ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตารายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ The Conference Board สหรัฐฯ เป็นจุดโฟกัสสำคัญ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: โฟกัสข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก The Conference Board ของสหรัฐฯ จะช่วยให้เห็นภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระดับ “Main Street” มากขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ อ่อนตัวลงอย่างมาก โดยดัชนีของ University of Michigan ลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทำให้ตลาดตั้งคำถามว่า ผลสำรวจของ Conference Board จะสะท้อนความอ่อนแอในระดับใกล้เคียงกันหรือไม่
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจ
- 09:00 GMT – ยูโรโซน: การสำรวจสินเชื่อของ European Central Bank
- 13:15 GMT – สหรัฐฯ: ADP (การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนรายสัปดาห์) คาดการณ์ 54.75k
- 14:00 GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีราคาบ้านรายเดือน คาด 0.1% (ครั้งก่อน 0.1%)
- 15:00 GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board คาด 89 (ครั้งก่อน 91.8)
- 15:00 GMT – สหรัฐฯ: Richmond Fed Index คาด 1 (ครั้งก่อน 0)
- 21:30 GMT – สหรัฐฯ: การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API
📊 ผลประกอบการบริษัทสหรัฐฯ
- ก่อนเปิดตลาด: General Motors, Coca-Cola, UPS
- หลังปิดตลาด: Visa, Starbucks
🏦 ผู้กำหนดนโยบายพูด
- 11:45 GMT – Andrew Bailey (BoE)
- 17:30 GMT – Christine Lagarde
Source: xStation5
🚩 USD/JPY มีการตอบสนองแบบผสมต่อการตัดสินใจที่ระมัดระวังของ Bank of Japan ญี่ปุ่นกำลังมุ่งสู่ภาวะ stagflation หรือไม่? (28.04.2026)
สรุปข่าวเช้า 📈 น้ำมันสูงสุดตั้งแต่ 7 เม.ย. ตลาด Wall Street ยังไม่แน่นอนก่อน Federal Reserve
ข่าวเด่นวันนี้ 28 เม.ย.
Crypto News ⚡ Bitcoin เผชิญแรงกดดัน: จะร่วงลงอีกหรือไม่?