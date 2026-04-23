18:29 · 23 เมษายน 2026

Thermo Fisher Scientific ร่วง 3% แม้ผลประกอบการทางการเงินออกมาแข็งแกร่ง 📉

Thermo Fisher Scientific รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ออกมาดีกว่าคาดในหลายตัวชี้วัดสำคัญ แต่ตลาดกลับตอบสนองเชิงลบ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุง (Adjusted EPS) ที่ 5.44 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 5.25 ดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโต +6% YoY
รายได้อยู่ที่ 11.01 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น +6% YoY (จาก 10.36 พันล้านดอลลาร์ปีก่อน) และสูงกว่าคาดที่ 10.87 พันล้านดอลลาร์

ในมุม GAAP (ตามรายงานจริง):

  • EPS อยู่ที่ 4.43 ดอลลาร์ (+11% YoY)
  • รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.86 พันล้านดอลลาร์ (+9% YoY)
  • กำไรจากการดำเนินงานแบบปรับปรุงอยู่ที่ 2.40 พันล้านดอลลาร์ (+6% YoY)
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating margin) อยู่ที่ 21.8% ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 21.9%

⚠️ ประเด็นสำคัญ: การเติบโตแบบออร์แกนิกอ่อนแอ

ประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานนี้คือ “โครงสร้างการเติบโต”

  • การเติบโตแบบออร์แกนิก (Organic growth) อยู่เพียง 1%
  • หมายความว่าการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการ (M&A) มากกว่าการเติบโตจากธุรกิจหลัก

👉 ในเชิงปฏิบัติ สิ่งนี้สะท้อนว่า ธุรกิจหลักเริ่มชะลอตัว ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตลาดตอบสนองเชิงลบ แม้ตัวเลขกำไรจะออกมาดีกว่าคาด

💰 การเข้าซื้อกิจการและการบริหารเงินทุน

ในไตรมาสนี้บริษัทดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่:

  • เข้าซื้อกิจการ Clario (ด้านข้อมูลการทดลองทางคลินิก)
  • ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3.0 พันล้านดอลลาร์
  • เพิ่มเงินปันผลขึ้น 10%

👉 สะท้อนกลยุทธ์เติบโตผ่าน M&A ควบคู่กับการบริหารเงินทุนอย่างเข้มข้น

🔬 ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่

บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ เช่น:

  • Glacios 3 Cryo-TEM microscope
  • TSQ Certis mass spectrometer
  • Niton XL5e analyzer
  • Gibco CTS Compleo system (สำหรับการผลิต cell therapy)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้มุ่งไปยังตลาดมูลค่าสูง โดยเฉพาะด้าน life sciences และห้องปฏิบัติการขั้นสูง

 ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

บริษัทประกาศความร่วมมือกับ:

  • NVIDIA – นำ AI มาใช้ในเครื่องมือห้องแล็บ
  • SHL Medical – ขยายศักยภาพด้านการผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์

 สะท้อนทิศทางการพัฒนาไปสู่ ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลในงานวิจัย

 สรุปภาพรวม

แม้ผลประกอบการจะ “แข็งแกร่ง”:

  • รายได้ +6% YoY
  • EPS ดีกว่าคาด
  • Margin คงที่ที่ ~21.8%

แต่ การเติบโตแบบออร์แกนิกเพียง 1% ยังคงเป็นข้อจำกัดหลักของเรื่องราวการเติบโต

 ตลาดจึงส่งสัญญาณชัดเจนว่า ในสภาวะปัจจุบัน
“การทำกำไรดีกว่าคาดอย่างเดียวไม่พอ”
สิ่งที่สำคัญกว่าคือ คุณภาพและความยั่งยืนของการเติบโตในธุรกิจหลัก

TMO (D1 interval)

Source: xStation5

23 เมษายน 2026, 18:44

