ทองคำพุ่ง ตลาดหุ้นลุ้น!

08:35 9 กันยายน 2025

ทองคำทำสถิติใหม่ 🚀 | ตลาดยุโรป-สหรัฐผสมผสาน 🇪🇺🇺🇸 | ฝรั่งเศสยังไร้นายกฯใหม่

 

Wall Street

  • บรรยากาศปั่นป่วนเล็กน้อย หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำการปรับขึ้น (US100: +0.4%) ขณะที่ S&P 500 (US500: +0.1%) ปรับขึ้นเล็กน้อย

  • DJIA (US30: -0.1%) อ่อนตัว สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประกาศเงินเฟ้อ CPI วันพฤหัสบดี

ยุโรป

  • ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น Poland W20 (+2.17%) นำตลาด ตามด้วย SPA35 (+1%), AUT20 (+0.8%)

  • FRA40 (+0.55%) ยังคงปรับขึ้น แม้รัฐบาลนายกฯ Bayrou ล่ม

  • DE40 เพิ่มขึ้น 0.5%

การเมืองฝรั่งเศส

  • นายกรัฐมนตรีสายกลาง François Bayrou ล้มเหลวในการลงมติไว้วางใจในสภา

  • เขาจะยื่น ลาออก ต่อประธานาธิบดี Emmanuel Macron ในวันพรุ่งนี้ โดย Macron ต้องแต่งตั้งนายกฯ คนใหม่หรือยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่

ทองคำ

  • ทุบสถิติใหม่เหนือ $3,600/oz ต้นสัปดาห์

  • ปรับขึ้นประมาณ 1% วันนี้แตะ $3,644/oz และเพิ่มกว่า 5% ตั้งแต่ต้นเดือน

น้ำมัน

  • ฟื้นตัวจากการปรับฐานปลายสัปดาห์ก่อน

  • แรงหนุนจากรายงาน OPEC+ ตกลงเพิ่มการผลิต 137,000 bpd ต่อเดือน

  • Saudi Aramco ปรับลดราคาส่งออกเอเชียและยุโรป แต่ยังสูงกว่าดัชนี Dubai

พลังงาน & ก๊าซธรรมชาติ

  • EU เตรียมมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชุดใหม่คาดประกาศวันศุกร์

  • ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่ง 5% จากการผลิตลดลงและคาดการณ์ความต้องการสูง พายุเขตร้อนในอ่าวเม็กซิโกยังสนับสนุน

  • ภายหลังปรับตัวลดลงเหลือราว 1.5%

ตลาดเงิน (FX)

  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง หลังตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า (USDIDX: -0.1%)

  • สกุลเงินแอนติโปดีนำการปรับขึ้น (NZDUSD: +0.7%, AUDUSD: +0.5%)

  • EURUSD เพิ่มขึ้น 0.2% ปิดที่ 1.1738

เงินโซลติของโปแลนด์

  • แข็งค่าต่อยูโรและดอลลาร์ แม้ Fitch ลดแนวโน้มอันดับเครดิต

  • W20 ฟื้นตัวส่วนใหญ่จากหุ้นกลุ่มธนาคาร

เศรษฐกิจเยอรมนี

  • การผลิตอุตสาหกรรมปีต่อปี ก.ค. เพิ่ม 1.5% (คาด -0.3%, ก่อนหน้า -3.5%)

  • รายเดือนเพิ่ม 1.3% (คาด 1.0%, ก่อนหน้า -0.1%)

  • ดุลการค้าลดลงเหลือ €14.7B (คาด €15.3B, ก่อนหน้า €15.9B)

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
