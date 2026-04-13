The End of the Orban Era: ฮังการีเลือกยุโรป การเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงอะไรต่อค่าเงินฟอรินต์และภูมิภาค?

หลังจากการปกครองยาวนาน 16 ปีของ Viktor Orbán ฮังการีกำลังตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงใหม่ พรรค Tisza ได้คว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้การนำของ Péter Magyar ซึ่งไม่เพียงแต่ยุติยุคของ “ประชาธิปไตยแบบไม่เสรีนิยม” เท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มที่จะได้เสียงข้างมากตามรัฐธรรมนูญ (2 ใน 3 ของที่นั่ง) ซึ่งจะมอบอำนาจให้ผู้นำคนใหม่ในการปฏิรูปโครงสร้างรัฐครั้งใหญ่
ค่าเงินฟอรินต์ขณะนี้กลายเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดโลกในช่วงเปิดตลาดวันจันทร์ แม้จะมีความตึงเครียดอย่างหนักในตะวันออกกลางก็ตาม ขณะเดียวกัน กรุงบรัสเซลส์กำลังจับตาดูบูดาเปสต์ด้วยความหวัง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมของสินทรัพย์ภายในประเทศ
อาณัติแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็น “แผ่นดินไหวทางการเมือง” แม้จะเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้แล้วก็ตาม Péter Magyar สามารถระดมพลังประชาชนให้ปฏิเสธกลุ่มอำนาจเดิมที่มีจุดยืนต่อต้านยุโรปได้สำเร็จ แม้การนับคะแนนยังดำเนินอยู่ แต่สัญญาณทั้งหมดชี้ว่าพรรค Tisza อาจได้ที่นั่งถึง 2 ใน 3 ของรัฐสภา
อำนาจในระดับนี้จะเปิดทางให้สามารถ “ปลดล็อก” สถาบันหลายแห่งที่ถูกพรรคของ Orbán วางโครงสร้างไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในสุนทรพจน์ชัยชนะ Magyar ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนลาออก รวมถึงอัยการสูงสุดและผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูมาตรฐานประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมอย่างเต็มรูปแบบ
ค่าเงินฟอรินต์: นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของขาขึ้นครั้งใหญ่หรือไม่?
ค่าเงินฮังการีตอบสนองทันทีด้วยการแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบทั้งดอลลาร์สหรัฐและยูโร คู่เงิน USD/HUF ลดลงเกือบ 2% และฟอรินต์กำลังเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา — ไม่เพียงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่รวมถึงยูโรด้วย
ค่าเงินฟอรินต์แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และยังทำผลงานได้ดีกว่าสกุลเงินในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ซวอตือของโปแลนด์ และโครูนาเช็กของสาธารณรัฐเช็กด้วยเช่นกัน อ้างอิง: Bloomberg Finance LP
แม้จะปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่ในเชิงประวัติศาสตร์ ฟอรินต์เคยเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในภูมิภาค ซึ่งยังเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวขึ้นต่อได้อีก ในรายงานล่าสุด Morgan Stanley ระบุว่า ความต้องการพันธบัตรภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยหนุนความต้องการค่าเงินฟอรินต์ นอกจากนี้ ธนาคารยังมองว่าความจำเป็นในการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดอาจลดลง เนื่องจากความแข็งแกร่งของฟอรินต์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้น
มุมมอง 5 ปี:
เมื่อมองย้อนกลับไป ฟอรินต์เผชิญกับการอ่อนค่ารุนแรงมาหลายปีจากความขัดแย้งกับสหภาพยุโรป ความอ่อนแอของตลาดพลังงาน และนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่เป็นแบบดั้งเดิม หากกลับสู่เสถียรภาพได้ มีโอกาสที่ค่าเงินจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นอีกประมาณ 5–7% ในระยะกลาง
พรีเมียมความเสี่ยง:
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของ Orbán ทำให้ “พรีเมียมความเสี่ยงทางการเมือง” ลดลงอย่างมาก เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรคาดว่าจะลดลงราว 100–150 จุดพื้นฐาน ซึ่งจะดึงดูดเงินทุนต่างชาติที่เคยหลีกเลี่ยงบูดาเปสต์มานานหลายปี
เศรษฐกิจ: การปลดล็อกเงินทุนจาก EU
กุญแจสำคัญของการเติบโตในอนาคตคือการปลดล็อกเงินทุนจากสหภาพยุโรป Morgan Stanley ประเมินว่า การเข้าถึงกองทุนฟื้นฟูและกองทุนเพื่อการฟื้นตัว (KPO) รวมถึงกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาจช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของ GDP ฮังการีได้ราว 1–1.5 จุดเปอร์เซ็นต์
สิ่งนี้หมายถึงอะไรต่อภาษี? แม้รัฐบาลใหม่จะได้รับภาระทางการคลังในระดับหนึ่ง แต่เงินทุนจากบรัสเซลส์จะเปิดพื้นที่เชิงนโยบายให้ Péter Magyar อย่างมาก:
- ยกเลิก “ภาษีพิเศษ”: มีโอกาสยกเลิกภาษีรายสาขาที่รัฐบาล Orbán เคยเก็บจากธนาคาร ค้าปลีก และพลังงาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน
- เน้นการลงทุนมากกว่าการบริโภค: เงินทุน EU มีแนวโน้มถูกใช้ไปกับโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่งส่งเสริมการเติบโตมากกว่านโยบายแจกเงินก่อนเลือกตั้งของ Fidesz
การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์: ยูเครนและรัสเซีย
ชัยชนะของพรรค Tisza สะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนโยบายต่างประเทศ
- ยุติการใช้สิทธิยับยั้งต่อยูเครน: Magyar ประกาศกลับสู่ “ครอบครัวยุโรป” ซึ่งอาจหมายถึงการยุติการขวางความช่วยเหลือทางทหารและการเงินแก่เคียฟ (รวมถึงแพ็กเกจสำคัญมูลค่า 90,000 ล้านยูโร) ฮังการีจะไม่เป็น “ม้าไม้โทรจัน” ของรัสเซียในสหภาพยุโรปและ NATO อีกต่อไป
- สินค้าพลังงานจากรัสเซีย: การเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าฉับพลัน แม้จะมีทิศทางสนับสนุนยุโรป แต่ Magyar เสนอกรอบเวลาที่เป็นจริง (ยาวไปถึงทศวรรษหน้า) ในการลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากรัสเซีย เนื่องจากฮังการียังพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเดิมอย่างมาก เช่น ท่อส่ง TurkStream และโรงกลั่น MOL ที่ปรับให้รองรับน้ำมัน Urals ทำให้ไม่สามารถตัดขาดได้ทันที แต่ทิศทางการกระจายความเสี่ยงได้เริ่มขึ้นอย่างไม่ย้อนกลับแล้ว
สรุป
ฮังการีกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ สำหรับนักลงทุน นี่คือสัญญาณของการกลับเข้ามาในตลาดที่ถูกลดน้ำหนักมานานหลายปี สำหรับภูมิภาค นี่คือโอกาสในการเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่ม Visegrád และความเป็นหนึ่งเดียวของสหภาพยุโรป หาก Péter Magyar ใช้เสียงข้างมากตามรัฐธรรมนูญเพื่อฟื้นความสัมพันธ์กับบรัสเซลส์อย่างรวดเร็ว ค่าเงินฟอรินต์และตลาดหุ้นฮังการีอาจกลายเป็นผู้นำการเติบโตของยุโรปกลางในอีกหลายปีข้างหน้า
EURHUF đang giảm xuống mức 366, thấp nhất kể từ tháng 4/2022. Nếu đồng forint tiếp tục tăng thêm khoảng 5%, cặp tiền này có thể hướng tới vùng 350 — mức chưa từng được ghi nhận kể từ tháng 9/2021.
Một nhịp giảm xuống dưới 360 cũng sẽ đồng nghĩa với việc phá vỡ đường xu hướng tăng kéo dài 15 năm. Nguồn: xStation5
