🚨 ทรัมป์เตือนอิหร่าน - ตลาดการเงินเผชิญแรงกดดัน ราคาน้ำมันดีดตัวกลับ 💡

ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี Donald Trump ได้ยกระดับวาทะต่อ Tehran อย่างชัดเจน โดยกล่าวว่า
“Iran กำลังอ้อนวอนข้อตกลง - ไม่ใช่ผม” พร้อมเสริมว่า อิหร่านควรปิดดีลนี้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ก่อนแล้ว นอกจากนี้ Trump ยังยอมรับอย่างเปิดเผยว่า เขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าพร้อมจะเจรจากับอิหร่านหรือไม่ในตอนนี้
Trump ยังระบุว่า อิหร่านยังมีโอกาสที่จะละทิ้งโครงการนิวเคลียร์ แต่ในระหว่างนี้ “เราจะยังคงโจมตีพวกเขาอย่างต่อเนื่อง”
ในเวลาเดียวกัน หน่วยงาน U.S. Maritime Administration ได้ออกคำเตือนถึงความเสี่ยงต่อเรือเดินสมุทรจากกลุ่ม Houthis ในบริเวณช่องแคบ Bab el-Mandeb หลังจากมีการข่มขู่จากฝั่งอิหร่าน ขณะที่ Trump ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะยิงสกัดโดรนอิหร่าน “ส่วนใหญ่”
ตลาดการเงินตอบสนองทันทีต่อถ้อยแถลงดังกล่าว โดย sentiment แบบ risk-off เข้ากดดันสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านที่เพิ่มขึ้น กำลังผลักดัน risk premium ในราคาน้ำมันให้สูงขึ้น และลดความต้องการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์หรือการค้าใด ๆ กับ Tehran ส่งสัญญาณว่า risk premium จากความเสี่ยงด้านการทหารยังคงอยู่ในระดับสูง
Oil prices are rising following Trump's statements. Source: xStation
