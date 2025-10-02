ทรัมป์กับการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ: วอลล์สตรีทประเมินผิดอีกครั้งหรือ?

เดือนตุลาคมมักเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นผันผวนที่สุดของปี ความผันผวนเฉลี่ยสูงกว่าของเดือนอื่น ๆ ถึง 33% และการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ครั้งนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสี่ยงดังกล่าว แม้ว่าการปิดทำการที่ยาวนานอาจส่งผลต่อพนักงานรัฐหลายแสนคน แต่ในทางปฏิบัติ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและตลาดมักจำกัด จะเป็นครั้งนี้ต่างออกไปหรือไม่?
ในประวัติศาสตร์ สหรัฐฯ เคยมีการปิดรัฐบาล 21 ครั้งในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา และส่วนใหญ่จบลงภายในไม่กี่วันโดยไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจใหญ่ แม้แต่ครั้งที่ยาวที่สุดในสมัยของคลินตันหรือโอบามา ก็ไม่ได้ทำให้ตลาดกระทิงสะดุด ครั้งล่าสุดในสมัยทรัมป์ เกิดพร้อมกับการปรับนโยบายของเฟดโดยพาวเวลให้เป็น “พิราบ” ซึ่งกลับช่วยหนุนตลาดหุ้นอย่างมากตลอด 35 วันนั้น
ครั้งนี้มีอะไรเสี่ยงบ้าง
คาดว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลครั้งนี้อาจทำให้พนักงานราว 750,000 คนต้องพักงานชั่วคราว และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในช่วง shutdown รัฐบาลกลางจะหยุดทุกหน้าที่ที่ไม่จำเป็น ในขณะที่พนักงานที่ถือว่าจำเป็น — เช่น ทหารประจำการและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง — ต้องมาทำงาน แม้บางครั้งจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
เราไม่อาจตัดความเป็นไปได้ว่าครั้งนี้จะทำลายสถิติทั้งหมดได้ เนื่องจากความขัดแย้งด้านคำพูดระหว่างทั้งสองฝ่าย การอนุมัติยาใหม่ การออก IPO และการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจถือเป็น ความเสี่ยงใหญ่ต่อตลาด
ทรัมป์, Fed และผลกระทบต่อตลาด
นักการเมืองพรรคเดโมแครตบางคนเตือนว่านี่คือ กลยุทธ์เบี่ยงเบนความสนใจ ในช่วงที่ทรัมป์เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินคดีกับผู้ที่เขามองว่าเป็นศัตรู กดดัน ABC ให้ออกผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ตอนดึกที่เขาไม่ชอบ ส่งกองกำลัง National Guard ไปยังเมืองของเดโมแครต และเตรียมทหารเพื่อรับมือ “ศัตรูภายใน”
ในความเป็นจริง หากการปิดหน่วยงานรัฐบาลยาวนาน สามสัปดาห์ คาดว่าอัตราการว่างงานอาจพุ่งจาก 4.3% ในเดือนสิงหาคม ไปที่ 4.6%–4.7% เพราะพนักงานที่ถูกพักงานถูกนับเป็นว่างงานชั่วคราว นี่อาจเป็น วัตถุประสงค์ของทรัมป์? สัญญาณใหม่ของภาวะถดถอยจะบังคับให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงทั้งจากนโยบายการเงินและความเสี่ยงเศรษฐกิจ เนื่องจากนักลงทุนย้ายไปสินทรัพย์ปลอดภัย สิ่งนี้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถ ระดมทุนได้ถูกลง ในช่วงเวลาสำคัญ: การรีไฟแนนซ์หนี้กว่า 11 ล้านล้านดอลลาร์ ก่อนสิ้นปี 2026 ซึ่งเท่ากับประมาณหนึ่งในสามของหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล
ตอนนี้ นักลงทุนยังคงทำการป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยเหล่านี้ เงินคำเงิน (Silver) เพิ่งปิดไตรมาสที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ ขณะที่ทองคำ (Gold) ทะลุ 3,900 ดอลลาร์ คำถามไม่ใช่ว่าจะถึง 4,000 ดอลลาร์ หรือไม่ แต่คือ เมื่อไหร่
