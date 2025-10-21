อ่านเพิ่มเติม
08:44 · 21 ตุลาคม 2025

ทองคำกลับขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่อีกครั้ง 📈

ประเด็นหลัก
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก
  • หลังจากปรับตัวลงในวันศุกร์ ทองคำกลับมาสู่สมดุลและปรับตัวขึ้น 2.5%

หลังจากการปรับตัวลดลงในวันศุกร์ ซึ่งทำให้ ราคาทองคำร่วงเกือบ 2% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,378 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตลาดกลับมาสู่สมดุลในช่วงการซื้อขายวันจันทร์
ราคาสปอตทองคำอยู่ราว ๆ 4,320 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยเฟด และ ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
นักวิเคราะห์ชี้ว่า การปรับตัวลดลงครั้งนี้เป็น การปรับตัวทางเทคนิค และเกิดจาก การทำกำไรหลังจากหลายสัปดาห์ของการเติบโตอย่างรวดเร็ว

คำกล่าวของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับแนวทางที่ “สมเหตุสมผลมากขึ้น” ต่อจีน ทำให้ ความต้องการทองคำอ่อนตัวลงชั่วคราว แต่การเจรจาการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้น และ การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มความไม่แน่นอน

ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ยังคงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง – ในเดือนกันยายน เป็นการสะสมทองคำ ครั้งที่ 11 ติดต่อกัน จำนวน 1.2 ตัน และใน ไตรมาส 3 ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5 ตัน ทำให้ ทุนสำรองอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 2,303 ตัน (คิดเป็น 7.7% ของมูลค่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ)
สิ่งนี้ยืนยัน ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของทองคำต่อโยบายทุนสำรองของจีน อย่างชัดเจน

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นยังเกิดจาก การซื้อกองทุน ETF ขนาดใหญ่ โดยกองทุนเหล่านี้ ทำสถิติเงินไหลเข้าสูงสุดในสองไตรมาสแรกของปี (รวม 79 ตันในตลาดจีน) แม้ว่า ไตรมาส 3 จะมีเงินไหลออกสุทธิเล็กน้อย

 

Source: World Gold Council, ETF data for the Chinese market.

 

GOLD is returning to its recent historical highs. The RSI for the 14-day average on the D1 interval remains above 70 points. Source: xStation 

 

 

