🔝 ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง

ทองคำพุ่งกว่า 1% วันนี้ ทุบสถิติใหม่ที่ 3,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในวันที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปี ราคาทองคำพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ทะลุเหนือ 3,700 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การตีความที่หลากหลายต่อการตัดสินใจดังกล่าวทำให้ราคาทองคำปรับฐานลงในการซื้อขายวันพุธและพฤหัสบดี กระทั่งวันศุกร์ เมื่อบรรยากาศตลาดชัดเจนขึ้น นักลงทุนกลับเข้าซื้อทองคำอีกครั้ง และวันนี้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1% ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง
แรงหนุนหลักในตอนนี้คือความเชื่อมั่นของตลาดว่า เฟดจะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งภายในปีนี้ และนักลงทุนคาดว่าจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดตลอดสัปดาห์นี้
วันนี้: จะได้ยินจาก John Williams ประธานเฟดนิวยอร์ก (ผู้มีสิทธิ์โหวตถาวรใน FOMC) รวมถึง Alberto Musalem, Mark Hammack, Tom Barkin และ Adriana Miran
วันพรุ่งนี้: มีความสำคัญยิ่งกว่า เพราะ Jerome Powell จะกล่าวอีกครั้ง พร้อมกับ Raphael Bostic
วันพฤหัสบดี: จะมี John Williams, Michelle Bowman, Michael Barr, Lorie Logan และ Mary Daly
วันศุกร์: ตลาดจะจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดที่เฟดให้ความสำคัญ คาดว่า headline PCE จะเร่งขึ้นแตะ 2.7% ขณะที่ core PCE มีแนวโน้มทรงตัวที่ 2.9%