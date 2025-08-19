อ่านเพิ่มเติม

ตลาดหุ้นฟื้นตัวอย่างระวัง รับแรงหนุนจากการเจรจาสันติภาพ

16:20 19 สิงหาคม 2025

🇺🇸🇺🇦🇪🇺 White House Meeting – Hope for Peace

  • 18 ส.ค. ที่ทำเนียบขาว: ทรัมป์ – เซเลนสกี – ผู้นำยุโรป 7 ประเทศ พบปะหารือ ถือเป็น ก้าวสำคัญสู่การยุติสงครามยูเครน

  • ผลลัพธ์หลัก: วางหลักการเบื้องต้นเรื่อง การรับประกันความมั่นคงของยูเครน คล้าย มาตรา 5 NATO

  • ทรัมป์: สหรัฐฯ + พันธมิตรยุโรปจะสนับสนุนยูเครน

  • ปูติน: ไม่ปฏิเสธตรง ๆ → ตลาดมองเป็น สัญญาณบวก

  • บรรยากาศการเจรจา: สร้างสรรค์กว่าเดิม เซเลนสกีเรียกว่าเป็นการพบปะที่ “ดีที่สุด” กับทรัมป์

  • ข้อตกลงการทหาร: ยูเครนเสนอซื้ออาวุธสหรัฐฯ 100 พันล้านดอลลาร์ (EU สนับสนุนการเงิน) + โครงการโดรน 50 พันล้านดอลลาร์

  • จุดขัดแย้งหลัก: ปูตินเสนอให้ยูเครนยกดอนบาสบางส่วน → ทรัมป์เรียกว่า “ทางออกที่สมจริง” แต่ เซเลนสกีปฏิเสธเด็ดขาด

📈 ปฏิกิริยาตลาดยุโรป:

  • DAX +0.15%

  • CAC40 +0.5%

  • FTSE100 +0.15%

  • Euro Stoxx +0.4%
    ➡️ แม้กำไรเล็กน้อย แต่สะท้อน ความหวังต่อกระบวนการสันติภาพ

🔎 มุมมองข้างหน้า:

  • ถ้ามีการประชุมตรงระหว่าง เซเลนสกี–ปูติน + ข้อตกลงการรับประกันความมั่นคง → อาจเป็น จุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพจริง

  • ตอนนี้ การทูตยังคงเดิมพันสูง ทุกการตัดสินใจมีผลลัพธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ระยะยาว

 

หุ้น:
