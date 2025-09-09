ทองคำพุ่ง ตลาดหุ้นลุ้น!

ทองคำทำสถิติใหม่ 🚀 | ตลาดยุโรป-สหรัฐผสมผสาน 🇪🇺🇺🇸 | ฝรั่งเศสยังไร้นายกฯใหม่
Wall Street
บรรยากาศปั่นป่วนเล็กน้อย หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำการปรับขึ้น (US100: +0.4%) ขณะที่ S&P 500 (US500: +0.1%) ปรับขึ้นเล็กน้อย
DJIA (US30: -0.1%) อ่อนตัว สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประกาศเงินเฟ้อ CPI วันพฤหัสบดี
ยุโรป
ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น Poland W20 (+2.17%) นำตลาด ตามด้วย SPA35 (+1%), AUT20 (+0.8%)
FRA40 (+0.55%) ยังคงปรับขึ้น แม้รัฐบาลนายกฯ Bayrou ล่ม
DE40 เพิ่มขึ้น 0.5%
การเมืองฝรั่งเศส
นายกรัฐมนตรีสายกลาง François Bayrou ล้มเหลวในการลงมติไว้วางใจในสภา
เขาจะยื่น ลาออก ต่อประธานาธิบดี Emmanuel Macron ในวันพรุ่งนี้ โดย Macron ต้องแต่งตั้งนายกฯ คนใหม่หรือยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่
ทองคำ
ทุบสถิติใหม่เหนือ $3,600/oz ต้นสัปดาห์
ปรับขึ้นประมาณ 1% วันนี้แตะ $3,644/oz และเพิ่มกว่า 5% ตั้งแต่ต้นเดือน
น้ำมัน
ฟื้นตัวจากการปรับฐานปลายสัปดาห์ก่อน
แรงหนุนจากรายงาน OPEC+ ตกลงเพิ่มการผลิต 137,000 bpd ต่อเดือน
Saudi Aramco ปรับลดราคาส่งออกเอเชียและยุโรป แต่ยังสูงกว่าดัชนี Dubai
พลังงาน & ก๊าซธรรมชาติ
EU เตรียมมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชุดใหม่คาดประกาศวันศุกร์
ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่ง 5% จากการผลิตลดลงและคาดการณ์ความต้องการสูง พายุเขตร้อนในอ่าวเม็กซิโกยังสนับสนุน
ภายหลังปรับตัวลดลงเหลือราว 1.5%
ตลาดเงิน (FX)
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง หลังตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า (USDIDX: -0.1%)
สกุลเงินแอนติโปดีนำการปรับขึ้น (NZDUSD: +0.7%, AUDUSD: +0.5%)
EURUSD เพิ่มขึ้น 0.2% ปิดที่ 1.1738
เงินโซลติของโปแลนด์
แข็งค่าต่อยูโรและดอลลาร์ แม้ Fitch ลดแนวโน้มอันดับเครดิต
W20 ฟื้นตัวส่วนใหญ่จากหุ้นกลุ่มธนาคาร
เศรษฐกิจเยอรมนี
การผลิตอุตสาหกรรมปีต่อปี ก.ค. เพิ่ม 1.5% (คาด -0.3%, ก่อนหน้า -3.5%)
รายเดือนเพิ่ม 1.3% (คาด 1.0%, ก่อนหน้า -0.1%)
ดุลการค้าลดลงเหลือ €14.7B (คาด €15.3B, ก่อนหน้า €15.9B)