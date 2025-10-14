ทองคำกำลังทำสถิติใหม่อีกครั้ง 📈

- ทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 4,078 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปรับตัวขึ้นกว่า 1.7% ในวันนี้ แม้จะมีการฟื้นตัวชั่วคราวของดัชนีหุ้นหลังคำกล่าวที่สร้างความมั่นใจจากโดนัลด์ ทรัมป์
- ความต้องการทองคำยังคงสูง เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีนอย่างยั่งยืน ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการลดอัตราดอกเบี้ย และเงินทุนไหลเข้ากองทุนทองคำ ETF อย่างต่อเนื่อง
- การดำเนินการของทั้งทรัมป์และปักกิ่งกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจโลก และทองคำยังคงทำหน้าที่เป็น สินทรัพย์ปลอดภัยหลัก (safe haven) แม้ในช่วงที่ตลาดหุ้นมีสัญญาณฟื้นตัวชั่วคราวก็ตาม
ทองคำยังคงเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปรับตัวขึ้นกว่า 1.7% ในวันนี้ แม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะผ่อนปรนถ้อยคำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเพิ่มภาษีศุลกากรต่อสินค้าจีนเล็กน้อย และแสดงความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าผ่านแพลตฟอร์ม Truth
แม้ว่าฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังการขายทำลายสถิติครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน แต่ทองคำก็ยังคงทำสถิติราคาสูงสุดใหม่—วันนี้ราคาต่อออนซ์ทะลุ 4,078 ดอลลาร์ นักลงทุนยังคงระมัดระวัง และถือทองคำเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงหลักในช่วงความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจ-การเมืองระดับโลก แม้ตลาดหุ้นจะมีความสงบชั่วคราว ความต้องการทองคำก็ไม่ได้ลดลง
แรงหนุนดังกล่าวอาจมาจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสหรัฐฯ และเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ที่เน้นทองคำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงธนาคารกลาง
คำประกาศของทรัมป์เกี่ยวกับ ภาษีศุลกากร 100% ต่อสินค้าจีน และข้อจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์สำคัญ ทำให้ตลาดวิตกกังวลมากขึ้น ขณะเดียวกัน จีนก็เข้มงวดข้อจำกัดการส่งออกโลหะหายากมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานโลก
การฟื้นตัวของดัชนีหุ้นเป็นเพียงระยะสั้น ขณะที่ทองคำยังคงพุ่งขึ้นในฐานะ สินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) สถานการณ์นี้สะท้อนว่าตลาดยังไม่เชื่อมั่นในการลดความตึงเครียดอย่างยั่งยืน ดังนั้นทองคำจึงยังคงได้รับประโยชน์จากความไม่แน่นอนระดับโลก
ทองคำกำลังขยายแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2024 ตามตัวชี้วัด RSI 14 วัน
ในมุมมองทางเทคนิค ทองคำยังคงอยู่เหนือ EMA 50 วัน อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม สภาพเช่นนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมานาน จึงอาจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับฐานลง
บนกราฟ ระดับแนวรับสำคัญ อยู่ที่ 3,970 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดท้องถิ่นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
หากราคาหลุดต่ำกว่าพื้นที่นี้ อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงลึกสู่ EMA 50 วัน
ในทางกลับกัน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ / การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มขาขึ้นของทองคำ อาจยังคงสนับสนุนแรงซื้ออย่างต่อเนื่องในตลาดทองคำ
ที่มา: xStation
