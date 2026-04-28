28 เมษายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตารายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ The Conference Board สหรัฐฯ เป็นจุดโฟกัสสำคัญ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: โฟกัสข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก The Conference Board ของสหรัฐฯ จะช่วยให้เห็นภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระดับ “Main Street” มากขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ อ่อนตัวลงอย่างมาก โดยดัชนีของ University of Michigan ลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทำให้ตลาดตั้งคำถามว่า ผลสำรวจของ Conference Board จะสะท้อนความอ่อนแอในระดับใกล้เคียงกันหรือไม่

🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจ

  • 09:00 GMT – ยูโรโซน: การสำรวจสินเชื่อของ European Central Bank
  • 13:15 GMT – สหรัฐฯ: ADP (การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนรายสัปดาห์) คาดการณ์ 54.75k
  • 14:00 GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีราคาบ้านรายเดือน คาด 0.1% (ครั้งก่อน 0.1%)
  • 15:00 GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board คาด 89 (ครั้งก่อน 91.8)
  • 15:00 GMT – สหรัฐฯ: Richmond Fed Index คาด 1 (ครั้งก่อน 0)
  • 21:30 GMT – สหรัฐฯ: การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API

📊 ผลประกอบการบริษัทสหรัฐฯ

  • ก่อนเปิดตลาด: General Motors, Coca-Cola, UPS
  • หลังปิดตลาด: Visa, Starbucks

🏦 ผู้กำหนดนโยบายพูด

  • 11:45 GMT – Andrew Bailey (BoE)
  • 17:30 GMT – Christine Lagarde

 

