Thermo Fisher Scientific ร่วง 3% แม้ผลประกอบการทางการเงินออกมาแข็งแกร่ง 📉

Thermo Fisher Scientific รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ออกมาดีกว่าคาดในหลายตัวชี้วัดสำคัญ แต่ตลาดกลับตอบสนองเชิงลบ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด
บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุง (Adjusted EPS) ที่ 5.44 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 5.25 ดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโต +6% YoY
รายได้อยู่ที่ 11.01 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น +6% YoY (จาก 10.36 พันล้านดอลลาร์ปีก่อน) และสูงกว่าคาดที่ 10.87 พันล้านดอลลาร์
ในมุม GAAP (ตามรายงานจริง):
- EPS อยู่ที่ 4.43 ดอลลาร์ (+11% YoY)
- รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.86 พันล้านดอลลาร์ (+9% YoY)
- กำไรจากการดำเนินงานแบบปรับปรุงอยู่ที่ 2.40 พันล้านดอลลาร์ (+6% YoY)
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating margin) อยู่ที่ 21.8% ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 21.9%
⚠️ ประเด็นสำคัญ: การเติบโตแบบออร์แกนิกอ่อนแอ
ประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานนี้คือ “โครงสร้างการเติบโต”
- การเติบโตแบบออร์แกนิก (Organic growth) อยู่เพียง 1%
- หมายความว่าการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการ (M&A) มากกว่าการเติบโตจากธุรกิจหลัก
👉 ในเชิงปฏิบัติ สิ่งนี้สะท้อนว่า ธุรกิจหลักเริ่มชะลอตัว ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตลาดตอบสนองเชิงลบ แม้ตัวเลขกำไรจะออกมาดีกว่าคาด
💰 การเข้าซื้อกิจการและการบริหารเงินทุน
ในไตรมาสนี้บริษัทดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่:
- เข้าซื้อกิจการ Clario (ด้านข้อมูลการทดลองทางคลินิก)
- ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3.0 พันล้านดอลลาร์
- เพิ่มเงินปันผลขึ้น 10%
👉 สะท้อนกลยุทธ์เติบโตผ่าน M&A ควบคู่กับการบริหารเงินทุนอย่างเข้มข้น
🔬 ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่
บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ เช่น:
- Glacios 3 Cryo-TEM microscope
- TSQ Certis mass spectrometer
- Niton XL5e analyzer
- Gibco CTS Compleo system (สำหรับการผลิต cell therapy)
กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้มุ่งไปยังตลาดมูลค่าสูง โดยเฉพาะด้าน life sciences และห้องปฏิบัติการขั้นสูง
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
บริษัทประกาศความร่วมมือกับ:
- NVIDIA – นำ AI มาใช้ในเครื่องมือห้องแล็บ
- SHL Medical – ขยายศักยภาพด้านการผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์
สะท้อนทิศทางการพัฒนาไปสู่ ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลในงานวิจัย
สรุปภาพรวม
แม้ผลประกอบการจะ “แข็งแกร่ง”:
- รายได้ +6% YoY
- EPS ดีกว่าคาด
- Margin คงที่ที่ ~21.8%
แต่ การเติบโตแบบออร์แกนิกเพียง 1% ยังคงเป็นข้อจำกัดหลักของเรื่องราวการเติบโต
ตลาดจึงส่งสัญญาณชัดเจนว่า ในสภาวะปัจจุบัน
“การทำกำไรดีกว่าคาดอย่างเดียวไม่พอ”
สิ่งที่สำคัญกว่าคือ คุณภาพและความยั่งยืนของการเติบโตในธุรกิจหลัก
TMO (D1 interval)
Source: xStation5
