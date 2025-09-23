อ่านเพิ่มเติม

🔝 ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง

08:28 23 กันยายน 2025

ทองคำพุ่งกว่า 1% วันนี้ ทุบสถิติใหม่ที่ 3,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในวันที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปี ราคาทองคำพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ทะลุเหนือ 3,700 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การตีความที่หลากหลายต่อการตัดสินใจดังกล่าวทำให้ราคาทองคำปรับฐานลงในการซื้อขายวันพุธและพฤหัสบดี กระทั่งวันศุกร์ เมื่อบรรยากาศตลาดชัดเจนขึ้น นักลงทุนกลับเข้าซื้อทองคำอีกครั้ง และวันนี้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1% ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง

แรงหนุนหลักในตอนนี้คือความเชื่อมั่นของตลาดว่า เฟดจะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งภายในปีนี้ และนักลงทุนคาดว่าจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดตลอดสัปดาห์นี้

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • วันนี้: จะได้ยินจาก John Williams ประธานเฟดนิวยอร์ก (ผู้มีสิทธิ์โหวตถาวรใน FOMC) รวมถึง Alberto Musalem, Mark Hammack, Tom Barkin และ Adriana Miran

  • วันพรุ่งนี้: มีความสำคัญยิ่งกว่า เพราะ Jerome Powell จะกล่าวอีกครั้ง พร้อมกับ Raphael Bostic

  • วันพฤหัสบดี: จะมี John Williams, Michelle Bowman, Michael Barr, Lorie Logan และ Mary Daly

  • วันศุกร์: ตลาดจะจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดที่เฟดให้ความสำคัญ คาดว่า headline PCE จะเร่งขึ้นแตะ 2.7% ขณะที่ core PCE มีแนวโน้มทรงตัวที่ 2.9%

Expectations for interest rate cuts by next September have been rising sharply but are not currently in line with gold’s high prices. However, a similar situation occurred in May and June, and gold still gained in value. Source: Bloomberg Finance LP
Gold is currently testing the $3,720-$3,730 per ounce range, which is also the external retracement of the downward wave from April and May. Source: xStation5
หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก