ตลาดหุ้นฟื้นตัวอย่างระวัง รับแรงหนุนจากการเจรจาสันติภาพ

🇺🇸🇺🇦🇪🇺 White House Meeting – Hope for Peace
-
18 ส.ค. ที่ทำเนียบขาว: ทรัมป์ – เซเลนสกี – ผู้นำยุโรป 7 ประเทศ พบปะหารือ ถือเป็น ก้าวสำคัญสู่การยุติสงครามยูเครน
-
ผลลัพธ์หลัก: วางหลักการเบื้องต้นเรื่อง การรับประกันความมั่นคงของยูเครน คล้าย มาตรา 5 NATO
-
ทรัมป์: สหรัฐฯ + พันธมิตรยุโรปจะสนับสนุนยูเครน
-
ปูติน: ไม่ปฏิเสธตรง ๆ → ตลาดมองเป็น สัญญาณบวก
-
บรรยากาศการเจรจา: สร้างสรรค์กว่าเดิม เซเลนสกีเรียกว่าเป็นการพบปะที่ “ดีที่สุด” กับทรัมป์
-
ข้อตกลงการทหาร: ยูเครนเสนอซื้ออาวุธสหรัฐฯ 100 พันล้านดอลลาร์ (EU สนับสนุนการเงิน) + โครงการโดรน 50 พันล้านดอลลาร์
-
จุดขัดแย้งหลัก: ปูตินเสนอให้ยูเครนยกดอนบาสบางส่วน → ทรัมป์เรียกว่า “ทางออกที่สมจริง” แต่ เซเลนสกีปฏิเสธเด็ดขาด
📈 ปฏิกิริยาตลาดยุโรป:
-
DAX +0.15%
-
CAC40 +0.5%
-
FTSE100 +0.15%
-
Euro Stoxx +0.4%
➡️ แม้กำไรเล็กน้อย แต่สะท้อน ความหวังต่อกระบวนการสันติภาพ
🔎 มุมมองข้างหน้า:
-
ถ้ามีการประชุมตรงระหว่าง เซเลนสกี–ปูติน + ข้อตกลงการรับประกันความมั่นคง → อาจเป็น จุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพจริง
-
ตอนนี้ การทูตยังคงเดิมพันสูง ทุกการตัดสินใจมีผลลัพธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ระยะยาว