สูญเสียมูลค่าตลาดไปแล้วกว่า 25%
- บริษัทส่งมอบรถยนต์ได้ 358,023 คันในไตรมาสแรกของปี 2026 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด และเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้ไม่สามารถทำได้ตามประมาณการ
- ในช่วงดังกล่าว Tesla ผลิตรถยนต์ได้ 408,386 คัน โดยแบ่งเป็น Model 3 และ Model Y จำนวน 394,611 คัน และรถรุ่นอื่น ๆ อีก 13,775 คัน
- ยอดส่งมอบจริงประกอบด้วย Model 3 และ Model Y จำนวน 341,893 คัน และรถรุ่นอื่น ๆ เช่น Model S, Model X และ Cybertruck อีก 16,130 คัน
- โดยรวมแล้ว ยอดส่งมอบเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการที่ Tesla หยุดสายการผลิต Model Y ชั่วคราวในบางโรงงาน
- นักวิเคราะห์คาดการณ์ยอดส่งมอบเฉลี่ยไว้ที่ประมาณ 370,000 คัน และควรสังเกตว่าตัวเลขคาดการณ์นี้ถูกปรับลดลงแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการประกาศผล
- นอกจากนี้ Tesla ยังมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์พลังงาน (energy storage) จำนวน 8.8 GWh ในไตรมาสนี้
- บริษัทมีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 อย่างเป็นทางการหลังปิดตลาดวันที่ 22 เมษายน ขณะที่นักวิเคราะห์หลายรายยังคงมองในเชิงบวกต่อหุ้น โดยอ้างถึงความคืบหน้าของโครงการ “robo-taxi” ที่กำลังจะเกิดขึ้น
ในมุมมองเชิงบวกบางส่วน ยังมองว่า Tesla อาจได้รับแรงหนุนจากความต้องการ EV ที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางภาวะวิกฤตพลังงานเชื้อเพลิงที่เริ่มกดดันตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
